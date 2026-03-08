Corte de agua programado por Sedapal para el 10 de marzo 2026. | Foto: Sedapal

A través de su canal oficial de WhatsApp, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que este martes 10 de marzo se realizarán cortes programados del servicio en un distrito de Lima. La entidad precisó que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento destinados a garantizar la calidad y continuidad del suministro en la capital.

Asimismo, la empresa exhortó a los vecinos de las zonas afectadas a tomar previsiones, como almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas mientras dure la interrupción. Sedapal indicó que las labores se realizarán en horarios previamente establecidos y que, una vez finalizadas las intervenciones técnicas, se irá restableciendo de forma progresiva.

¿Qué zonas se quedarán sin servicio de agua este martes 10 de marzo?

Lurigancho (sector 132)

Zonas: Asoc. Agrup. Familiar San Cristóbal, Asoc. Francisco de Nivería, Asoc. San Francisco de Jicarma, Asco. Bello Horizonte 1ra etapa, Asoc. Cristo es Amor - Hermanos Valenzuela, Asoc. Esmeralda de Jicamarca, Asoc. Dulce Amanecer, Asoc. Pampa La Huerta.

Asoc. Agrup. Familiar San Cristóbal, Asoc. Francisco de Nivería, Asoc. San Francisco de Jicarma, Asco. Bello Horizonte 1ra etapa, Asoc. Cristo es Amor - Hermanos Valenzuela, Asoc. Esmeralda de Jicamarca, Asoc. Dulce Amanecer, Asoc. Pampa La Huerta. Hora: 1.00 p. m. - 11.50 p. m.

1.00 p. m. - 11.50 p. m. Motivo: Limpieza de reservorio

¿Qué hacer en casos de corte de agua, según Sedapal?