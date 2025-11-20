Senamhi activa alerta naranja por descenso de temperaturas nocturnas en Lima y 15 regiones: frío de hasta –14°C
El Senamhi advirtió que las regiones de la sierra sur podrían registrar niveles peligrosos de bajas temperaturas durante el fin de semana. Por ello, recomienda seguir las indicaciones de las autoridades correspondientes para evitar enfermedades respiratorias.
- ¿Habrá toque de queda en Lima y Callao tras extensión del estado de emergencia? Esto dijo el Ministerio del Interior
- Juliana Oxenford a José Jerí: “El país sigue igual o peor pese a su estado de emergencia”
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó la alerta naranja ante el descenso de temperaturas nocturnas que afectará a Lima y otras 15 regiones del país. Según el aviso n.º 419, emitido el miércoles 19 de noviembre, el evento se presentará desde la medianoche del viernes 21 hasta las 11:59 p. m. del sábado 22 de noviembre, con una duración estimada de 47 horas.
De acuerdo con el comunicado oficial, se esperan temperaturas mínimas cercanas a los –14 °C en localidades situadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar en la sierra sur. En la sierra central, las mínimas rondarán los –3 °C en zonas por encima de los 3.200 m s. n. m., mientras que en la sierra norte, por encima de los 2.500 m s. n. m., los termómetros marcarán hasta 10 °C.
TE RECOMENDAMOS
JOSÉ JERÍ EXTIENDE EL ESTADO DE EMERGENCIA Y ZAIRA ARIAS EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: Tragedia en Ventanilla: niño de 4 años muere y 7 personas resultan heridas tras violento choque de minivan y combi
Descenso de temperatura
Los departamentos bajo la alerta naranja son: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.
Zonas afectadas por las bajas temperaturas. Fuente: Senamhi
La institución climática informó que este fenómeno se manifestará con intensidad ligera a moderada y generará un marcado descenso de la temperatura nocturna en la sierra peruana. Las condiciones asociadas al evento incluyen escasa nubosidad, incremento de la temperatura diurna y ráfagas de viento de hasta 45 km/h.
El organismo advirtió que “los valores previstos son considerados peligrosos”. Por ello, recomendó a las autoridades y a la ciudadanía adoptar medidas de prevención para mitigar las consecuencias del descenso térmico.
PUEDES VER: Asesinan a hombre en la avenida Grau en el Centro de Lima: intentó huir al ser interceptado en su vehículo
Recomendaciones del Senamhi
Ante esta situación climática, el Senamhi exhortó a la población a mantenerse informada y seguir las orientaciones emitidas por las autoridades locales. “Se recomienda mantenerse al corriente del desarrollo de la situación y cumplir los consejos e instrucciones dados por las autoridades”, señala el boletín meteorológico publicado por el organismo.
Entre las principales sugerencias figura el uso de abrigo adecuado, especialmente en zonas rurales y de alta altitud, donde la exposición al frío extremo puede provocar enfermedades respiratorias.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.