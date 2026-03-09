Alianza Lima vs Melgar EN VIVO por la Liga 1: hora y canales para ver el partido del Torneo Apertura
Este partido marca el regreso de Juan Reynoso a 'Matute', lo que añade morbo al choque. Los íntimos esperan mantener su racha positiva y mejorar su historial frente a Melgar.
Alianza Lima se enfrenta a Melgar, desde las 8.30 p. m., por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. Los hinchas que no puedan asistir al Estadio Alejandro Villanueva pueden ver el partido en L1 MAX o el minuto a minuto en La República Deportes. Los aliancistas parten como favoritos y quieren consolidarse en la zona alta de la tabla de posiciones.
Bienvenidos a la previa del Alianza Lima vs Melgar
Buenos días a los lectores de La República Deportes para la cobertura del partidazo entre Alianza Lima vs Melgar, por la fecha 6 de la Liga 1 2026. Los 'íntimos' jugarán como locales ante el Dominó de Juan Reynoso.
Asimismo, marcará el regreso de Juan Reynoso a 'Matute' con todo lo que eso implica. Los aliancistas llegan de ganar 1-0 a UTC con un golazo de Renzo Garcés en el último minuto del partido. De este modo, Pablo Guede quiere seguir en racha.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar por Torneo Apertura?
Nadie quiere perderse el esperado duelo entre Alianza Lima y Melgar por la Liga 1. Por este motivo, La República Deportes te informa sobre los horarios confirmados para que puedas seguir el cotejo desde diferentes zonas.
- Perú: 8.30 p. m.
- Colombia: 8.30 p. m.
- Ecuador: 8.30 p. m.
- Argentina: 10.30 p. m.
- Brasil: 10.30 p. m.
¿Dónde ver Alianza Lima vs Melgar por el Torneo Apertura?
Las personas que no puedan acudir al estadio Alejandro Villanueva deberán seguir el cotejo por el canal L1 MAX o seguir el minuto a minuto en La República Deportes.
Alianza Lima - Melgar: últimos partidos
Así terminaron los cinco últimos cruces entre Alianza Lima y Melgar por el fútbol peruano. Los íntimos solo registran una victoria frente a uno de los rivales que más los complica.
- Alianza Lima 2-2 Melgar | 31.10.25
- Melgar 0-1 Alianza Lima | 28.06.25
- Alianza Lima 1-1 Melgar | 28.09.24
- Melgar 1-0 Alianza Lima | 28.04.24
- Alianza Lima 0-0 Melgar | 28.09.23..