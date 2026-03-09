Avanza País no dará voto de confianza al Gabinete de Miralles y promoverá censura de 2 ministros

Avanza País no dará voto de confianza al Gabinete de Miralles y promoverá censura de 2 ministros

La bancada de Avanza País anunció, por medio de un comunicado, que no darán el voto de confianza al gabinete ministerial de Denisse Miralles y que promoverán la interpelación y posterior censura de los ministros de Energía y Minas (Minem) y Transportes y Comunicaciones (MTC).

En ese sentido, no asistirán a la convocatoria de conversación con el gabinete, pues consideran que su conformación nace de un acuerdo político entre APP de César Acuña, Somos Perú y sectores de la izquierda.

Sobre su decisión de interpelar y censurar a los líderes del Minem y MTC explicaron que son responsables políticos de la crisis de GNV que afecta a la ciudadanía y a los sectores de transporte.

Añadieron que el país necesita gobierno, responsabilidad y soluciones, no improvisación ni cálculos políticos.

Fuerza Popular condiciona su voto de confianza al gabinete

Keiko Fujimori, candidata a la presidencia, advirtió que Fuerza Popular no otorgará el voto de confianza al Gabinete Miralles si no deroga de inmediato las medidas que imponen la virtualidad en los sectores educativo y laboral. “Me preocupa el pésimo manejo que han tomado; en medio de las lluvias e inundaciones no se han movilizado y han tomado acciones muy tardías”, señaló Fujimori.

La lideresa del partido naranja indicó que las medidas que tomó Miralles sobre la crisis del combustible en torno a la educación son facilistas y afectan a los estudiantes; por ello, rechazó la posibilidad de dar la confianza. Sin embargo, minutos antes de que se pronunciara Fujimori, el diario oficial El Peruano oficializó la virtualidad en los colegios.

Mediante la Resolución Viceministerial N.º 033-2026-MINEDU, se indicó que los centros educativos acatarán la medida que regirá hasta el 14 de marzo.