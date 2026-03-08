El anuncio de que los estudiantes regresarán a clases remotas debido al desabastecimiento de GNV ha generado el rechazo de un grupo de padres de familia en Perú. A través de un comunicado público, el colectivo ciudadano Volvamos a Clases Perú cuestionó que nuevamente se plantee la virtualidad y anunció la realización de un plantón frente al Ministerio de Educación (Minedu).

La protesta, programada para el lunes 9 de marzo a las 11.00 a. m. en la puerta del Ministerio de Educación, busca exigir que se garantice la continuidad de la educación presencial, considerada por los convocantes como un servicio público esencial. Los organizadores sostienen que la educación no debe verse interrumpida nuevamente y advierten que las decisiones del Ejecutivo podrían afectar el aprendizaje y desarrollo de niños y adolescentes.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Padres de familia anuncian plantón por clases virtuales

Convocatoria al plantón en defensa de la educación

Bajo el lema ‘Plantón en defensa de la educación’, el colectivo hizo un llamado a las familias a sumarse a la protesta para rechazar el cierre de nidos y colegios. Según indicaron, la medida responde a lo que califican como ineficiencias del Gobierno para resolver la crisis energética sin afectar el funcionamiento del sistema educativo.

En el pronunciamiento difundido por la organización se señala que una crisis “no debe resolverse causando daño a la educación”, y se remarca que los estudiantes ya han sufrido las consecuencias de interrupciones prolongadas en su proceso formativo.

Desde Volvamos a Clases Perú advierten que el retorno a la virtualidad afectaría especialmente a miles de familias que no cuentan con condiciones adecuadas para la educación a distancia. Entre las principales dificultades mencionan la falta de conectividad y de dispositivos tecnológicos en los hogares. Asimismo, subrayan que los niños más pequeños requieren interacción directa con docentes y compañeros para su desarrollo integral.

“La educación es un servicio público esencial”

Los organizadores del plantón expresaron su preocupación por el mensaje que podría transmitir la suspensión de clases presenciales durante una crisis: “Lo más alarmante es que interrumpir clases envía el nocivo mensaje de que la educación es prescindible en tiempos”. Además, remarcaron que la educación es un servicio público esencial y que los estudiantes deben poder aprender en un entorno estable.

Frente a este escenario, el colectivo pidió al Ejecutivo adoptar medidas necesarias para no perjudicar a los menores: “Invocamos al Gobierno a encontrar soluciones rápidas y focalizadas que no comprometan la educación y permitan operaciones normales en escuelas, nidos e institutos”, señalaron. Asimismo, reiteraron su consigna de defensa de la presencialidad bajo el mensaje difundido en redes: “Dejen a los niños aprender en paz”.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.