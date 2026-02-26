¿Por qué llovió tanto en Lima? Senamhi explica fenómeno y anuncia cuándo se repetirá

Lluvias sorprendieron a limeños y se podrían repetir, según Senamhi. | La República | Miguel Vásquez

Lima registró la tarde y noche del miércoles 25 de febrero lluvias que generaron cierta sorpresa por su intensidad y duración. Las precipitaciones se registraron en diversos puntos de la capital, pero su impacto fue mayor especialmente en distritos del norte y del este, donde se reportaron algunos aniegos y el descenso de un huaico en la zona alta de Chosica.

Esta situación ha despertado la preocupación entre la población debido al panorama que ya se registra en otras regiones del país, donde se contabilizan muertos, cientos de damnificados y varios daños materiales. Ante ello, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) se pronunció para explicar las razones de este fenómeno.

Estaba pronosticado

Según Erick Rojas, especialista en meteorología del Senamhi, el reciente evento climático en Lima está relacionado con la temporada de lluvias en la sierra del país y se encuentra dentro de lo previsto en el aviso meteorológico, de color naranja, vigente hasta este viernes 27 de febrero.

El ingeniero explicó que esto ocurre debido a que las nubes cargadas de humedad viajan desde la sierra hasta la costa. Como parte ese desplazamiento, a partir de las 5:00 p. m. se produjeron los episodios que se extendieron por varias horas y dejaron varias calles limeñas mojadas e inundadas.

Impacto diferenciado

Las zonas más afectadas en la jornada del 25 de febrero fueron Lima este —con registros importantes en distritos como La Molina, Santa Anita, Chosica y Chaclacayo— y sectores del norte, principalmente en Carabayllo, Puente Piedra y Comas. En estos sectores, el desplazamiento de agua fue más persistente e intenso que en otras áreas de la ciudad.

Las precipitaciones intensas se prolongaron aproximadamente desde las 6:00 p. m. hasta entre las 10:00 p. m. y 11:00 p. m. Posteriormente, continuaron lloviznas durante la madrugada en algunos distritos, según precisó Rojas.

¿Volverá a llover de la misma forma?

El vocero del Senamhi confirmó que para hoy jueves 26 de febrero se prevé nuevamente lluvias con características similares en la capital, principalmente en las zonas norte y este, y con una intensidad comparable a la de la víspera. En tanto, para el viernes se esperan episodios de menor intensidad y carácter más ligero.

Posterior a ello, se espera un periodo de relativa calma que podría extenderse hasta la primera semana de marzo; no obstante, no se descarta que para entonces se presente un panorama similar a estos días, situación que será informada oportunamente por el Senamhi, indicó Rojas.

