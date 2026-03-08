Elecciones 2026: 51 candidatos con sentencias por violencia familiar buscan llegar al Congreso

Se acerca el día de las Elecciones Generales en el Perú y se van conociendo los antecedentes de los candidatos al próximo Congreso bicameral para el periodo 2026-2031. En ese contexto, La República revisó las declaraciones juradas que todos los postulantes presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y detectó que, al menos, 51 de ellos cuentan con una sentencia por violencia familiar en su pasado.

El partido que lidera el ranking de este tipo de condenas es Alianza para el Progreso (APP), cuyo candidato presidencial es César Acuña. En su historial, lleva 13 candidatos con fallos judiciales: 11 de esos postulantes aspiran a llegar a la Cámara de Diputados, mientras que 2 a la del Senado.

TE RECOMENDAMOS FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

La siguiente organización política de la lista es Perú Moderno, con 5 postulantes con sentencias de este tipo: 4 de ellos aspiran a ser diputados y 1 busca ser senador. El tercer puesto es ocupado por Perú Primero, el partido del sentenciado expresidente Martín Vizcarra, y Progresemos, con 4 condenados cada uno. El siguiente puesto lo ocupa el Partido Aprista Peruano (APRA) —que lleva a Enrique Valderrama como candidato presidencial—, con 3 sentencias.

Asimismo, 7 partidos cuentan con dos candidatos al Parlamento sentenciados por violencia familiar: Perú Libre, del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón; Fuerza Popular, de Keiko Fujimori; Podemos Perú, que lleva a José Luna Gálvez a la Presidencia; País para Todos, que va con Carlos Álvarez; Somos Perú, de George Forsyth; Juntos por el Perú (JPP), de Roberto Sánchez; y Fe en el Perú, de Álvaro Paz de la Barra.

En suma general, 36 candidatos buscan ser diputados, 1 parlamentario andino y 14 senadores con este tipo de sentencia en su pasado.

En ese mismo ámbito, un candidato a la Cámara de Diputados del partido Democrático Federal cuenta con una sentencia por violencia familiar contra la mujer y sus integrantes. La agrupación Progresemos tiene a 2 postulantes como diputados que cuentan con dos condenas por lesiones leves por violencia familiar.

Ahora bien, existen otros 14 candidatos al Congreso de la República que cuentan con sentencias por el delito de omisión a la asistencia familiar. Es decir, tuvieron un fallo judicial en su contra por no cumplir con su obligación de dar el apoyo económico para la compra de los alimentos a pesar de contar con un mandato judicial.

El APRA, Perú Primero y Podemos Perú tienen a 2 postulantes cada uno con este antecedente en su pasado. Ahora Nación, Avanza País, Cívico Obras, Democrático Federal, Somos Perú, Perú Libre, Perú Moderno y Progresemos tienen a uno. En suma, 10 aspiran a ser diputados y 4 a senadores.

Es preciso resaltar que las cifras tomadas para este informe están basadas en las candidaturas declaradas inscritas por los jurados electorales especiales. Se dejó de lado a las postulaciones que fueron declaradas improcedentes, excluidas, renuncias o tachadas. De haberse incluido ese número de candidatos, el número hubiera sido mayor.

Elecciones 2026: 186 candidatos fueron sentenciados por familia y alimentos

Por otro lado, existe otra lista de 186 candidatos que tienen sentencias por familia y alimentos. Este ranking negativo es encabezado por los partidos de Alianza para el Progreso, el de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), el de José Luna Gálvez (Podemos Perú) y el de Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Ahora bien, veamos el detalle. En APP, hay 20 candidatos con sentencias de familia/alimentos; 9 de ellos aspiran a ser diputados, 10 a senadores y uno como parlamentario andino.

En el fujimorismo, hay 11 de estos postulantes con ese historial. 5 quieren ser diputados y 6 senadores. Podemos Perú tiene la misma cifra negativa, pero 7 de ellos buscan ser diputados, 1 parlamentario andino y 3 senadores.

Renovación Popular tiene 10 sentenciados. 6 buscan una curul como diputados, 1 como parlamentario andino y 3 como senadores.

Pero eso no es todo, la lista continúa: País para Todos de Carlos Álvarez tiene a 9 con este historial; 6 buscan ser diputados y 3 senadores. La misma cifra se repite con Perú Primero, que lleva a Mario Vizcarra como candidato a la presidencia.

El partido de izquierda Juntos por el Perú (JPP) también se incluye en la lista. La agrupación cuenta con 8 candidatos con sentencias, 2 a diputados y 6 a senadores. En suma, estos 7 partidos con mayor visibilidad tienen a 41 candidatos a diputados, 34 senadores y 3 parlamentarios andinos con este antecedente.

El APRA, Demócrata Unido Perú, Somos Perú, Unidad Nacional y Perú Moderno no se quedan atrás; estos partidos tienen a 7 candidatos al Congreso con estas sentencias en su pasado. Del total de estas 5 agrupaciones, 25 buscan ser diputados, 2 parlamentarios andinos y 8 senadores.

Más abajo del ranking también se ubica el partido de Alfonso López Chau, Ahora Nación, Cívico Obras y Demócrata Verde con 5 candidatos con sentencia, respectivamente. Mientras tanto, Perú Libre, Democrático Federal y Cooperación Popular cuentan con 6 cada uno.

Salvemos al Perú y Frente de la Esperanza 2021 tienen a 4. La Alianza Electoral Venceremos, Avanza País, Partido del Buen Gobierno, el Partido Morado y Perú Acción llevan a 3 cada uno entre sus filas.

Progresemos, Primero la Gente (el partido de Marisol Pérez Tello, que se inscribió al último), el PRIN, Integridad Democrática, el Partido Patriótico Peruano (PPP), Libertad Popular y Fe en el Perú tienen a 2 candidatos con estas sentencias. Las agrupaciones de SíCreo y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) tienen a uno cada uno.

En general, estas 35 agrupaciones políticas que buscarán ocupar una curul llevan a 112 candidatos a diputados, 6 a parlamentarios andinos y 68 a senadores con sentencias por familia y alimentos.

Por otro lado, existe otra lista de candidatos con sentencias por el delito de falta contra la persona, lesiones dolosas o culposas. Aunque es mínima, es importante. Hay 5 postulantes (3 diputados y 2 senadores) con este antecedente. Fuerza Popular, Frente de la Esperanza 2021, Perú Libre, Perú Moderno y Unidad Nacional llevan a un aspirante al Congreso con esta condena en su pasado.

485 candidatos con sentencia postulan en estas elecciones: APP y Fuerza Popular son los partidos con más sentenciados

Según la Plataforma Electoral, Alianza para el Progreso (APP), liderada por César Acuña, es el partido con mayor número de candidatos que tienen sentencias en su historial. En total, 53 postulantes de APP presentan condenas: 32 aspiran a ser diputados, 1 al Parlamento Andino y 20 al Senado. Le sigue Fuerza Popular, encabezado por Keiko Fujimori, con 32 candidatos sentenciados: 21 para diputados y 11 para senadores.

Podemos Perú, liderado por José Luna Gálvez, ocupa el tercer lugar en cuanto a candidatos con antecedentes penales. El partido presenta 33 postulantes con condenas: 21 aspiran a ser diputados, 2 al Parlamento Andino y 10 al Senado. En cuarto lugar se encuentra Perú Primero, de los hermanos Martín y Mario Vizcarra, con 29 candidatos sentenciados: 19 para diputados y 10 para senadores.