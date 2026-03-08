HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     
Sociedad

Minedu oficializa las clases virtuales para colegios privados de Lima y Callao por crisis energética

Las clases virtuales por falta de gas regirán desde este 9 de marzo, según la Resolución Viceministerial N.º 033-2026-MINEDU emitida por el Ministerio de Educación.

Menores deberán estudiar de manera remota mientras dure la crisis energética en el país
Menores deberán estudiar de manera remota mientras dure la crisis energética en el país | Carlos Contreras | La República

El Ministerio de Educación (Minedu) exhortó a las instituciones educativas privadas de Lima Metropolitana y el Callao a desarrollar sus clases en modalidad virtual entre el lunes 9 y el viernes 13 de marzo, como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la contingencia energética que atraviesa el país.

Ahora, mediante la Resolución Viceministerial N.º 033-2026-MINEDU, estos centros educativos deberán acatar la medida que regirá hasta el 14 de marzo.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Miniesterio de Educación oficializa virtualidad para instituciones privadas

Miniesterio de Educación oficializa virtualidad para instituciones privadas

PUEDES VER: Crisis del GNV causaría mayor desabastecimiento de medicinas, advierte Colegio Químico Farmacéutico: “No podemos dejar a su suerte a la población”

lr.pe

Medida temporal ante emergencia energética

La disposición forma parte de las acciones implementadas por el Ejecutivo para racionalizar el consumo de gas natural. Según apuntaron, la medida busca garantizar que el servicio educativo continúe mientras se reducen los desplazamientos en la ciudad.

El viceministro de Gestión Institucional del Minedu, Walter Borja Rojas, explicó que la decisión responde a una situación excepcional. “Exhortamos a las instituciones educativas privadas a sumarse a este esfuerzo y cumplir con la disposición, garantizando que los estudiantes continúen con sus clases en modalidad virtual”, agregó.

Según precisó, el objetivo es disminuir la movilidad urbana y contribuir al ahorro de combustibles durante los días en que se aplicará la medida en Lima Metropolitana y el Callao.

PUEDES VER: Desabastecimiento eleva precio del balón de gas hasta casi los 100 soles en Lima y Callao: "Se aprovechan de la situación"

lr.pe

Preocupaciones de colegios privados

El viceministro indicó que algunas instituciones educativas privadas han manifestado preocupaciones debido a los ajustes que la disposición implica en su organización académica. No obstante, remarcó que la situación responde a una emergencia nacional que requiere la participación de distintos sectores.

“Estamos seguros de que, con el compromiso de todos los actores del sistema educativo, esta medida será solo un episodio temporal dentro de nuestra experiencia como sector y una muestra de que también estamos preparados para asumir responsabilidades en momentos difíciles”, afirmó.

El funcionario informó que el sector Educación emitirá una resolución viceministerial para formalizar la disposición, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas. Asimismo, afirmaron que la disposición será evaluada de manera permanente de acuerdo con la evolución de la situación energética en el país.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Padres de familia rechazan retorno a clases remotas y anuncian plantón frente al Ministerio de Educación: "Envía un nocivo mensaje"

Padres de familia rechazan retorno a clases remotas y anuncian plantón frente al Ministerio de Educación: "Envía un nocivo mensaje"

LEER MÁS
¿Qué día empiezan las clases 2026 en Perú? Conoce las fechas oficiales de Minedu sobre el año escolar

¿Qué día empiezan las clases 2026 en Perú? Conoce las fechas oficiales de Minedu sobre el año escolar

LEER MÁS
Desabastecimiento eleva precio del balón de gas hasta casi los 100 soles en Lima y Callao: "Se aprovechan de la situación"

Desabastecimiento eleva precio del balón de gas hasta casi los 100 soles en Lima y Callao: "Se aprovechan de la situación"

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 7 de marzo: conoce puntajes oficiales y quienes ingresaron

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 7 de marzo: conoce puntajes oficiales y quienes ingresaron

LEER MÁS
Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 8 de marzo: LINK para ver la lista completa de ingresantes

Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II del 8 de marzo: LINK para ver la lista completa de ingresantes

LEER MÁS
Renovación de buses del Metropolitano depende de un préstamo de US$200 millones del Banco Mundial y no hay fecha clara de llegada

Renovación de buses del Metropolitano depende de un préstamo de US$200 millones del Banco Mundial y no hay fecha clara de llegada

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Actriz Emma Watson es captada besando al multimillonario mexicano Gonzalo Hevia, exnovio de Belinda

Minedu oficializa las clases virtuales para colegios privados de Lima y Callao por crisis energética

Héctor Valer reveló que el informe final sobre licitaciones chinas involucra a Vizcarra , Merino, Castillo y Sagasti

Sociedad

Sicarios asesinan a cantante de música urbana mientras se cortaba el cabello en una barbería del Callao

Municipalidad de Magdalena y MML enfrentadas por fotopapeletas: vecinos denuncian multas arbitrarias

Sorteo de La Tinka HOY domingo 8 de marzo de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Héctor Valer reveló que el informe final sobre licitaciones chinas involucra a Vizcarra , Merino, Castillo y Sagasti

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Sólo 5 de los 36 candidatos presidenciales planean culminar el megaproyecto Gasoducto Sur Peruano

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025