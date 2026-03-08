Minedu oficializa las clases virtuales para colegios privados de Lima y Callao por crisis energética
Las clases virtuales por falta de gas regirán desde este 9 de marzo, según la Resolución Viceministerial N.º 033-2026-MINEDU emitida por el Ministerio de Educación.
El Ministerio de Educación (Minedu) exhortó a las instituciones educativas privadas de Lima Metropolitana y el Callao a desarrollar sus clases en modalidad virtual entre el lunes 9 y el viernes 13 de marzo, como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la contingencia energética que atraviesa el país.
Ahora, mediante la Resolución Viceministerial N.º 033-2026-MINEDU, estos centros educativos deberán acatar la medida que regirá hasta el 14 de marzo.
Miniesterio de Educación oficializa virtualidad para instituciones privadas
Medida temporal ante emergencia energética
La disposición forma parte de las acciones implementadas por el Ejecutivo para racionalizar el consumo de gas natural. Según apuntaron, la medida busca garantizar que el servicio educativo continúe mientras se reducen los desplazamientos en la ciudad.
El viceministro de Gestión Institucional del Minedu, Walter Borja Rojas, explicó que la decisión responde a una situación excepcional. “Exhortamos a las instituciones educativas privadas a sumarse a este esfuerzo y cumplir con la disposición, garantizando que los estudiantes continúen con sus clases en modalidad virtual”, agregó.
Según precisó, el objetivo es disminuir la movilidad urbana y contribuir al ahorro de combustibles durante los días en que se aplicará la medida en Lima Metropolitana y el Callao.
Preocupaciones de colegios privados
El viceministro indicó que algunas instituciones educativas privadas han manifestado preocupaciones debido a los ajustes que la disposición implica en su organización académica. No obstante, remarcó que la situación responde a una emergencia nacional que requiere la participación de distintos sectores.
“Estamos seguros de que, con el compromiso de todos los actores del sistema educativo, esta medida será solo un episodio temporal dentro de nuestra experiencia como sector y una muestra de que también estamos preparados para asumir responsabilidades en momentos difíciles”, afirmó.
El funcionario informó que el sector Educación emitirá una resolución viceministerial para formalizar la disposición, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas. Asimismo, afirmaron que la disposición será evaluada de manera permanente de acuerdo con la evolución de la situación energética en el país.
