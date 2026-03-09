Bus que partió de Cusco registró volcadura en Chumbivilcas: reportan una mujer fallecida y 39 heridos
El conductor fue detenido mientras las autoridades policiales y del Ministerio Público investigan las causas del siniestro.
- Gobierno afirma que solo queda GNV para 6.000 buses de transporte público: no se considera a taxis ni combis
- Padres de familia rechazan retorno a clases remotas y anuncian plantón frente al Ministerio de Educación: "Envía un nocivo mensaje"
Un fatal accidente en la ruta que conecta Livitaca (Chumbivilcas) con Combapata (Canchis) cobró la vida de una mujer y dejó a otras 39 personas heridas. El siniestro ocurrió en el sector de Sayangara, cuando un bus de la empresa Expres Gatur Cusco S.A.C. perdió el control y terminó volcando a un costado de la vía.
La víctima mortal fue identificada como Celia Cruz Centeno, de 67 años, quien lamentablemente no resistió la gravedad de sus lesiones. Por otro lado, los pasajeros sobrevivientes fueron auxiliados rápidamente y derivados a los centros de salud de Livitaca y Yanaoca para recibir atención médica urgente.
TE RECOMENDAMOS
TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026
PUEDES VER: Minedu oficializa las clases virtuales para colegios privados de Lima y Callao por crisis energética
De acuerdo a información policial, la unidad partió desde Cusco con destino al distrito de Chamaca. Además, que el chofer, Hugo Huamani, habría perdido la estabilidad del bus por causas que aún son materia de investigación.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
Situación legal del conductor
Tras el despiste, efectivos de la comisaría de Livitaca llegaron a la zona para resguardar el lugar y realizar el peritaje correspondiente. El conductor fue detenido de inmediato y trasladado a la dependencia policial de la jurisdicción.
PUEDES VER: Alerta de lluvias y descargas eléctricas para 19 regiones: Senamhi advierte fenómeno hasta el 12 de marzo
El caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público, que dirigirá las diligencias para esclarecer si hubo fallas mecánicas o negligencia humana detrás de este lamentable suceso que enluta a una familia.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.