Congreso cita al ministro de educación para que informe sobre las medidas implementadas para las clases virtuales

El ministro de Educación, Erfurt Manuel Castillo Vera, fue citado para que declare ante la Comisión de Educación por las acciones implementadas para garantizar la efectividad del inicio del año escolar | Composición/LR

El Congreso de la República formalizó una invitación al ministro de Educación, Erfurt Castillo Vera, con el fin de que rinda cuentas sobre las acciones críticas del sector al inicio del año académico 2026. La citación busca conocer las acciones que se han implementado para garantizar que se cumplan las medidas en torno al Plan de Buen Inicio del Año Escolar, las cuales abarcan la situación de la falta de vacantes en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Lima Metropolitana y los criterios técnicos que han llevado a recomendar la virtualidad en colegios, institutos y universidades particulares y públicos.

En la sesión se abordará también el estado de la infraestructura educativa nacional y la distribución de materiales, especialmente en zonas rurales. El ministro deberá detallar la coordinación con gobiernos regionales para asegurar condiciones seguras, así como las metas de aprendizaje previstas para este año.

La seguridad educativa frente a las emergencias climáticas es otro punto crítico a tratar. Por ello, se evaluarán las acciones estratégicas planificadas de manera conjunta con el Ministerio del Interior para la seguridad de los estudiantes dentro y fuera de las instituciones educativas a nivel nacional, así como los planes de respuesta frente a diversas contingencias que se puedan presentar.

Citación para la décimotercera sesión extraordinaria de la Comisión de Educación

Ministro de Educación se pronuncia sobre clases virtuales

Al respecto, el titular del Minedu, Erfurt Castillo, señaló que las clases virtuales responden estrictamente a una necesidad de emergencia y no constituyen un programa educativo permanente. El ministro aseguró que se trata de una medida excepcional adoptada frente a la actual crisis energética. “Yo aseguro que las clases virtuales se darán mientras dure la emergencia”.

El titular del Minedu declaró que los docentes deben adaptar sus metodologías para este entorno digital frente a la modalidad virtual.

Por su parte, el viceministro de Educación, Walter Borja, afirmó que a pesar de que la Resolución establece la virtualidad como norma general, existen excepciones para nidos, guarderías y otros establecimientos que carezcan de plataformas digitales. Estas instituciones podrán operar de manera presencial previa evaluación y comunicación a sus respectivas UGEL.

Finalmente, las autoridades detallaron que se viene desarrollando una labor de supervisión y acompañamiento de carácter orientativo a través de las UGEL para asegurar una transición efectiva sin comprometer la educación a nivel nacional. “Nuestro sector se busca garantizar la continuidad del servicio educativo”, agregó el viceministro.

Detalles de la sesión:

La agenda de la sesión también incluye la supervisión del sistema universitario y la evaluación de la situación crítica que atraviesa el COAR-Lima.

La sesión se llevará a cabo el 10 de marzo, a las 10.00 a. m. en la sala 5 “Gustavo Mohme Llona”, bajo la modalidad semipresencial.