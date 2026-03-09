Lanzan bomba molotov contra combi en el Callao: dueño venía siendo extorsionado

Así quedó la movilidad tras el ataque registrado esta madrugada | Foto: Francisco Erazo / La República

Un nuevo ataque contra transportistas se registró en el Callao. Delincuentes incendiaron una combi la madrugada de este lunes 9 de marzo tras lanzar una bomba molotov contra la unidad de la empresa Perla Argentina S. A., que cubre la ruta Ventanilla-Pachacútec.

Detalles del hecho

Según testigos, alrededor de las 2:40 a. m., un sujeto rompió la luna trasera del vehículo, provocó el fuego entre los asientos y escapó rápidamente. Minutos después, un motociclista que pasaba por el lugar alertó a los vecinos, quienes de inmediato salieron a apagar las llamas.

La República pudo conocer que el dueño de la movilidad siniestrada estaba por a salir a trabajar nuevamente, luego de que semanas antes recibiera mensajes extorsivos.

Antecedentes de violencia

Este atentado se suma al asesinato de un conductor de la empresa Acorsa, quien fue baleado el pasado 3 de marzo. La unidad, que cubría la ruta Callao-Pachacútec, fue interceptada por desconocidos a bordo de una motocicleta, que dispararon en reiteradas ocasiones, provocando la muerte de Kenyo Juan Ventosilla Estrella, de 19 años.

En total, son 5 empresas de transporte que cubren este trayecto las que vienen siendo extorsionadas. Una de las bandas que amenaza a estas compañías se autodenomina ‘Los Mexicanos’.

