Bus que partió de Cusco registró volcadura en Chumbivilcas: reportan una mujer fallecida y 39 heridos

Un fatal accidente en la ruta que conecta Livitaca (Chumbivilcas) con Combapata (Canchis) cobró la vida de una mujer y dejó a otras 39 personas heridas. El siniestro ocurrió en el sector de Sayangara, cuando un bus de la empresa Expres Gatur Cusco S.A.C. perdió el control y terminó volcando a un costado de la vía.

La víctima mortal fue identificada como Celia Cruz Centeno, de 67 años, quien lamentablemente no resistió la gravedad de sus lesiones. Por otro lado, los pasajeros sobrevivientes fueron auxiliados rápidamente y derivados a los centros de salud de Livitaca y Yanaoca para recibir atención médica urgente.

De acuerdo a información policial, la unidad partió desde Cusco con destino al distrito de Chamaca. Además, que el chofer, Hugo Huamani, habría perdido la estabilidad del bus por causas que aún son materia de investigación.

Situación legal del conductor

Tras el despiste, efectivos de la comisaría de Livitaca llegaron a la zona para resguardar el lugar y realizar el peritaje correspondiente. El conductor fue detenido de inmediato y trasladado a la dependencia policial de la jurisdicción.

El caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público, que dirigirá las diligencias para esclarecer si hubo fallas mecánicas o negligencia humana detrás de este lamentable suceso que enluta a una familia.

