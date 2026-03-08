Canal de TV confirmado para ver Sporting Cristal - Carabobo por la vuelta de la fase 3 de Copa Libertadores
Los rimenses buscarán su pase a fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 cuando reciban a Carabobo en el Estadio Alejandro Villanueva.
Sporting Cristal afrontará el partido de vuelta ante Carabobo por la tercera fase de la Copa Libertadores. Luego de haber obtenido un valioso triunfo en el partido de ida por 1-0, los celestes buscarán sellar su pase a la fase de grupos del torneo internacional cuando reciban al equipo venezolano.
El conjunto bajopontino disputará este encuentro ante el equipo llanero en el Estadio Alejandro Villanueva. Esto, debido a que el Estadio Nacional, donde ser locales en las competiciones internacionales, no está disponible por el mal estado de la cancha.
Canal de TV para ver Sporting Cristal vs Carabobo por Copa Libertadores
La transmisión del partido de vuelta entre Sporting Cristal y Carabobo estará a cargo de la señal de ESPN en Sudamérica.
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Carabobo?
El conjunto celeste se enfrentará al elenco venezolano este miércoles 11 de marzo en el Estadio Alejandro Villanueva (Lima, Perú).
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Carabobo?
El choque entre Sporting Cristal y Carabobo tendrá inicio a las 5.00 p. m. (hora peruana). Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.
- Costa Rica, México: 4.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
- España: 11.00 p. m.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Carabobo por internet?
Si deseas ver Sporting Cristal - Carabobo online, podrás hacerlo en la plataforma Disney Plus. De igual forma, La República Deportes te llevará el minuto a minuto del partido.
Últimos partidos de Sporting Cristal
Estos fueron los últimos cinco encuentros del club rimense previo al partido de vuelta contra Carabobo.
- Sporting Cristal 3-1 Alianza Atlético | 7.03.26
- Carabobo 0-1 Sporting Cristal | 4.03.26
- Sport Huancayo 2-1 Sporting Cristal | 28.02.26
- Sporting Cristal 0-0 2 de Mayo | 24.02.26
- Sporting Cristal 2-2 Universitario | 21.02.26