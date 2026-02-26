JNE advierte impacto negativo en las Elecciones 2026 si el Ejecutivo entrega financiamiento fraccionado

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) insistió en la falta de presupuesto para un correcto desarrollo de las Elecciones 2026. En un comunicado, señalaron que requieren un total de S/403 millones, de los cuales el Ejecutivo comtemplar entregar solo la mitad y de forma fraccionada lo que perjudicaría el proceso electoral.

El esquema de asignación comunicado por el Ejecutivo contempla S/ 114 millones mediante Decreto Supremo y otros S/ 100 millones en una segunda etapa mediante un Decreto Supremo, lo que "impide contar con los recursos de manera oportuna", señala la institución.

Advierten "que los procesos de ejecución no admiten demoras, puesto que el sistema electoral depende de un financiamiento inmediato y suficiente".

Resaltaron que a pesar del comunicado inicial donde exigían el presupuesto necesario aún permanece un saldo pendiente de S/ 189 millones

correspondiente al requerimiento institucional. "Este monto es indispensable para completar el financiamiento mínimo operativo", enfatizaron.

"La demanda adicional responde exclusivamente a necesidades operativas esenciales definidas para el proceso 2026. Entre ellas figuran la instalación y funcionamiento oportuno de los Jurados Electorales Especiales (JEE), el despliegue logístico y jurisdiccional a nivel nacional y la contratación de personal para fiscalización electoral y soporte operativo", indicaron.

Además mencionaron que la cercanía de las elecciones exigen que se inicie los "procesos de contratación e implementación territorial. Cada fase tiene fechas estrictas que no permiten reprogramaciones. Un retraso afectaría la instalación de órganos temporales y el flujo operativo nacional".