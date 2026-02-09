HOYSuscripcion LR Focus

Hasta 32 grados y más radiación ultravioleta en Lima Metropolitana: conoce el pronóstico de Senamhi para hoy, 9 de febrero

El aviso emitido por la entidad, clasificado como nivel amarillo, indica altas temperaturas, además de vientos de hasta 35 km/h. La vigencia del aviso se extiende hasta el martes 10 de febrero.

También se anticipan ráfagas de viento de hasta 35 km/h en áreas expuestas. El nivel amarillo del aviso indica fenómenos que podrían alterar las condiciones habituales.
También se anticipan ráfagas de viento de hasta 35 km/h en áreas expuestas. El nivel amarillo del aviso indica fenómenos que podrían alterar las condiciones habituales.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió un aviso meteorológico por el incremento de la temperatura diurna en la costa central, fenómeno que se registrarán desde esta semana. El anuncio incluye a Lima Metropolitana, donde se esperan valores elevados durante el día, además de cambios en la nubosidad y presencia de vientos.

El aviso N.° 042 y clasificado en nivel amarillo, tiene vigencia desde la mañana del lunes 9 hasta la noche del martes 10 de febrero. Según la entidad, estas condiciones se presentarán con una intensidad de ligera a moderada, dentro de un periodo de 37 horas.

Senamhi advierte incremento de temperatura y radiación UV en la costa central

El servicio meteorológico peruano prevé un incremento de la sensación térmica por las noches en Lima Metropolitana y en la costa central. De acuerdo con el pronóstico, los valores máximos en la capital oscilarán entre los 28 °C y 32 °C, mientras que en otros sectores de la costa centro se podrían registrar temperaturas entre los 29 °C y 32 °C.

Este aumento térmico estará acompañado de escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá una mayor radiación ultravioleta durante las horas centrales del día. El comportamiento atmosférico responde a patrones propios de la temporada y se mantendrá con ligeras variaciones hasta el martes 10 de febrero, fecha en la que culmina la vigencia del aviso meteorológico.

Ráfagas de viento y escasa nubosidad marcarán las condiciones climáticas en Lima

Además de los reportes, el aviso del Senamhi contempla la presencia de ráfagas de viento que se intensificarán principalmente durante la tarde. Estas podrían alcanzar velocidades cercanas a los 35 kilómetros por hora, especialmente en zonas expuestas de la franja costera y áreas urbanas de Lima Metropolitana.

La entidad precisó que los avisos meteorológicos difundidos a nivel nacional tienen carácter preventivo y permiten identificar las zonas donde podrían presentarse estas condiciones, así como el nivel de peligrosidad asociado. En este caso, el nivel amarillo indica la ocurrencia de fenómenos meteorológicos que pueden generar variaciones en el tiempo habitual, sin representar eventos extremos.

