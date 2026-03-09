Suheyn Cipriani se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que se diera a conocer que fue contratada como personal de confianza del Congreso de la República durante la gestión del entonces presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana. El documento que presentó la influencer para sustentar su experiencia laboral contiene varias irregularidades.

Según la investigación de El Comercio, la modelo y creadora de contenido visitó hasta en dos oportunidades el despacho del legislador de Alianza para el Progreso (APP) antes de que se concretara su contratación. Según el informe, Salhuana solicitó formalmente la incorporación de Cipriani en abril de 2025, pese a las inconsistencias registradas en los documentos que entregó para incorporarse a la fila de trabajadores del Palacio Legislativo.

Influencer Suheyn Cipriani fue nombrada personal de confianza en el Congreso

La investigación periodística detalla que Cipriani fue nombrada bajo la modalidad de confianza. Además, gozó de una remuneración mensual de S/4.500, según consta en la Resolución N°. 350-2025-DRH-DGA-CR. Durante un breve periodo, la exreina de belleza se desempeñó dentro del Comité de Damas del Legislativo, conformado por las esposas y hermanos de los congresistas.

El reglamento del Congreso exige acreditar experiencia laboral mínima de dos años. Para ello, Cipriani presentó un certificado laboral que acredita que desempeñó funciones administrativas en la empresa TYC Brasil S.A.C. desde noviembre de 2020 a febrero de 2024. Sin embargo, no existe evidencia laboral ni comercial que respalde el vínculo laboral de la influencer con dicha empresa. Además, Kenny Douglas Núñez Butrón, quien firmó el certificado laboral, adquirió la compañía cuando culminó la relación laboral de la modelo.

Suheyn Cipriani no registrada estudios vinculados con su puesto en el Congreso

En la misma línea, la investigación periodística señaló que Suheyn Cipriani no registra estudios de administración. En el tiempo que presentó los documentos para trabajar en el Congreso, su curriculum vitae registraba estudios de psicología hasta el sexto ciclo de la carrera.

Tras difundirse esta información, el congresista Eduardo Salhuana fue consultado al respecto; sin embargo, señaló que no recuerda haberla contratado. "Tendría que preguntar a la que fue jefa de gabinete para ver cuáles fueron los motivos exactos. Tal vez de vista, pero no la recuerdo", declaró.

La propia Cipriani contó en el podcast 'La manada' sobre su experiencia laboral en el Legislativo. "Lo que pasa es que yo estudio psicología, ya está un poco avanzada mi carrera y yo trabajaba para Presidencia del Congreso, recepcionaba los casos sociales y los atendía a través del Comité de Damas, que estaba conformado por las esposas y las hermanas de los congresistas. Me encargaba de toda la logística. Es que tú ves una actividad social y piensas que es fácil, pero atrás hay toda una logística", contó en el pasado.