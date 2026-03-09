HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Día de la Mujer: ¿El Estado las ha ignorado? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

Avanza País no dará voto de confianza al Gabinete de Miralles y promoverá censura de 2 ministros

Se trata de los ministros de Energía y Minas (Minem) y Transportes y Comunicaciones (MTC), a quienes responsabilizan políticamente por la crisis del GNV.

Avanza País no dará voto de confianza al Gabinete de Miralles y promoverá censura de 2 ministros
Avanza País no dará voto de confianza al Gabinete de Miralles y promoverá censura de 2 ministros

La bancada de Avanza País anunció, por medio de un comunicado, que no darán el voto de confianza al gabinete ministerial de Denisse Miralles y que promoverán la interpelación y posterior censura de los ministros de Energía y Minas (Minem) y Transportes y Comunicaciones (MTC).

Únete a nuestro canal de política y economía

En ese sentido, no asistirán a la convocatoria de conversación con el gabinete, pues consideran que su conformación nace de un acuerdo político entre APP de César Acuña, Somos Perú y sectores de la izquierda.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Sobre su decisión de interpelar y censurar a los líderes del Minem y MTC explicaron que son responsables políticos de la crisis de GNV que afecta a la ciudadanía y a los sectores de transporte.

Añadieron que el país necesita gobierno, responsabilidad y soluciones, no improvisación ni cálculos políticos.

larepublica.pe

Fuerza Popular condiciona su voto de confianza al gabinete

Keiko Fujimori, candidata a la presidencia, advirtió que Fuerza Popular no otorgará el voto de confianza al Gabinete Miralles si no deroga de inmediato las medidas que imponen la virtualidad en los sectores educativo y laboral. “Me preocupa el pésimo manejo que han tomado; en medio de las lluvias e inundaciones no se han movilizado y han tomado acciones muy tardías”, señaló Fujimori.

La lideresa del partido naranja indicó que las medidas que tomó Miralles sobre la crisis del combustible en torno a la educación son facilistas y afectan a los estudiantes; por ello, rechazó la posibilidad de dar la confianza. Sin embargo, minutos antes de que se pronunciara Fujimori, el diario oficial El Peruano oficializó la virtualidad en los colegios.

Mediante la Resolución Viceministerial N.º 033-2026-MINEDU, se indicó que los centros educativos acatarán la medida que regirá hasta el 14 de marzo.

Notas relacionadas
Keiko Fujimori: Fuerza Popular no dará la confianza si es que el Gobierno no anula las clases virtuales

Keiko Fujimori: Fuerza Popular no dará la confianza si es que el Gobierno no anula las clases virtuales

LEER MÁS
Gobierno anuncia bono para taxistas que usan GNV y aumento del vale FISE para familias que compran balón de gas

Gobierno anuncia bono para taxistas que usan GNV y aumento del vale FISE para familias que compran balón de gas

LEER MÁS
Sigrid Bazán solicita a la PCM entregar bonos para transportistas de vehículos livianos afectados por el alza de costos

Sigrid Bazán solicita a la PCM entregar bonos para transportistas de vehículos livianos afectados por el alza de costos

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Keiko Fujimori: Fuerza Popular no dará la confianza si es que el Gobierno no anula las clases virtuales

Keiko Fujimori: Fuerza Popular no dará la confianza si es que el Gobierno no anula las clases virtuales

LEER MÁS
Empresa china construye en Chilca sin licencia ni estudio de impacto ambiental

Empresa china construye en Chilca sin licencia ni estudio de impacto ambiental

LEER MÁS
Juliana Oxenford sobre Keiko Fujimori: "Si no pasa a segunda vuelta empezará con el tema de fraude"

Juliana Oxenford sobre Keiko Fujimori: "Si no pasa a segunda vuelta empezará con el tema de fraude"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Avanza País no dará voto de confianza al Gabinete de Miralles y promoverá censura de 2 ministros

Crisis por falta de GNV en Lima HOY: desabastecimiento en grifos, medidas del Minem y todo sobre la emergencia del gas natural

Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido del repechaje al Mundial 2026

Política

Congreso cita al ministro de educación para que informe sobre las medidas implementadas para las clases virtuales

Urpi Gibbons: "No voy a votar por nadie que restrinja los derechos fundamentales"

Keiko Fujimori: Fuerza Popular no dará la confianza si es que el Gobierno no anula las clases virtuales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Avanza País no dará voto de confianza al Gabinete de Miralles y promoverá censura de 2 ministros

Congreso cita al ministro de educación para que informe sobre las medidas implementadas para las clases virtuales

Urpi Gibbons: "No voy a votar por nadie que restrinja los derechos fundamentales"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025