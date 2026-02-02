Construcción de la Nueva Carretera Central en peligro: megaobra valuada en S/24 mil millones estaría sin avances desde hace 400 días

Se programó una conferencia de prensa el 3 de febrero en Lima, donde se presentarán observaciones sobre la falta de avances y el actual presupuesto, consolidando información para la opinión pública. | Foto: El Peruano

La situación actual de la Nueva Carretera Central viene concentrando la atención de autoridades regionales, entidades técnicas y diversos actores vinculados a la infraestructura vial del país, al evidenciarse un prolongado estancamiento en su desarrollo. El proyecto, considerado estratégico para la articulación de la Macro Región Centro, atraviesa una etapa marcada por retrasos administrativos, observaciones técnicas y limitaciones financieras que mantienen en suspenso su ejecución efectiva.

En este contexto, el Gobierno Regional de Junín y representantes del centro del país vienen coordinando acciones para evidenciar públicamente el estado del megaproyecto, mientras se desarrollan reuniones técnicas con sectores del Ejecutivo. La finalidad es transparentar la información disponible, precisar el escenario actual y dar cuenta de las condiciones en las que se encuentra una obra cuyo presupuesto total supera ampliamente los recursos asignados para el presente periodo.

Nueva Carretera Central acumula más de 400 días sin avances y enfrenta restricciones presupuestales

De acuerdo con lo señalado por autoridades del GORE Junín, la Nueva Carretera Central registraría más de 400 días sin progresos sustanciales en su ejecución, situación que ha generado preocupación debido a la magnitud de la inversión comprometida. Aunque el proyecto tiene un valor estimado de S/24 mil millones, el presupuesto asignado actualmente no superaría los S/200 millones, monto que resulta insuficiente para iniciar trabajos de manera efectiva, manteniéndose el proceso en una fase preliminar prolongada.

A esta situación se suman los cuestionamientos técnicos expuestos por el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, que ha advertido reiteradamente sobre deficiencias en los estudios de perfil y en la concepción del trazo propuesto. La entidad ha señalado que el diseño evaluado presenta extensiones mayores a la ruta actual, atraviesa zonas con riesgos geológicos identificados y no cumpliría con los estándares técnicos exigidos para una autopista de alta capacidad, observaciones que vienen siendo comunicadas desde años anteriores a las instancias correspondientes.

Autoridades de Junín y la Macro Región Centro exigen definiciones sobre el futuro del proyecto

Frente a este escenario, el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, junto a autoridades de la Macro Región Centro, viene solicitando definiciones claras respecto a la continuidad y viabilidad del proyecto. La demanda apunta a conocer con precisión si el Estado cuenta con las condiciones técnicas, presupuestales y contractuales necesarias para avanzar con la obra, considerando los cambios de trazo, ampliaciones de plazos y ajustes en los estudios que se han producido en los últimos años.

Como parte de estas gestiones, se tiene programada una reunión técnica con ministros y funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la que también participarán representantes regionales. En dicho encuentro se estará revisando la situación financiera del proyecto, así como los aspectos técnicos que condicionan su ejecución, quedando los acuerdos alcanzados sujetos a posterior difusión pública.

Conferencia de prensa en Lima expondrá observaciones técnicas y financieras de la megaobra

Los resultados de la reunión técnica serán dados a conocer durante una conferencia de prensa convocada para el martes 3 de febrero en Lima, espacio en el que se presentará un balance detallado sobre el estado actual de la Nueva Carretera Central. En la actividad participarán representantes de la Macro Región Centro, integrantes de la sociedad civil y delegados de instituciones como la Cámara de Comercio de Huancayo, entre otros actores regionales.

Durante la exposición se estarán detallando las principales observaciones relacionadas con la falta de avances, la asignación presupuestal vigente y los cuestionamientos formulados por entidades técnicas. La conferencia busca centralizar la información disponible y ponerla a disposición de la opinión pública, en un momento en el que el futuro de la megaobra continúa sujeto a evaluaciones, ajustes y decisiones pendientes por parte del Ejecutivo.

