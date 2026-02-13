HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Senamhi alerta que lluvias de verano y bochorno continuarán en la costa en los próximos días: ¿hasta cuándo y qué regiones tendrán precipitaciones más fuertes?

Este fenómeno está relacionado con el desplazamiento de nubosidad desde la zona andina hacia el mar, así como con el incremento de la humedad, indica el organismo que también pronostica lluvias en la sierra y la selva del país.

Regiones de la costa seguirán registrando lluvias de verano y bochorno
Regiones de la costa seguirán registrando lluvias de verano y bochorno | Difusión

Un nuevo reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) señala que las lluvias de verano continuarán a lo largo de la costa del país entre el 16 y el 19 de febrero. Esto comprende a las regiones ubicadas en el litoral, desde Tumbes hasta Tacna, aunque en diferentes proporciones.

A la par de estos episodios, habrá intervalos de brillo solar que, junto con la elevada humedad, podrían incrementar la sensación de calor y bochorno en diversas zonas costeras durante el día y la noche, según indica el organismo.

Pronóstico según la ubicación

Para la costa norte del país, que incluye a Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y parte de Áncash, se prevén lluvias de ligera a fuerte intensidad.

En tanto, en la costa central (Lima y Callao, Áncash e Ica) y costa sur (Arequipa, Moquegua y Tacna), se esperan lluvias de menor intensidad, de carácter intermitente y disperso, principalmente durante el atardecer, la noche y la madrugada.

Los especialistas del Senamhi precisan que estas precipitaciones están relacionadas con el desplazamiento de nubosidad desde la zona andina hacia el mar, así como con el incremento de la humedad generado por el fortalecimiento de los vientos.

Panorama para la sierra y selva

En cuanto a la sierra, el Senamhi informó que, entre el sábado 14 y lunes 16 de febrero, continuarán las precipitaciones de moderada a fuerte a intensidad, lo que incluye fenómenos como la nieve, granizo, aguanieve y lluvia. Esto estará acompañado de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora.

Por otro lado, reportaron que se prevén lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad en la selva, con mayor incidencia a lo largo de la selva norte baja y la selva alta central. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas.

Pronóstico de precipitaciones para la sierra peruana. Foto: Senamhi

Pronóstico de precipitaciones para la sierra peruana. Foto: Senamhi

