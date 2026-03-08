HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas de carga pesada realizarán paro nacional indefinido por crisis energética y de inseguridad: ''Colapso total''

Además, habrá marchas pacíficas en las regiones, donde 16 asociaciones buscan presionar a las autoridades. Entre sus exigencias, está la reactivación de un fondo de compensación y la revisión del sistema de peajes.

Los gremios de transportistas de carga pesada inician un paro nacional indefinido desde el 12 de marzo por la crisis energética, el alza de combustibles y la inseguridad en carreteras.
Los gremios de transportistas de carga pesada inician un paro nacional indefinido desde el 12 de marzo por la crisis energética, el alza de combustibles y la inseguridad en carreteras.

Los gremios de transportistas de carga pesada anunciaron un paro nacional indefinido desde el 12 de marzo en protesta por la crisis energética, el incremento del precio de los combustibles, los peligros en las carreteras y el deterioro de la infraestructura vial. La medida fue convocada por la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú junto a diversas asociaciones del sector.

En un comunicado, señalaron que enfrentan una situación límite debido al aumento de costos operativos y a la falta de respuestas por parte del Estado. Según indicaron, buscan presionar a las autoridades para que adopten acciones urgentes.

Sostienen que la ruptura del ducto de gas gestionado por TGP en el distrito de Megantoni, en Cusco, ha generado pérdidas económicas y paralización de actividades productivas. A ello se suma, dijeron, las dificultades de transitabilidad en distintas regiones, lo que también estaría afectando los tiempos de traslado.

Transportistas viven incertidumbre

El dirigente del sector Geovani Diez afirmó que la situación se ha agravado en los últimos meses y cuestionó la inacción estatal. “La crisis del transporte cada vez se acentúa más. Tenemos lo de la inseguridad que ya lleva más de año y medio sin resolverse, pese a las propuestas presentadas a distintas instituciones del Gobierno. Es un colapso total”, declaró a La República.

El representante sostuvo, además, que el abandono de las pistas y los desastres naturales han complicado seriamente la transitabilidad en varias rutas del país. “Casi el 60% de las vías del Perú presentan problemas. Hay trayectos que normalmente tomaban 10 horas y ahora pueden demorar tres o cuatro días”, precisó.

El GNV para los camiones

Otro de los puntos centrales es el impacto de la falta de gas y el incremento del costo de los combustibles, que —según los transportistas— amenaza la continuidad de sus servicios.

Diez señaló que el desabastecimiento de gas natural vehicular ha afectado especialmente a las unidades que dependen de esta matriz energética. “Muchos camiones trabajan únicamente con GNV y ahora nos encontramos con que no hay suministro suficiente, lo que obliga a detener todo”, explicó.

El vocero también advirtió sobre el alza sostenida del precio del diésel. “Ya estamos bordeando los 20 o 21 soles por galón, algo nunca antes visto. Con estos niveles es imposible sostener la operación”, afirmó.

larepublica.pe

Exigencias al Gobierno

Como parte del pliego de demandas, los trabajadores plantean retirar temporalmente la carga tributaria de los combustibles, que —según explican— alcanza alrededor del 40%, incluyendo el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Asimismo, solicitan la reactivación de un fondo de compensación, la aplicación de la Ley N.º 31886, y la revisión del sistema de peajes.

También piden instalar mesas de trabajo con cronogramas y compromisos formales, así como mecanismos de responsabilidad administrativa y penal para los funcionarios que incumplan acuerdos.

Movilizaciones en todo el Perú

La paralización ha sido convocada con carácter indefinido. “Los paros de 24 o 48 horas no han dado resultados. No vamos a levantar la medida hasta tener soluciones reales”, afirmó Diez. Según manifestó, 16 de los 18 gremios de transporte de carga a nivel nacional se sumarán a la protesta. La convocatoria incluye a conductores de distintos vehículos.

En todo el país se evalúa realizar marchas camioneras y concentraciones en los principales accesos viales, como las rutas de ingreso a Lima y el Callao, además de otros puntos estratégicos. Los organizadores señalaron que las manifestaciones serán pacíficas.

Tras alza de precios del GLP, Minjus advierte que especulación es un delito que se castiga con 8 años de cárcel

Corredores complementarios afectados por la falta de GNV: “No hay plan de gestión de riesgos”

Gobierno define qué entidades atenderán de forma presencial ante la declaratoria de teletrabajo por crisis de gas

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

