Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano desea cantar con Alejandro Sanz en el Estadio Nacional: "Esperando que hoy este sueño se haga realidad"
El amor de Ana Lucía Urbina por Alejandro Sanz ha sido parte de su historia musical. Fans de la integrante de Corazón Serrano anhelan que cumpla su sueño en el último concierto del español en Lima este 2026.
Ana Lucía Urbina sueña con compartir escenario con Alejandro Sanz en el Estadio Nacional. Este 26 de febrero de 2026, el cantautor español ofrecerá su segunda y última presentación en Lima como parte de la gira mundial '¿Y ahora qué?'. A pocas horas de que el intérprete de 'Amiga mía' se reencuentre con sus seguidores, la integrante de Corazón Serrano recurrió a sus redes sociales para hacer eco de un pedido: que se le permita cantar junto a su artista favorito.
La iniciativa fue propuesta en redes sociales por una fan de Ana Lucía, pero la artista de 27 años no dudó en replicarla en su propia cuenta de Instagram, dejando en claro su fanatismo y entusiasmo por compartir el escenario con su ídolo.
Piden que Ana Lucía Urbina cante con Alejandro Sanz
El cariño de Ana Lucía Urbina por Alejandro Sanz es tan evidente que sus propios seguidores lo han convertido en parte de la historia. En más de una ocasión, incluso, la cantante piurana ha recibido sorpresas durante sus presentaciones, como un obsequio con la imagen del músico español, gesto que refuerza la conexión que ella mantiene con su artista favorito.
Ahora, ese respaldo de los fans de la integrante de Corazón Serrano ha tomado forma de un pedido concreto: verla cantar junto a Sanz en su último concierto en Lima este 2026. "Esperando que hoy este sueño se haga realidad, mi Lu", escribió una admiradora en Instagram, acompañando el mensaje con una imagen generada con inteligencia artificial en la que el cantautor abraza a 'Analú' mientras suena de fondo 'Mi persona favorita', la colaboración de Sanz con Camila Cabello.
Ana Lucía Urbina comparte pedido para cantar con Alejandro Sanz en el Estadio Nacional. Foto: captura Instagram
Ana Lucía Urbina se suma a pedido para cantar con Alejandro Sanz
Tanto Ana Lucía Urbina como su fanclub oficial y el propio Alejandro Sanz fueron etiquetados en la publicación. Aunque el cantautor español aún no ha dado una respuesta, la vocalista de Corazón Serrano replicó la historia en sus redes sociales, amplificando el pedido de sus seguidores.
En el primero de sus dos conciertos en Lima este 2026, celebrado el miércoles 25 de febrero con entradas agotadas en el Estadio Nacional, Sanz no contó con invitados especiales. Este jueves 26, en la última fecha de su gira sold out en la capital peruana, la expectativa alcanza su punto más alto: los fans aguardan con emoción la posibilidad de que el artista convoque a Ana Lucía para cantar junto a él, un gesto que no solo marcaría la noche, sino que convertiría en realidad el sueño de la carismática voz del grupo de cumbia.