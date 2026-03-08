HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sedapal anuncia corte agua hasta por 10 horas en un distrito de Lima este martes 10 de marzo: conoce cuáles serán las zonas afectadas

Se recomienda a los vecinos de áreas afectadas almacenar agua anticipadamente para cubrir sus necesidades mientras dure la suspensión temporal del servicio.

Corte de agua programado por Sedapal para el 10 de marzo 2026.
Corte de agua programado por Sedapal para el 10 de marzo 2026. | Foto: Sedapal

A través de su canal oficial de WhatsApp, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este martes 10 de marzo se realizarán cortes programados del servicio en un distrito de Lima. La entidad precisó que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento destinados a garantizar la calidad y continuidad del suministro en la capital.

Asimismo, la empresa exhortó a los vecinos de las zonas afectadas a tomar previsiones, como almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas mientras dure la interrupción. Sedapal indicó que las labores se realizarán en horarios previamente establecidos y que, una vez finalizadas las intervenciones técnicas, se irá restableciendo de forma progresiva.

¿Qué zonas se quedarán sin servicio de agua este martes 10 de marzo?

Lurigancho (sector 132)

  • Zonas: Asoc. Agrup. Familiar San Cristóbal, Asoc. Francisco de Nivería, Asoc. San Francisco de Jicarma, Asco. Bello Horizonte 1ra etapa, Asoc. Cristo es Amor - Hermanos Valenzuela, Asoc. Esmeralda de Jicamarca, Asoc. Dulce Amanecer, Asoc. Pampa La Huerta.
  • Hora: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio
Sedapal anuncia corte agua hasta por 10 horas en un distrito de Lima este martes 10 de marzo: conoce cuáles serán las zonas afectadas

Sedapal anuncia corte agua hasta por 10 horas en un distrito de Lima este martes 10 de marzo: conoce cuáles serán las zonas afectadas

¿Qué hacer en casos de corte de agua, según Sedapal?

  • Contar con bidones de agua para consumo humano: Es recomendable tener recipientes con agua potable destinados a beber y preparar alimentos. Deben estar limpios, desinfectados y bien tapados para evitar contaminación. Además, es mejor colocarlos en un lugar fresco y sin exposición directa al sol.
  • Usar platos y cubiertos descartables: Durante la suspensión del servicio, optar por utensilios de un solo uso ayuda a reducir el gasto que normalmente se destina al lavado, lo que permite reservarla para necesidades básicas.
  • Almacenar agua para higiene personal y otros: Se recomienda guardar este recurso en baldes o contenedores grandes para el aseo, el uso del inodoro o la limpieza del hogar.
  • Racionar consumo: Mientras dure el corte, es importante priorizar actividades esenciales como beber, cocinar y la higiene. Otras tareas, como lavar ropa o regar plantas, pueden esperar.
  • Revisar fugas en el hogar: Antes y durante la interrupción, es recomendable constatar caños, inodoros y tuberías para asegurarse de que estén en buen estado. Incluso una pequeña filtración puede provocar la pérdida del recurso que se haya guardado.
