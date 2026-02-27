HOYSuscripcion LR Focus

Lluvias en Perú: regiones en emergencia tras inicio de Fenómeno El Niño
Mundo

Congreso de Argentina aprueba la reforma laboral de Javier Milei pese a masivas protestas sindicales

Sindicatos y sectores opositores cuestionaron la Ley de modernización laboral al advertir que limita el derecho a huelga y habilita jornadas de hasta 12 horas sin pago extra, mientras el oficialismo defendió que la medida atraerá inversión y empleo formal.

El Congreso argentino convirtió en ley la iniciativa laboral impulsada por Javier Milei, que flexibiliza normas de contratación. Foto: composición LR/AFP
El Congreso argentino convirtió en ley la iniciativa laboral impulsada por Javier Milei, que flexibiliza normas de contratación. Foto: composición LR/AFP

El Congreso argentino convirtió en ley la reforma laboral impulsada por Javier Milei tras una ajustada votación en el Senado argentino. La denominada ley de modernización laboral fue aprobada con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, en una sesión atravesada por protestas sindicales y un fuerte operativo de seguridad en los alrededores del Parlamento.

La sanción representa una victoria política para el presidente en medio de un escenario de informalidad laboral que alcanza al 43,3% de la fuerza de trabajo. El Gobierno sostiene que la flexibilización laboral generará empleo registrado y reducirá litigios. Desde la oposición y la Confederación General del Trabajo advierten que el nuevo marco legal precariza condiciones y debilita la negociación colectiva.

Despidos, huelga y jornada laboral

La ley de modernización laboral modifica el sistema de indemnizaciones por despido mediante la creación de un fondo de cese laboral administrado por bancos y entidades financieras. Los aportes patronales que antes se dirigían a la Anses pasarán a integrar ese mecanismo destinado a cubrir futuras desvinculaciones. Para el oficialismo, este esquema brinda previsibilidad y reduce el temor empresarial ante posibles juicios.

El texto también habilita una jornada laboral de 12 horas sin pago de horas extras, con compensación en tiempo libre acordado entre empleador y trabajador. Además, limita el derecho a huelga al fijar servicios mínimos del 75% en sectores considerados esenciales, como salud, educación, transporte, energía y agua. La iniciativa favorece acuerdos por empresa por sobre convenios sectoriales, lo que impacta en la estructura sindical vigente desde 1974.

En paralelo, el Senado argentino aprobó la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, otro proyecto defendido por el Ejecutivo como parte de su agenda prioritaria.

