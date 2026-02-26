HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      
EN VIVO

Marisel Linares en problemas y detienen a Adrián Villar | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

¿Por qué llovió tanto en Lima? Senamhi explica fenómeno y anuncia cuándo se repetirá

Precipitaciones sorprendieron a limeños por su intensidad y duración, especialmente en distritos del norte y del este. La situación ha despertado preocupación debido al panorama que ya se registra en otras regiones del país.

Lluvias sorprendieron a limeños y se podrían repetir, según Senamhi.
Lluvias sorprendieron a limeños y se podrían repetir, según Senamhi. | La República | Miguel Vásquez

Lima registró la tarde y noche del miércoles 25 de febrero lluvias que generaron cierta sorpresa por su intensidad y duración. Las precipitaciones se registraron en diversos puntos de la capital, pero su impacto fue mayor especialmente en distritos del norte y del este, donde se reportaron algunos aniegos y el descenso de un huaico en la zona alta de Chosica.

Esta situación ha despertado la preocupación entre la población debido al panorama que ya se registra en otras regiones del país, donde se contabilizan muertos, cientos de damnificados y varios daños materiales. Ante ello, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) se pronunció para explicar las razones de este fenómeno.

TE RECOMENDAMOS

MARISEL LINARES EN PROBLEMAS Y DETIENEN A ADRIÁN VILLAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Ola de calor golpea Lima: temperaturas superan los 32ºC y Senamhi mantiene alerta roja

lr.pe

Estaba pronosticado

Según Erick Rojas, especialista en meteorología del Senamhi, el reciente evento climático en Lima está relacionado con la temporada de lluvias en la sierra del país y se encuentra dentro de lo previsto en el aviso meteorológico, de color naranja, vigente hasta este viernes 27 de febrero.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El ingeniero explicó que esto ocurre debido a que las nubes cargadas de humedad viajan desde la sierra hasta la costa. Como parte ese desplazamiento, a partir de las 5:00 p. m. se produjeron los episodios que se extendieron por varias horas y dejaron varias calles limeñas mojadas e inundadas.

PUEDES VER: El Niño Costero se adelanta: Senamhi confirma inicio del fenómeno con altas temperaturas y más lluvias

lr.pe

Impacto diferenciado

Las zonas más afectadas en la jornada del 25 de febrero fueron Lima este —con registros importantes en distritos como La Molina, Santa Anita, Chosica y Chaclacayo— y sectores del norte, principalmente en Carabayllo, Puente Piedra y Comas. En estos sectores, el desplazamiento de agua fue más persistente e intenso que en otras áreas de la ciudad.

Las precipitaciones intensas se prolongaron aproximadamente desde las 6:00 p. m. hasta entre las 10:00 p. m. y 11:00 p. m. Posteriormente, continuaron lloviznas durante la madrugada en algunos distritos, según precisó Rojas.

¿Volverá a llover de la misma forma?

El vocero del Senamhi confirmó que para hoy jueves 26 de febrero se prevé nuevamente lluvias con características similares en la capital, principalmente en las zonas norte y este, y con una intensidad comparable a la de la víspera. En tanto, para el viernes se esperan episodios de menor intensidad y carácter más ligero.

Posterior a ello, se espera un periodo de relativa calma que podría extenderse hasta la primera semana de marzo; no obstante, no se descarta que para entonces se presente un panorama similar a estos días, situación que será informada oportunamente por el Senamhi, indicó Rojas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, ante lluvias e inminentes desbordes: “Tenemos un presupuesto insuficiente”

Alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, ante lluvias e inminentes desbordes: “Tenemos un presupuesto insuficiente”

LEER MÁS
Arcoiris sorprende a limeños tras lluvias de verano: así se observó desde diversos distritos de la capital

Arcoiris sorprende a limeños tras lluvias de verano: así se observó desde diversos distritos de la capital

LEER MÁS
Adulta mayor muere tras ser arrastrada por huaico en Arequipa: vecinos intentaron salvarla

Adulta mayor muere tras ser arrastrada por huaico en Arequipa: vecinos intentaron salvarla

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Detienen preliminarmente a Adrián Villar por caso Lizeth Marzano: Marisel Linares y policías son incluidos en la investigación

Detienen preliminarmente a Adrián Villar por caso Lizeth Marzano: Marisel Linares y policías son incluidos en la investigación

LEER MÁS
Identifican a policías que no detuvieron a Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano

Identifican a policías que no detuvieron a Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Por qué llovió tanto en Lima? Senamhi explica fenómeno y anuncia cuándo se repetirá

Congreso: Raúl Espíritu Cavero es convocado para ocupar curul en reemplazo Lucinda Vásquez

DT de Gremio y su firme opinión sobre Erick Noriega pese a su primer gol en el club: "Se desordena un poco"

Sociedad

Estado de carreteras en Perú hoy: revisa cuáles son las vías bloqueadas por lluvias y huaicos

Tres muertos, casi 400 damnificados y vías afectadas dejan lluvias intensas en Amazonas

Matrícula Digital 2026: Minedu abre nueva fase para escolares que no alcanzaron vacante en colegios

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso: Raúl Espíritu Cavero es convocado para ocupar curul en reemplazo Lucinda Vásquez

Link local de votación: consulta dónde votar en las Elecciones Generales 2026

Miembros de mesa 2026: así puedes registrar tu modalidad de pago para cobrar la compensación económica

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025