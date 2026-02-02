HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Construcción de la Nueva Carretera Central en peligro: megaobra valuada en S/24 mil millones estaría sin avances desde hace 400 días

A pesar de los beneficios y ventajas de la obra, la situación respecto a la Nueva Carretera Central preocupa por la poca inversión inicial que podría recibir sin que garantice su construcción en su totalidad.

Se programó una conferencia de prensa el 3 de febrero en Lima, donde se presentarán observaciones sobre la falta de avances y el actual presupuesto, consolidando información para la opinión pública.
Se programó una conferencia de prensa el 3 de febrero en Lima, donde se presentarán observaciones sobre la falta de avances y el actual presupuesto, consolidando información para la opinión pública. | Foto: El Peruano

La situación actual de la Nueva Carretera Central viene concentrando la atención de autoridades regionales, entidades técnicas y diversos actores vinculados a la infraestructura vial del país, al evidenciarse un prolongado estancamiento en su desarrollo. El proyecto, considerado estratégico para la articulación de la Macro Región Centro, atraviesa una etapa marcada por retrasos administrativos, observaciones técnicas y limitaciones financieras que mantienen en suspenso su ejecución efectiva.

En este contexto, el Gobierno Regional de Junín y representantes del centro del país vienen coordinando acciones para evidenciar públicamente el estado del megaproyecto, mientras se desarrollan reuniones técnicas con sectores del Ejecutivo. La finalidad es transparentar la información disponible, precisar el escenario actual y dar cuenta de las condiciones en las que se encuentra una obra cuyo presupuesto total supera ampliamente los recursos asignados para el presente periodo.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ BLINDA A JERÍ: NO LEVANTARÁ SECRETO DE COMUNICACIONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: ¿En qué partes del Perú se entregan DNI electrónico gratis? Estos son los 2 grupos de beneficiarios, según Reniec

lr.pe

Nueva Carretera Central acumula más de 400 días sin avances y enfrenta restricciones presupuestales

De acuerdo con lo señalado por autoridades del GORE Junín, la Nueva Carretera Central registraría más de 400 días sin progresos sustanciales en su ejecución, situación que ha generado preocupación debido a la magnitud de la inversión comprometida. Aunque el proyecto tiene un valor estimado de S/24 mil millones, el presupuesto asignado actualmente no superaría los S/200 millones, monto que resulta insuficiente para iniciar trabajos de manera efectiva, manteniéndose el proceso en una fase preliminar prolongada.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

A esta situación se suman los cuestionamientos técnicos expuestos por el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, que ha advertido reiteradamente sobre deficiencias en los estudios de perfil y en la concepción del trazo propuesto. La entidad ha señalado que el diseño evaluado presenta extensiones mayores a la ruta actual, atraviesa zonas con riesgos geológicos identificados y no cumpliría con los estándares técnicos exigidos para una autopista de alta capacidad, observaciones que vienen siendo comunicadas desde años anteriores a las instancias correspondientes.

PUEDES VER: Costa Verde alberga un nuevo parque de diversiones con ingreso gratis y juegos mecánicos desde S/10

lr.pe

Autoridades de Junín y la Macro Región Centro exigen definiciones sobre el futuro del proyecto

Frente a este escenario, el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, junto a autoridades de la Macro Región Centro, viene solicitando definiciones claras respecto a la continuidad y viabilidad del proyecto. La demanda apunta a conocer con precisión si el Estado cuenta con las condiciones técnicas, presupuestales y contractuales necesarias para avanzar con la obra, considerando los cambios de trazo, ampliaciones de plazos y ajustes en los estudios que se han producido en los últimos años.

Como parte de estas gestiones, se tiene programada una reunión técnica con ministros y funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la que también participarán representantes regionales. En dicho encuentro se estará revisando la situación financiera del proyecto, así como los aspectos técnicos que condicionan su ejecución, quedando los acuerdos alcanzados sujetos a posterior difusión pública.

Colegio de Ingenieros del Perú califica de inviable la construcción de la Nueva Carretera Central. Foto: captura

Colegio de Ingenieros del Perú califica de inviable la construcción de la Nueva Carretera Central. Foto: captura

PUEDES VER: Nuevo servicio especial del Metropolitano: tarifas y horarios hacia las playas de Ancón este verano 2026

lr.pe

Conferencia de prensa en Lima expondrá observaciones técnicas y financieras de la megaobra

Los resultados de la reunión técnica serán dados a conocer durante una conferencia de prensa convocada para el martes 3 de febrero en Lima, espacio en el que se presentará un balance detallado sobre el estado actual de la Nueva Carretera Central. En la actividad participarán representantes de la Macro Región Centro, integrantes de la sociedad civil y delegados de instituciones como la Cámara de Comercio de Huancayo, entre otros actores regionales.

Durante la exposición se estarán detallando las principales observaciones relacionadas con la falta de avances, la asignación presupuestal vigente y los cuestionamientos formulados por entidades técnicas. La conferencia busca centralizar la información disponible y ponerla a disposición de la opinión pública, en un momento en el que el futuro de la megaobra continúa sujeto a evaluaciones, ajustes y decisiones pendientes por parte del Ejecutivo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Nueva autopista en Lima casi lista: reducirá tiempo entre 4 distritos y despejará la Carretera Central

Nueva autopista en Lima casi lista: reducirá tiempo entre 4 distritos y despejará la Carretera Central

LEER MÁS
Cierran temporalmente Puente Morón y acceso a la Carretera Central por mejoras infraestructurales

Cierran temporalmente Puente Morón y acceso a la Carretera Central por mejoras infraestructurales

LEER MÁS
MTC confirma restricciones en la Carretera Central hasta 2027: ¿qué vehículos no podrán circular?

MTC confirma restricciones en la Carretera Central hasta 2027: ¿qué vehículos no podrán circular?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sorteo de La Tinka HOY domingo 1 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka HOY domingo 1 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

LEER MÁS
Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

LEER MÁS
Link, resultados COAR: revisa aquí la lista de postulantes aptos para rendir el examen

Link, resultados COAR: revisa aquí la lista de postulantes aptos para rendir el examen

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Sociedad

Intervienen a ciudadano chino con S/100.000 en Iquitos: sería parte de ‘Los Depredadores del Oriente’

¿Volverá el Corredor Verde? Acuerdo entre concesionarios y ATU reabriría la ruta entre el Centro de Lima y San Miguel

Trasladan a Lima a Keysi Salvatierra, pareja alias ‘Jhonsson’, cabecilla de la banda criminal Los Pulpos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025