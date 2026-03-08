HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Sociedad

Municipalidad de Magdalena y MML enfrentadas por fotopapeletas: vecinos denuncian multas arbitrarias

La comuna distrital pidió suspender y anular las penalizaciones por presuntas irregularidades en la fiscalización electrónica, a pesar de haber firmado un convenio. Conductores aseguran que las sanciones llegan meses después de la supuesta infracción.

Una controversia surge entre la Municipalidad de Magdalena del Mar y la Municipalidad Metropolitana de Lima por fotopapeletas emitidas por exceso de velocidad en el distrito.
Una controversia entre la Municipalidad de Magdalena del Mar y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) se ha desatado tras la emisión de fotopapeletas por presunto exceso de velocidad en vías del distrito, especialmente en la bajada de Marbella.

Vecinos y choferes denunciaron que las notificaciones de las sanciones llegan con retrasos de hasta tres meses, lo que —según señalan— les impide presentar descargos oportunamente. Los afectados indican que en algunos casos recién en marzo recibieron avisos electrónicos por supuestas infracciones cometidas en noviembre del 2025. Además, advierten que la acumulación de papeletas ha generado deudas que superan los S/6.000.

Se responsabilizan mutuamente

La disputa también involucra a ambas municipalidades sobre quién es responsable de la fiscalización electrónica y la imposición de las sanciones. Desde la Municipalidad de Magdalena del Mar, el gerente municipal Enrique Sánchez aseguró que no tienen control sobre los equipos especializados ni sobre la emisión de las multas. “Nosotros tenemos acceso a los cinemómetros que evalúan la velocidad. Las cámaras sirven para seguridad ciudadana, no para temas de tránsito”, sostuvo.

Sin embargo, desde la MML se ha señalado que el municipio distrital tenía participación en la evaluación inicial de las infracciones antes de su remisión al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Además, rechazaron las acusaciones y señalaron que la fiscalización se realiza en el marco de un convenio firmado el 12 de diciembre de 2024 con la gestión de Magdalena.

Según la comuna distrital, fue realizado tras un accidente de tránsito ocurrido en el cruce de las avenidas Javier Prado y Brasil. El acuerdo establecía que el distrito debía instalar cámaras y cinemómetros para recoger evidencias de las infracciones, las cuales posteriormente serían evaluadas y remitidas a la Gerencia de Movilidad Urbana de Lima para el trámite administrativo correspondiente. La MML indicó además que dichos equipos cuentan con certificación del Instituto Nacional de la Calidad (INACAL).

No obstante, el municipio sostiene que Lima habría asumido directamente la aplicación de penalizaciones sin que el distrito enviara dichas evidencias. Ante esta situación, la municipalidad anunció que en la sesión de concejo del 12 de marzo se propondrá dejar sin efecto el acuerdo.

larepublica.pe

Piden la anulación

La Municipalidad de Magdalena envió un oficio al alcalde de Lima, solicitando la suspensión de la fiscalización electrónica y la nulidad de las papeletas que no consideren válidas. El municipio sostiene que existirían inconsistencias en el proceso, entre ellas la aplicación del valor de la UIT de 2026 a infracciones registradas en 2025, así como dudas sobre la certificación de equipos utilizados.

“Hemos consolidado las quejas y pedido la nulidad de todas aquellas multas irregulares que han puesto a los ciudadanos con estas cámaras en las vías metropolitanas”, indicó el vocero Sánchez.

larepublica.pe

Exigen soluciones

Mientras continúa la disputa entre ambas comunas, los vecinos afectados no solo solicitan la anulación de las multas, sino también la devolución del dinero pagado por correctivos que, aseguran, son irregulares.

En paralelo, la Municipalidad de Magdalena informó que viene orientando a los conductores para presentar descargos ante la Gerencia de Movilidad Urbana de Lima, mientras se espera una respuesta oficial sobre la validez de las fotopapeletas.

