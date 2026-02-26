Alianza Lima se viene recuperando de la dolorosa eliminación en Copa Libertadores, tras derrotar a Sport Boys por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Sin embargo, Pablo Guede no termina de convencer por la confusa idea de juego y los constanstes cambios en el once titular. Los hinchas siguen cuestionando al técnico e incluso algunos piden su salida por no colocar a los mejores jugadores como a Kevin Quevedo. Por este motivo, el DT argentino explicó el poco protagonimo del extremo peruano y la irregularidad aliancista.

Reimond Manco, hace un par de semanas, encendió las alarmas en su podcast al anunciar que Pablo Guede borró del equipo a Quevedo por indisciplina y llegar tarde reiteradas veces. No obstante, el joven delantero parchó al 'Rei' y el estratega de 52 años también salió a defender a su jugador.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo compró el 25% de las acciones del UD Almería y es nuevo dueño de club que lucha por ascender en España

¿Qué dijo Pablo Guede sobre el poco protagonismo de Kevin Quevedo en Alianza Lima?

Pablo Guede desmintió la información de Reimond Manco y respaldó a su jugador. “Kevin Quevedo nunca llegó tarde. Jamás tuvo una indisciplina conmigo. Eso es falso y no está bien decirlo. Me preguntan por qué lo dejé afuera, y él y yo lo sabemos bien. Cero indisciplina, siempre llega temprano y entrena”, aseguró el entrenador de Alianza Lima en el programa 'Modo Fútbol'

"Kevin no hizo la pretemporada, no participó en nada de la preparación. Hay muchas circunstancias. Me dolió esa situación porque el chico está esforzándose. Tiene que adaptarse al ritmo del equipo sin haber tenido la preparación previa”, enfatizó Guede.

¿Qué le respondió Kevin Quevedo a Reimond Manco?

En su cuenta de Instagram, el delantero compartió una historia en la cual citó de forma irónica las palabras de Manco para luego arremeter en su contra. "Tengo información... Payaso de...", fue el mensaje que dejó el futbolista blanquiazul.

"Tengo información de por qué Quevedo no está en lista de convocados. Sí estuvo, pero lo sacaron porque llegó tarde al entrenamiento", había dicho el exjotita en su espacio 'A la cama con Rei'. El ahora comentarista deportivo incluso llegó a comparar este episodio con uno ocurrido el año pasado, en plena Copa Sudamericana.