Descargas eléctricas, lluvias intensas y fuertes vientos golpearán varias regiones del Perú en las próximas horas: Senamhi emite alerta

El Senamhi advirtió sobre la presencia de fenómenos atmosféricos de fuerte intensidad que podrían generar impactos en la población y sus actividades. Exhortaron a la ciudadanía a mantenerse atenta a información oficial.

Alerta naranja de senamhi por lluvias en costa, sierra y selva durante 24 horas | Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso de corto plazo ante la probabilidad de lluvias intensas en diversas regiones del país, fenómeno que, según indicaron, se desarrollará desde la 1:00 p.m. del domingo 8 de febrero de 2026 y se extenderá por un lapso de 24 horas. El pronóstico contempla la ocurrencia de precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento, granizo y nieve en zonas altoandinas.

Según el organismo técnico, este tipo de avisos se emiten cuando existe la posibilidad de eventos meteorológicos significativos en un periodo inmediato, por lo que desde el servicio exhortaron a la población a mantenerse atenta a la información oficial.

Pronóstico del clima para costa, sierra y selva del Perú

En la región andina se prevén precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra norte y sur, mientras que en la sierra central se esperan lluvias de ligera a moderada magnitud que estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Advirtieron, además, la probabilidad de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2.800 m.s.n.m, así como nevadas en zonas que superen los 3.800 metros, especialmente en la sierra centro y sur.

Para la selva, se señala la ocurrencia de ligeras a moderadas lluvias, con mayor incidencia en la zona alta central y sur. Estas precipitaciones podrían presentarse acompañadas de los fenómenos indicados previamente, lo que eleva el riesgo de eventos asociados como caídas de árboles o interrupciones temporales de servicios.

En la franja costera se esperan precipitaciones con ligera a moderada potencia en la costa norte y sur, mientras que en la zona central se prevén caídas de agua más ligeras, acompañadas también de ráfagas de viento. Aunque los acumulados serían menores en comparación con la sierra y la selva, el Senamhi recomienda precaución ante posibles afectaciones puntuales.

Recomendaciones ante el escenario meteorológico

Frente a este panorama, el organismo técnico exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a tomar medidas preventivas, especialmente en zonas vulnerables a lluvias intensas, descargas eléctricas y vientos fuertes. La vigilancia permanente resulta clave durante la vigencia del aviso para reducir riesgos y responder oportunamente ante cualquier emergencia.

