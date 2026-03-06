La ración de GNV actual será priorizada para el transporte masivo, según el MTC. | Composición LR | Fotos: Andina

La ración de GNV actual será priorizada para el transporte masivo, según el MTC. | Composición LR | Fotos: Andina

La emergencia por la escasez de Gas Natural Vehicular (GNV), causada por la fuga del hidrocarburo en un ducto de Camisea, en Cusco, sigue generando repercusiones. El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto Barrera, informó que el suministro que se tiene de este insumo solo permite garantizar la operación de aproximadamente 6.000 unidades de transporte público.

"Las condiciones de abastecimiento al día de hoy nos aseguran la provisión para seis mil buses", afirmó el titular del sector durante una conferencia de prensa realizada la tarde del viernes 6 de marzo. En este espacio, el Gobierno también anunció otras medidas, como la incorporación del teletrabajo para el sector público y su priorización en el ámbito privado durante una semana a partir del próximo lunes 9 de marzo.

Se priorizará el transporte masivo

De acuerdo con Prieto, la ración disponible de GNV será destinada principalmente a los vehículos que transportan a la mayor cantidad de usuarios diariamente, con el fin de no afectar en demasía a la población. "Estos comprenden los buses del Metropolitano, los corredores (complementarios), el servicio de AeroDirecto que conecta con el aeropuerto y una parte del transporte convencional", detalló.

Con esta medida, se busca también proteger el servicio de gas natural que llega a "más de dos millones de hogares", sostuvo el ministro, haciendo hincapié en que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo están destinadas a lograr el menor impacto de la crisis en la ciudadanía.

No se consideran taxis ni combis

En otro momento de su intervención, el funcionario precisó que, de momento, no se va a priorizar el abastecimiento a taxis, combis ni cústers. La razón referida fue que estos vehículos tienen un sistema dual. "Apelamos a su comprensión para que puedan hacer uso del combustible alternativo", apuntó.

Por último, indicó que seguirán evaluando las opciones que existen para liberar una capacidad mayor de gas natural que permita ampliar de forma progresiva el número de buses abastecidos; sin embargo, anotó que esto dependerá del tiempo que tome reparar la falla que afecta el suministro.

No hay una fecha clara

Si bien la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) ha estimado un plazo de 14 días para reponer el servicio, desde el Gobierno señalaron que ese cronograma todavía no es definitivo. En declaraciones a la prensa, la presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Denisse Miralles, sostuvo que el tiempo de reparación podría variar dependiendo de la evaluación técnica que aún realiza la empresa operadora del sistema.

“(TGP) nos ha dicho catorce días; para nosotros es muy importante que ese tiempo sea menor. Pero no podemos asegurar cuánto es el tiempo. Obviamente, el plan establecido por ellos se debe cumplir, pero todo dependerá de la evaluación inicial que está realizando la empresa”, afirmó.

