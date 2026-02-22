HOYSuscripcion LR Focus

Reniec habilita duplicado de DNI azul a electrónico desde casa: olvídate de las colas y conoce quiénes pueden hacerlo

Este nuevo DNIe, con 15 elementos de seguridad y un chip, ofrece protección contra falsificaciones y permite firmas digitales, y el acceso a servicios estatales de forma remota.

Hasta el 12 de abril los beneficiarios podrán pagar solo S/30 por el nuevo DNI electrónico.
Hasta el 12 de abril los beneficiarios podrán pagar solo S/30 por el nuevo DNI electrónico. | Foto: composición LR/ Reniec

El Reniec ha habilitado una plataforma que permite a miles de peruanos realizar el trámite de duplicado de su DNI azul y recibir, en su lugar, el DNI electrónico (DNIe). Esta medida busca incentivar el uso del documento con chip, el cual ofrece mayores garantías de seguridad y permite la firma digital.

El DNIe cuenta con 15 elementos de seguridad y un chip que almacena los datos del titular, lo que lo hace prácticamente infalsificable. Además, permite a los ciudadanos acceder a servicios del Estado de forma remota.

El costo para acceder al DNI electrónico es de S/30. Foto: Reniec

El costo para acceder al DNI electrónico es de S/30. Foto: Reniec

¿Quiénes pueden realizar el trámite de la Reniec?

No todos los ciudadanos califican a esta modalidad virtual inmediata. Los beneficiarios tienen hasta el 12 de abril para poder acceder al costo promocional de S/30.

  • Mayores de 17 años: ciudadanos que ya cuentan con un DNI convencional (azul).
  • Estado civil actualizado: no debe haber cambios recientes en la información básica que requieran validación presencial (como cambio de soltero a casado).
  • Pago previo: haber cancelado la tasa correspondiente en el Banco de la Nación o a través de Págalo.pe.

Pasos para obtener el DNI electrónico desde la comodidad de tu hogar

El proceso es fácil y se puede realizar desde una computadora o un smartphone con acceso a internet.

  • Es indispensable descargar la aplicación DNI Bio Facial en un celular. Esta app utiliza biometría para confirmar que la persona que solicita el cambio es el titular del documento.
  • Una vez validada la identidad, se ingresa a la plataforma oficial de trámites del Reniec.
  • El usuario deberá elegir en qué oficina física desea recoger su nuevo carnet una vez que esté listo.
  • El estado del proceso se puede consultar en línea con el fin de saber exactamente cuándo acudir al recojo.
