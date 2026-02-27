César Acuña: militantes de APP son captados regalando tarros de leche en SMP con el logo del partido

Días antes se captó a un grupo de militantes de APP entregando víveres en La Libertad. Foto: captura de pantalla

Militantes vinculados a César Acuña fueron captados cuando entregaban tarros de leche con el logo de Alianza para el Progreso en SMP, distrito de Lima Norte. El hecho ocurrió este 25 de febrero, alrededor de las 5.00 p. m., en la cuadra 14 de la avenida Perú. El video fue publicado en las redes sociales del podcast Solo Por Trolear - SPT y ya circula en el contexto de las elecciones 2026.

Las imágenes muestran a personas con polos y distintivos del partido mientras reparten los productos a vecinos de la zona. En uno de los fotogramas se aprecia con claridad el símbolo de APP en los envases. La grabación fue hecha por la ciudadana Nadia de la Cruz, quien reportó envió el video a SPT. El canal de streamming alertó de manera directa al JNE a través de redes sociales.

El episodio se conoce un día después de que se difundiera otro video en el que aparece una camioneta con elementos alusivos a la campaña presidencial de César Acuña repartiendo cajas de leche. Según información publicada por La República, el vehículo está vinculado al entorno del líder de APP. Hasta el momento, el partido no ha emitido una respuesta oficial sobre ninguno de los dos casos.

La Ley de Organizaciones Políticas prohíbe la entrega de dádivas o bienes durante el proceso electoral si estos pueden influir en la decisión de los votantes. La norma faculta al JNE a evaluar este tipo de conductas y determinar si corresponde una investigación o eventual sanción. El tema se instala así en la agenda pública en plena carrera hacia las elecciones 2026, donde César Acuña figura como aspirante a la Presidencia.