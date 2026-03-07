¡Atención! Sedapal confirma corte de agua en 5 distritos de Lima este 8 y 9 de marzo: revisa si tu sector será afectado
La empresa informó que el recurso hídrico no estará disponible hasta por 12 horas en las zonas programadas.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció la suspensión del suministro el día 8 de marzo en el distrito de Ate y La Molina. Asimismo, el 9 de marzo la medida alcanzará a San Antonio de Huarochirí, Comas y San Miguel, por lo que los usuarios deberán tomar precauciones.
Según informó la entidad estatal en sus redes sociales, la restricción se debe a trabajos técnicos orientados a mejorar la infraestructura de tuberías y reforzar la continuidad del abastecimiento para la población.
¿Qué distritos de Lima tendrán interrupción del recurso?
Fecha: 8 de marzo
Distrito: Ate:
Zonas: sector 176
- A. H. Los Progresistas de Ate zona C Mz. A2, B2, C2, E2, F2, I1, G, F, E, D, C y A
- A. H. Estrella Mz. A, B, C, D, E, F y G.
Hora: 7 a. m. - 7 p. m.
Zonas: sector 175
- Asoc. La Florida
- Urb. Barbadillo
- Urb. Los Reyes
- Asoc. Los Rosales
- Asoc. Villa Los Portales
- Asoc. Las Casuarinas
- Urb. Las Garzas
- Asoc. Los Pinos de Lima
- Asoc. Las Dalias I y II
- Asoc. Las Palmeras R-7
- A. H. Libertadores
- A. H. Salazar Bondy
Hora: 1:00 p. m. - 11:50 p. m
Fecha: 8 de marzo
Distrito: La Molina
Zonas:
- Urb. Portada del Sol 2da y 3ra etapa,
- Urb. Los Robles,
- Asociación de Vivienda Hospital de Aeronáutica
- Urb. Portada del Sol 2da etapa
- Urb. Portada del Sol 3ra etapa
- Urb. Los Robles
- Asoc. Viv. Hospital de Aeronáutica
Hora: 1:00 p. m. - 11:50 p. m.
Fecha: 9 de marzo
Distrito: San Antonio de Huarochirí
Zonas:
- Asoc. Vecinal Vista Hermosa - ECN
- Asoc. de Viv. San Juan de Jicamarca
- Mz. R2, Mz. O2, Mz. P2, Mz. W, Mz. D2, Mz. L2, Mz. P1, Mz. W1, Mz. A4, Mz. T4, Mz. C2, Mz. K2, Mz. O1, Mz. V, Mz. O, Mz. U, Mz. B2, Mz. J2, Mz. D5, Mz. N, Mz. T, Mz. A2, Mz. I2, Mz. H5, Mz. C5, Mz. G5, Mz. F5, Mz. S, Mz. R, Mz. Q, Mz. H2, Mz. G2, Mz. F2, Mz. S4. Av. Principal, Av. San Juan, Calle José C. Mariátegui.
Hora: 7:00 p. m. – 7:00 p. m.
- Asoc. Sector Sur Parte Alta - ECNC
- Agrup. Vecinal El Bosque - Anexo 8 (ECNC)
- Agrup. Vecinal Sector Sur Jicamarca - Anexo 8 (ECNC)
- Asoc. Casa Huerta 1ro de Mayo - Cerro Camote
- Asociación Cerro La Libertad – Arca de Noé – Sector 8
- Asociación de Vivienda Integración Los Olivos
- Asociación J.V. Los Olivos 2da etapa – ECNC
- Pueblo Jicamarca – Anexo 8
Hora: 10:00 a. m. – 10:00 p. m.
- A. H. Santa Cruz de Huachipa
- A. H. Santa Isabel de Huachipa
- Asoc. La Encalada
- Asoc. La Encalada 2da etapa
- A.H. Unión Perú
- Asoc. Los Geranios de Huachipa
- Asoc. Las Moras – Ex Hacienda Huachipa
- Asoc. San Valentín
- Coop. 14 de Febrero Sagitario.
Hora: 2:00 p. m. - 11:50 p. m.
Fecha: 9 de marzo
Distrito: San Miguel
Zonas:
- Urb. Maranga 1ra etapa
- Urb. Pando 2da etapa
- Urb. Pando 4ta etapa
- Av. de la Marina
- Av. Universitaria
- Jr. Ayacucho
- Av. Brígida Silva de Ochoa.
Hora: 10:00 a. m. – 10:00 p. m.
Fecha: 9 de marzo
Distrito: Comas
Zonas:
- A. H. Bellavista
- A. H. Cerro Peruano
- A. H. Cerro Sinaí
- A. H. Incahuasi
- A. H. 9 de Octubre
- A. H. San Román
- A. H. Soledad Alta
- A. H. Virgen de Guadalupe
- Asoc. 9 de Octubre
- P.J. El Carmen Alto
- P.J. La Libertad
- P.J. Pampa Comas
- A. H. Nueva Florida.
Hora: 12:00 p.m. – 8:00 p. m.
Canales de atención
Finalmente, se indicó que, si el suministro no retorna dentro del horario anunciado, los usuarios pueden comunicarse con la línea Aquafono al (01) 317-8000. Para una atención más rápida, se sugiere tener a la mano el número de suministro para conocer el motivo de cualquier retraso adicional.