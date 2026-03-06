HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Gobierno afirma que solo queda GNV para 6.000 buses de transporte público: no se considera a taxis ni combis

La provisión de gas natural vehicular solo está garantizada para unidades de alcance masivo, como los buses del Metropolitano, los corredores complementarios, el servicio de AeroDirecto y una parte del sistema convencional, informó el titular del sector, Aldo Pietro.

La ración de GNV actual será priorizada para el transporte masivo, según el MTC.
La ración de GNV actual será priorizada para el transporte masivo, según el MTC. | Composición LR | Fotos: Andina

La emergencia por la escasez de Gas Natural Vehicular (GNV), causada por la fuga del hidrocarburo en un ducto de Camisea, en Cusco, sigue generando repercusiones. El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Aldo Prieto Barrera, informó que el suministro que se tiene de este insumo solo permite garantizar la operación de aproximadamente 6.000 unidades de transporte público.

"Las condiciones de abastecimiento al día de hoy nos aseguran la provisión para seis mil buses", afirmó el titular del sector durante una conferencia de prensa realizada la tarde del viernes 6 de marzo. En este espacio, el Gobierno también anunció otras medidas, como la incorporación del teletrabajo para el sector público y su priorización en el ámbito privado durante una semana a partir del próximo lunes 9 de marzo.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Lima sin GNV EN VIVO HOY: ultimas noticias, nuevas medidas, alza del precio del gas, acciones del MINEM y más

lr.pe

Se priorizará el transporte masivo

De acuerdo con Prieto, la ración disponible de GNV será destinada principalmente a los vehículos que transportan a la mayor cantidad de usuarios diariamente, con el fin de no afectar en demasía a la población. "Estos comprenden los buses del Metropolitano, los corredores (complementarios), el servicio de AeroDirecto que conecta con el aeropuerto y una parte del transporte convencional", detalló.

Con esta medida, se busca también proteger el servicio de gas natural que llega a "más de dos millones de hogares", sostuvo el ministro, haciendo hincapié en que las decisiones adoptadas por el Ejecutivo están destinadas a lograr el menor impacto de la crisis en la ciudadanía.

PUEDES VER: Corredores complementarios afectados por la falta de GNV: “No hay plan de gestión de riesgos”

lr.pe

No se consideran taxis ni combis

En otro momento de su intervención, el funcionario precisó que, de momento, no se va a priorizar el abastecimiento a taxis, combis ni cústers. La razón referida fue que estos vehículos tienen un sistema dual. "Apelamos a su comprensión para que puedan hacer uso del combustible alternativo", apuntó.

Por último, indicó que seguirán evaluando las opciones que existen para liberar una capacidad mayor de gas natural que permita ampliar de forma progresiva el número de buses abastecidos; sin embargo, anotó que esto dependerá del tiempo que tome reparar la falla que afecta el suministro.

PUEDES VER: Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

lr.pe

No hay una fecha clara

Si bien la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) ha estimado un plazo de 14 días para reponer el servicio, desde el Gobierno señalaron que ese cronograma todavía no es definitivo. En declaraciones a la prensa, la presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Denisse Miralles, sostuvo que el tiempo de reparación podría variar dependiendo de la evaluación técnica que aún realiza la empresa operadora del sistema. 

“(TGP) nos ha dicho catorce días; para nosotros es muy importante que ese tiempo sea menor. Pero no podemos asegurar cuánto es el tiempo. Obviamente, el plan establecido por ellos se debe cumplir, pero todo dependerá de la evaluación inicial que está realizando la empresa”, afirmó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Lima sin GNV EN VIVO HOY: ultimas noticias, nuevas medidas, alza del precio del gas, acciones del MINEM y más

Lima sin GNV EN VIVO HOY: ultimas noticias, nuevas medidas, alza del precio del gas, acciones del MINEM y más

LEER MÁS
Gobierno anuncia subsidio para taxistas que usan GNV y aumento del vale FISE para familias que compran balón de gas

Gobierno anuncia subsidio para taxistas que usan GNV y aumento del vale FISE para familias que compran balón de gas

LEER MÁS
Ministro de la Producción: “Las importadoras tienen stock de GLP suficiente para cubrir el consumo nacional”

Ministro de la Producción: “Las importadoras tienen stock de GLP suficiente para cubrir el consumo nacional”

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adrián Villar será recluido en el penal Castro Castro: cumplirá nueve meses de prisión preventiva por muerte de Lizeth Marzano

Adrián Villar será recluido en el penal Castro Castro: cumplirá nueve meses de prisión preventiva por muerte de Lizeth Marzano

LEER MÁS
Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

LEER MÁS
Sujeto embiste a fiscalizador de la ATU y un policía para evitar ser intervenido en el aeropuerto Jorge Chávez

Sujeto embiste a fiscalizador de la ATU y un policía para evitar ser intervenido en el aeropuerto Jorge Chávez

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 7 de marzo 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 7 de marzo, según Jhan Sandoval

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

Sociedad

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 7 de marzo 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Adrián Villar será recluido en el penal Castro Castro: cumplirá nueve meses de prisión preventiva por muerte de Lizeth Marzano

Serfor celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre con una gran feria

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Acción Popular pretende que se permita la reelección de los magistrados del Tribunal Constitucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025