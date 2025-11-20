El Senamhia confirma que Lima y otras regiones del país soportarán bajas temperaturas. | Carlos Contreras / La República

El Senamhia confirma que Lima y otras regiones del país soportarán bajas temperaturas. | Carlos Contreras / La República

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó la alerta naranja ante el descenso de temperaturas nocturnas que afectará a Lima y otras 15 regiones del país. Según el aviso n.º 419, emitido el miércoles 19 de noviembre, el evento se presentará desde la medianoche del viernes 21 hasta las 11:59 p. m. del sábado 22 de noviembre, con una duración estimada de 47 horas.

De acuerdo con el comunicado oficial, se esperan temperaturas mínimas cercanas a los –14 °C en localidades situadas por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar en la sierra sur. En la sierra central, las mínimas rondarán los –3 °C en zonas por encima de los 3.200 m s. n. m., mientras que en la sierra norte, por encima de los 2.500 m s. n. m., los termómetros marcarán hasta 10 °C.

Descenso de temperatura

Los departamentos bajo la alerta naranja son: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.

Zonas afectadas por las bajas temperaturas. Fuente: Senamhi

La institución climática informó que este fenómeno se manifestará con intensidad ligera a moderada y generará un marcado descenso de la temperatura nocturna en la sierra peruana. Las condiciones asociadas al evento incluyen escasa nubosidad, incremento de la temperatura diurna y ráfagas de viento de hasta 45 km/h.

El organismo advirtió que “los valores previstos son considerados peligrosos”. Por ello, recomendó a las autoridades y a la ciudadanía adoptar medidas de prevención para mitigar las consecuencias del descenso térmico.

Recomendaciones del Senamhi

Ante esta situación climática, el Senamhi exhortó a la población a mantenerse informada y seguir las orientaciones emitidas por las autoridades locales. “Se recomienda mantenerse al corriente del desarrollo de la situación y cumplir los consejos e instrucciones dados por las autoridades”, señala el boletín meteorológico publicado por el organismo.

Entre las principales sugerencias figura el uso de abrigo adecuado, especialmente en zonas rurales y de alta altitud, donde la exposición al frío extremo puede provocar enfermedades respiratorias.

