Inscripciones al registro militar obligatorio crecieron 300% tras anuncio de multa para omisos: así puedes registrarte en el Ejército, Marina de Guerra o Fuerza Aérea del Perú

Las inscripciones solo se hace de forma presencial en cualquier oficina de registro militar a nivel nacional. | Foto: Andina/difusión/Composición LR

Las inscripciones solo se hace de forma presencial en cualquier oficina de registro militar a nivel nacional. | Foto: Andina/difusión/Composición LR

El sector Defensa informó que inició el 2026 con un aumento significativo en el cumplimiento del Registro Militar Obligatorio (RMO), superando los resultados obtenidos en el mismo periodo del año anterior. Las cifras reportadas durante enero muestran un crecimiento sostenido en la cantidad de ciudadanos que acudieron a inscribirse, principalmente en el Ejército del Perú y la Marina de Guerra del Perú.

Este comportamiento se produce tras la actualización de la Ley N.° 29248, orientada a mejorar el proceso de inclusión de peruanos en edad militar, comprendida entre los 17 y 50 años.

TE RECOMENDAMOS SOCIEDAD DE CORDERO JON TAY Y ZHIHUA YANG | LA CAÍDA DE JOSÉ JERÍ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Registro Militar Obligatorio 2026: incremento de solicitudes en el Ejército y la Marina

Durante el primer mes del año, el Ejército del Perú reportó un crecimiento de 300% en el número de ciudadanos inscritos en comparación con enero de 2025. De acuerdo con la información proporcionada por la Oficina del Registro Militar Departamental, con sede en San Juan de Miraflores, el total de jóvenes registrados pasó de aproximadamente 900 el año anterior a cerca de 3 000 en el mismo periodo de 2026.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Por su parte, la Marina de Guerra del Perú informó que en enero se empadronaron 3.500 ciudadanos, cifra que representa un incremento de 200% frente a los 1.500 incluídos en el mismo mes del año pasado.

Cómo realizar la inscripción al Registro Militar en el Ejército, Marina o FAP

El trámite de inscripción al Registro Militar es gratuito y actualmente se realiza de forma presencial en las Oficinas de Registro Militar del Ejército, la Marina de Guerra o la Fuerza Aérea del Perú. Los ciudadanos solo deben acudir con su DNI vigente, cumpliendo los requisitos específicos que cada institución solicita.

En el caso de los peruanos que residen en el extranjero, el proceso debe efectuarse en el consulado del país donde se encuentren. El reglamento también establece que los jóvenes que cumplan 17 años en 2026 cuentan con un plazo máximo de 90 días después de tramitar su DNI de adulto para completarlo. De no hacerlo dentro de ese periodo, pasarán automáticamente a la condición de omisos.

Ley N.° 29248 y 'nuevo' reglamento no representarían cambios sustanciales, según exviceministro del Interior

El aumento se da tras la modificación del Reglamento de la Ley N.° 29248, aprobada mediante el Decreto Supremo N.° 018-2025-DE y publicada el 1 de enero de 2026. La actualización normativa establece la inclusión obligatoria en el padrón militar a partir de los 17 años e incorpora formalmente la figura del “omiso a la inscripción” para quienes no realicen el trámite antes de cumplir los 18 y deberán pagar una multa equivalente al 5% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), equivalente a S/ 267,50.

En su momento, tras la publicación de esta actualización, el exviceministro del Interior Ricardo Valdés señaló que no representa un cambio sustancial, puesto que la figura de 'omiso' aplica desde el 2008: "Esta modificación de la norma es redundante", señaló.

El reglamento precisa que aquellos jóvenes que culminen el Servicio Militar Acuartelado dentro del plazo legal quedarán exonerados del pago de la multa.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.