Hasta el 12 de abril los beneficiarios podrán pagar solo S/30 por el nuevo DNI electrónico. | Foto: composición LR/ Reniec

Hasta el 12 de abril los beneficiarios podrán pagar solo S/30 por el nuevo DNI electrónico. | Foto: composición LR/ Reniec

El Reniec ha habilitado una plataforma que permite a miles de peruanos realizar el trámite de duplicado de su DNI azul y recibir, en su lugar, el DNI electrónico (DNIe). Esta medida busca incentivar el uso del documento con chip, el cual ofrece mayores garantías de seguridad y permite la firma digital.

El DNIe cuenta con 15 elementos de seguridad y un chip que almacena los datos del titular, lo que lo hace prácticamente infalsificable. Además, permite a los ciudadanos acceder a servicios del Estado de forma remota.

TE RECOMENDAMOS ¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El costo para acceder al DNI electrónico es de S/30. Foto: Reniec

PUEDES VER: Peruana que figuraba casada desde hace 30 años con hombre que no conocía podrá tramitar su DNI como soltera

¿Quiénes pueden realizar el trámite de la Reniec?

No todos los ciudadanos califican a esta modalidad virtual inmediata. Los beneficiarios tienen hasta el 12 de abril para poder acceder al costo promocional de S/30.

Mayores de 17 años: ciudadanos que ya cuentan con un DNI convencional (azul).

Estado civil actualizado: no debe haber cambios recientes en la información básica que requieran validación presencial (como cambio de soltero a casado).

Pago previo: haber cancelado la tasa correspondiente en el Banco de la Nación o a través de Págalo.pe.

Pasos para obtener el DNI electrónico desde la comodidad de tu hogar

El proceso es fácil y se puede realizar desde una computadora o un smartphone con acceso a internet.