El jueves 26 de febrero, el programa de Magaly Medina difundió un audio en el que Rubén Villar, padre de Adrián Villar, intentó comunicarse con el entorno de Gino Marzano, familiar de la deportista Lizeth Marzano, quien perdió la vida el 17 de febrero tras ser atropellada en San Isidro.

Según la conductora, la llamada se realizó dos días después del accidente, alrededor de las 11:02 p.m., cuando estaba por vencerse el plazo de flagrancia. Momentos antes, el joven de 21 años se había presentado de manera virtual ante las autoridades.

Revelan audios de llamada de Rubén Villar con entorno de la familia Marzano

Durante la conversación, se escucha a Rubén Villar manifestar su intención de hablar directamente con Gino Marzano. En ese contexto, reconoció que su hijo conducía el vehículo el día del accidente y que asumirá las consecuencias legales.

“Quería comunicarme con Gino Marzano. Entiendo perfectamente cómo se debe encontrar. Lo que quería que sepas es que, evidentemente, yo me siento muy mal con todo esto, ya que, lamentablemente, mi hijo es el que ha causado ese accidente; o sea, él era el que estaba manejando. Mi hijo ya se puso a derecho y él va a asumir”, indicó.

Más adelante, recalcó que Adrián no supo actuar tras lo ocurrido, por lo que catalogó su accionar como “un error”. Asimismo, manifestó que su intención era hablar directamente con Gino Marzano para ofrecer las disculpas a la familia.

"Mi hijo tiene 21 años, es un buen muchacho, en verdad. Cometió un delito, un error, se equivocó. No supo actuar en el momento. No sé ni qué decirle ni a ti, ni a él. Me siento terrible, mal. […] Eso era lo que yo quería decirle a Gino, a su familia. Yo, como papá, por eso quería hablar con él. Disculparme, porque igual es mi hijo", agregó.

Villar aseguró que su hijo estuvo hospitalizado por un “profundo shock”

En otro momento del audio, Villar sostuvo que el investigado atravesó una crisis emocional tras el accidente y que incluso permaneció hospitalizado.

“A todos nos duele. A mí, la verdad, no me salen las palabras. Para él y para toda su familia, este es un momento muy doloroso. Mi hijo ha estado en un profundo shock; ha estado mal. Él ha estado hospitalizado. Ha estado en la clínica. Él apenas ha salido”, señaló.

Sin embargo, en las últimas horas, autoridades policiales indicaron que esa versión no sería cierta y precisaron que el joven no ingresó a ninguna clínica tras el accidente.

