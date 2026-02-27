HOYSuscripcion LR Focus

Emergencia por lluvias en Perú EN VIVO: más de 800 zonas críticas en Lima, Cajarmarca, Tumbes y Piura tras inicio de El Niño costero 2026

El Senamhi emitió alertas por precipitaciones fuertes en 17 regiones del país, mientras el ENFEN anunció la llegada del fenómeno para inicios de marzo.

El Ingemmet alertó que las regiones de Cajamarca, Tumbes, Piura y Lima se encuentran expuestas a huaicos, inundaciones y deslizamientos.
El Ingemmet alertó que las regiones de Cajamarca, Tumbes, Piura y Lima se encuentran expuestas a huaicos, inundaciones y deslizamientos.

Desde finales de enero, el Perú enfrenta una severa emergencia por las intensas lluvias asociadas al inicio del fenómeno de El Niño costero 2026, anunciado para marzo por el Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN). La situación ha provocado inundaciones, deslizamientos, huaicos y el incremento de caudales de ríos en varias regiones del país.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó alertas por precipitaciones fuertes en 17 regiones, con riesgo muy alto en 49 provincias, mientras que en Lima el río Rímac alcanzó niveles que activaron alerta naranja y causaron flujos de agua en las calles principales de algunas zonas de Chosica y Chaclacayo.

Según el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), actualmente hay 838 zonas críticas expuestas a huaicos, inundaciones y deslizamientos, especialmente en Cajamarca, Tumbes, Piura y la capital, poniendo en riesgo a cientos de miles de personas y miles de viviendas.

Lluvias en Perú, últimas noticias

18:40
27/2/2026

Contraloría alerta riesgos de dengue en Piura y Máncora

Debido a las intensas lluvias, deslizamientos e inundaciones en el norte del Perú, la Contraloría General de la República ha advertido sobre un alto riesgo sanitario en las provincias de Piura y el distrito de Máncora. La entidad constató el estancamiento de aguas pluviales, vías bloqueadas y la presencia de focos infecciosos, lo que favorece la propagación de enfermedades como el dengue, la leptospirosis y la gastroenteritis, con un riesgo particularmente alto para niños y adultos mayores.

18:34
27/2/2026

MTC atendió 17 regiones afectadas por lluvias

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) comunicó que atendió emergencias viales en 17 regiones del país durante la semana tras el incremento de lluvias en diversas zonas. Entre las medidas, realizó trabajos de liberación, limpieza y rehabilitación de carreteras para garantizar el tránsito seguro.

18:31
27/2/2026

Senamhi anuncia lluvias fuertes durante las próximas 24 horas

El Senamhi ha pronosticado fuertes lluvias en las regiones de Tumbes y Piura, así como precipitaciones acompañadas de tormentas y granizo a lo largo de toda la sierra del país. En Madre de Dios, se esperan chubascos de intensidad moderada a fuerte.

Senamhi

