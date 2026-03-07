HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¡Atención! Sedapal confirma corte de agua en 5 distritos de Lima este 8 y 9 de marzo: revisa si tu sector será afectado

La empresa informó que el recurso hídrico no estará disponible hasta por 12 horas en las zonas programadas.

Corte de agua programado por Sedapal para el 8 y 9 de marzo 2026.
Corte de agua programado por Sedapal para el 8 y 9 de marzo 2026. | Foto: Sedapal

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció la suspensión del suministro el día 8 de marzo en el distrito de Ate y La Molina. Asimismo, el 9 de marzo la medida alcanzará a San Antonio de Huarochirí, Comas y San Miguel, por lo que los usuarios deberán tomar precauciones.

Según informó la entidad estatal en sus redes sociales, la restricción se debe a trabajos técnicos orientados a mejorar la infraestructura de tuberías y reforzar la continuidad del abastecimiento para la población.

¿Qué distritos de Lima tendrán interrupción del recurso?

Fecha: 8 de marzo

Distrito: Ate:

Zonas: sector 176

  • A. H. Los Progresistas de Ate zona C Mz. A2, B2, C2, E2, F2, I1, G, F, E, D, C y A
  • A. H. Estrella Mz. A, B, C, D, E, F y G.

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

Zonas: sector 175

  • Asoc. La Florida
  • Urb. Barbadillo
  • Urb. Los Reyes
  • Asoc. Los Rosales
  • Asoc. Villa Los Portales
  • Asoc. Las Casuarinas
  • Urb. Las Garzas
  • Asoc. Los Pinos de Lima
  • Asoc. Las Dalias I y II
  • Asoc. Las Palmeras R-7
  • A. H. Libertadores
  • A. H. Salazar Bondy

Hora: 1:00 p. m. - 11:50 p. m

Fecha: 8 de marzo

Distrito: La Molina

Zonas:

  • Urb. Portada del Sol 2da y 3ra etapa,
  • Urb. Los Robles,
  • Asociación de Vivienda Hospital de Aeronáutica
  • Urb. Portada del Sol 2da etapa
  • Urb. Portada del Sol 3ra etapa
  • Urb. Los Robles
  • Asoc. Viv. Hospital de Aeronáutica

Hora: 1:00 p. m. - 11:50 p. m.

Fecha: 9 de marzo

Distrito: San Antonio de Huarochirí

Zonas:

  • Asoc. Vecinal Vista Hermosa - ECN
  • Asoc. de Viv. San Juan de Jicamarca
  • Mz. R2, Mz. O2, Mz. P2, Mz. W, Mz. D2, Mz. L2, Mz. P1, Mz. W1, Mz. A4, Mz. T4, Mz. C2, Mz. K2, Mz. O1, Mz. V, Mz. O, Mz. U, Mz. B2, Mz. J2, Mz. D5, Mz. N, Mz. T, Mz. A2, Mz. I2, Mz. H5, Mz. C5, Mz. G5, Mz. F5, Mz. S, Mz. R, Mz. Q, Mz. H2, Mz. G2, Mz. F2, Mz. S4. Av. Principal, Av. San Juan, Calle José C. Mariátegui.

Hora: 7:00 p. m. – 7:00 p. m.

  • Asoc. Sector Sur Parte Alta - ECNC
  • Agrup. Vecinal El Bosque - Anexo 8 (ECNC)
  • Agrup. Vecinal Sector Sur Jicamarca - Anexo 8 (ECNC)
  • Asoc. Casa Huerta 1ro de Mayo - Cerro Camote
  • Asociación Cerro La Libertad – Arca de Noé – Sector 8
  • Asociación de Vivienda Integración Los Olivos
  • Asociación J.V. Los Olivos 2da etapa – ECNC
  • Pueblo Jicamarca – Anexo 8

Hora: 10:00 a. m. – 10:00 p. m.

  • A. H. Santa Cruz de Huachipa
  • A. H. Santa Isabel de Huachipa
  • Asoc. La Encalada
  • Asoc. La Encalada 2da etapa
  • A.H. Unión Perú
  • Asoc. Los Geranios de Huachipa
  • Asoc. Las Moras – Ex Hacienda Huachipa
  • Asoc. San Valentín
  • Coop. 14 de Febrero Sagitario.

Hora: 2:00 p. m. - 11:50 p. m.

Fecha: 9 de marzo

Distrito: San Miguel

Zonas:

  • Urb. Maranga 1ra etapa
  • Urb. Pando 2da etapa
  • Urb. Pando 4ta etapa
  • Av. de la Marina
  • Av. Universitaria
  • Jr. Ayacucho
  • Av. Brígida Silva de Ochoa.

Hora: 10:00 a. m. – 10:00 p. m.

Fecha: 9 de marzo

Distrito: Comas

Zonas:

  • A. H. Bellavista
  • A. H. Cerro Peruano
  • A. H. Cerro Sinaí
  • A. H. Incahuasi
  • A. H. 9 de Octubre
  • A. H. San Román
  • A. H. Soledad Alta
  • A. H. Virgen de Guadalupe
  • Asoc. 9 de Octubre
  • P.J. El Carmen Alto
  • P.J. La Libertad
  • P.J. Pampa Comas
  • A. H. Nueva Florida.

Hora: 12:00 p.m. – 8:00 p. m.

Canales de atención

Finalmente, se indicó que, si el suministro no retorna dentro del horario anunciado, los usuarios pueden comunicarse con la línea Aquafono al (01) 317-8000. Para una atención más rápida, se sugiere tener a la mano el número de suministro para conocer el motivo de cualquier retraso adicional.

