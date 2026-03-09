HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 9 de marzo de 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Mhoni Vidente comparte el horóscopo de hoy en Perú invitando a fomentar diálogos profundos y a dar comienzo a nuevas iniciativas. El día se perfila como determinante para tomar decisiones relevantes.

Consulta el horóscopo de hoy, lunes 9 de marzo
Consulta el horóscopo de hoy, lunes 9 de marzo | Foto: composición LR

Para este lunes 9 de marzo, la astróloga cubana Mhoni Vidente compartió su horóscopo con predicciones dirigidas a los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Sus interpretaciones señalan que la jornada estará marcada por la necesidad de comunicarse con honestidad y afrontar nuevos desafíos con creatividad.

Asimismo, la vidente sugiere mantenerse receptivo ante posibles novedades positivas que podrían llegar desde lugares o personas inesperadas. Sus consejos buscan guiar a cada signo para aprovechar mejor las oportunidades que se presenten durante el día.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal, este lunes 9 de marzo

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Hoy sentirás ganas de liderar y tomar decisiones tanto en lo laboral como en lo personal. Confía en tu iniciativa, pero procura no precipitarte. En el amor, hablar con sinceridad puede fortalecer el vínculo. También podrías animarte a comenzar ese proyecto que habías dejado pendiente. Si surge algún desacuerdo con alguien cercano, respira y mantén la calma.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Este día te impulsa a ordenar tus prioridades y buscar estabilidad. Aprovecha para revisar gastos o planificar metas a largo plazo. En lo emocional, intenta regalarte momentos de tranquilidad para reconectar contigo. Alguien con experiencia podría darte un consejo útil. Presta atención a esas pequeñas señales que te invitan a mejorar tu rutina.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Hoy tu habilidad para comunicarte será clave. Podrías recibir una noticia relevante o una propuesta interesante. En el amor, actuar con naturalidad traerá momentos divertidos. Un mensaje o llamada podría modificar tus planes del día. Usa tu ingenio y creatividad para resolver un tema pendiente.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tus emociones estarán más presentes de lo habitual. Antes de decidir algo importante, escucha lo que te dice tu intuición. En el trabajo, intenta no asumir más responsabilidades de las que puedes manejar. Un recuerdo del pasado podría ayudarte a reflexionar sobre lo que deseas realmente. Dedica tiempo a cuidar tu equilibrio emocional.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Hoy destacarás por tu seguridad y entusiasmo. Es un buen momento para compartir ideas o mostrar tu talento en el trabajo. En el amor, alguien podría sentirse atraído por tu confianza. Incluso podrías recibir reconocimiento por algo que hiciste recientemente. Aprovecha esta energía para seguir avanzando.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El día te invita a prestar atención a los detalles y organizar mejor tus actividades. Podrías encontrar la solución a un asunto que te preocupaba desde hace tiempo. En lo personal, evita exigirte demasiado. Un cambio inesperado en tus planes podría resultar beneficioso. Escuchar otros puntos de vista te dará claridad.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Hoy las relaciones ocuparán un lugar importante. Tendrás la oportunidad de fortalecer una amistad o mejorar la comunicación con tu pareja. En el trabajo, busca armonía entre tus ideas y las de los demás. Una invitación inesperada podría alegrarte la jornada. No temas expresar lo que sientes.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu determinación te ayudará a avanzar en un objetivo importante. Sin embargo, intenta no controlar cada detalle. En el amor, podrías recibir una sorpresa agradable. Una persona cercana podría buscar tu consejo o apoyo. Confía en tu intuición para elegir el mejor camino.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Hoy tendrás deseos de aprender algo nuevo o explorar otras posibilidades. Podría aparecer una oportunidad vinculada con estudios o viajes. En el amor, hablar con honestidad será fundamental. Tal vez descubras una motivación que te impulse a cambiar algunos hábitos. Mantén el optimismo ante los retos.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu atención estará puesta en tus metas y responsabilidades. Podrías recibir reconocimiento por tu esfuerzo reciente. En el plano emocional, intenta relajarte y compartir tiempo con quienes aprecias. Una conversación importante podría aclarar ciertas dudas. Recuerda que también necesitas descanso.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La creatividad será tu gran aliada hoy. Es un buen momento para iniciar proyectos originales o expresar nuevas ideas. En el amor, podrías vivir un encuentro inesperado. Un amigo o compañero podría proponerte algo diferente. Anímate a romper la rutina.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu sensibilidad estará muy presente hoy. Escucha tu intuición y presta atención a los pequeños detalles que te rodean. En el amor, es un buen momento para mostrar lo que sientes. Tal vez necesites un espacio para reflexionar a solas. Las decisiones que tomes ahora podrían influir positivamente en tu futuro cercano. ✨

