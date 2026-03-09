HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Día de la Mujer: ¿El Estado las ha ignorado? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

Influencer Suheyn Cipriani bajo cuestionamientos por certificado presentado para trabajar en el Congreso

Suheyn Cipriani fue nombrada personal de confianza del Congreso y percibió una remuneración mensual de S/4.500. Además, la modelo no registra estudios vinculados con su labor en el Palacio Legislativo.


La influencer trabajó como personal de confianza en el Congreso Foto: Composición LR
La influencer trabajó como personal de confianza en el Congreso Foto: Composición LR

Suheyn Cipriani se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que se diera a conocer que fue contratada como personal de confianza del Congreso de la República durante la gestión del entonces presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana. El documento que presentó la influencer para sustentar su experiencia laboral contiene varias irregularidades.

Según la investigación de El Comercio, la modelo y creadora de contenido visitó hasta en dos oportunidades el despacho del legislador de Alianza para el Progreso (APP) antes de que se concretara su contratación. Según el informe, Salhuana solicitó formalmente la incorporación de Cipriani en abril de 2025, pese a las inconsistencias registradas en los documentos que entregó para incorporarse a la fila de trabajadores del Palacio Legislativo. 

PUEDES VER: Magaly Medina revela que Vanessa Pumarica ganó casi S/700 mil en contratos con el Estado: "¿Cómo la contactan?"

lr.pe

Influencer Suheyn Cipriani fue nombrada personal de confianza en el Congreso

La investigación periodística detalla que Cipriani fue nombrada bajo la modalidad de confianza. Además, gozó de una remuneración mensual de S/4.500, según consta en la Resolución N°. 350-2025-DRH-DGA-CR. Durante un breve periodo, la exreina de belleza se desempeñó dentro del Comité de Damas del Legislativo, conformado por las esposas y hermanos de los congresistas. 

El reglamento del Congreso exige acreditar experiencia laboral mínima de dos años. Para ello, Cipriani presentó un certificado laboral que acredita que desempeñó funciones administrativas en la empresa TYC Brasil S.A.C. desde noviembre de 2020 a febrero de 2024. Sin embargo, no existe evidencia laboral ni comercial que respalde el vínculo laboral de la influencer con dicha empresa. Además, Kenny Douglas Núñez Butrón, quien firmó el certificado laboral, adquirió la compañía cuando culminó la relación laboral de la modelo.

PUEDES VER: Maricielo Effio confiesa que la cambiaron sorpresivamente por Suheyn Cipriani en la conducción de programa de ATV: "Eligieron a otra"

lr.pe

Suheyn Cipriani no registrada estudios vinculados con su puesto en el Congreso

En la misma línea, la investigación periodística señaló que  Suheyn Cipriani no registra estudios de administración. En el tiempo que presentó los documentos para trabajar en el Congreso, su curriculum vitae registraba estudios de psicología hasta el sexto ciclo de la carrera. 

Tras difundirse esta información, el congresista Eduardo Salhuana fue consultado al respecto; sin embargo, señaló que no recuerda haberla contratado. "Tendría que preguntar a la que fue jefa de gabinete para ver cuáles fueron los motivos exactos. Tal vez de vista, pero no la recuerdo", declaró.

La propia Cipriani contó en el podcast 'La manada' sobre su experiencia laboral en el Legislativo. "Lo que pasa es que yo estudio psicología, ya está un poco avanzada mi carrera y yo trabajaba para Presidencia del Congreso, recepcionaba los casos sociales y los atendía a través del Comité de Damas, que estaba conformado por las esposas y las hermanas de los congresistas. Me encargaba de toda la logística. Es que tú ves una actividad social y piensas que es fácil, pero atrás hay toda una logística", contó en el pasado. 

Notas relacionadas
Suheyn Cipriani revela que streamer Macarius le terminó por mensaje de WhatsApp: "Me levanto y veo un testamento"

Suheyn Cipriani revela que streamer Macarius le terminó por mensaje de WhatsApp: "Me levanto y veo un testamento"

LEER MÁS
Suheyn Cipriani defiende a streamer Macarius y pide frenar hate contra tiktoker tras anunciar su separación: "Él es un gran hombre"

Suheyn Cipriani defiende a streamer Macarius y pide frenar hate contra tiktoker tras anunciar su separación: "Él es un gran hombre"

LEER MÁS
Jefferson Farfán sorprende al ayudar a Xiomy Kanashiro a vender su emprendimiento en vivo: "Ya ven que sí trabajo también"

Jefferson Farfán sorprende al ayudar a Xiomy Kanashiro a vender su emprendimiento en vivo: "Ya ven que sí trabajo también"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tula Rodríguez revela la enfermedad que padece su hija desde que nació y por la que tuvo que operarse: “Es súper invasiva”

Tula Rodríguez revela la enfermedad que padece su hija desde que nació y por la que tuvo que operarse: “Es súper invasiva”

LEER MÁS
Marisel Linares habla sobre Adrián Villar y revela por qué le regaló su camioneta implicada en la muerte de Lizeth Marzano: “Es un hijo para mí”

Marisel Linares habla sobre Adrián Villar y revela por qué le regaló su camioneta implicada en la muerte de Lizeth Marzano: “Es un hijo para mí”

LEER MÁS
Maricielo Effio revela cuánto gana por una hora de trabajo en EE.UU. y usuarios reaccionan: "Es muy poco"

Maricielo Effio revela cuánto gana por una hora de trabajo en EE.UU. y usuarios reaccionan: "Es muy poco"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Crisis por falta de GNV en Lima HOY: desabastecimiento en grifos, medidas del Minem y todo sobre la emergencia del gas natural

Octavos de final Champions League 2026: horarios y canales de todos los partidos de ida

Avanza País no dará voto de confianza al Gabinete de Miralles y promoverá censura de 2 ministros

Espectáculos

Irma Maury revela por qué no acepta papeles para regresar a la televisión: "Mi proceso de recuperación ha sido largo"

Tula Rodríguez revela la enfermedad que padece su hija desde que nació y por la que tuvo que operarse: “Es súper invasiva”

Andrea Llosa confirma conversaciones con esposa del 'Loco' Vargas para que sea invitada a su programa 'La verdad a prueba'

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Avanza País no dará voto de confianza al Gabinete de Miralles y promoverá censura de 2 ministros

Congreso cita al ministro de educación para que informe sobre las medidas implementadas para las clases virtuales

Urpi Gibbons: "No voy a votar por nadie que restrinja los derechos fundamentales"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025