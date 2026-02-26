HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió Lima hoy
Fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió Lima hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió Lima hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,0 sacudió Lima hoy     
Política

JNE advierte impacto negativo en las Elecciones 2026 si el Ejecutivo entrega financiamiento fraccionado

Advierten "que los procesos de ejecución no admiten demoras, puesto que el sistema electoral depende de un financiamiento inmediato y suficiente".

JNE advierte impacto negativo en las Elecciones 2026 si el Ejecutivo entrega financiamiento fraccionado
JNE advierte impacto negativo en las Elecciones 2026 si el Ejecutivo entrega financiamiento fraccionado

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) insistió en la falta de presupuesto para un correcto desarrollo de las Elecciones 2026. En un comunicado, señalaron que requieren un total de S/403 millones, de los cuales el Ejecutivo comtemplar entregar solo la mitad y de forma fraccionada lo que perjudicaría el proceso electoral.

Únete a nuestro canal de política y economía

El esquema de asignación comunicado por el Ejecutivo contempla S/ 114 millones mediante Decreto Supremo y otros S/ 100 millones en una segunda etapa mediante un Decreto Supremo, lo que "impide contar con los recursos de manera oportuna", señala la institución.

TE RECOMENDAMOS

¡GABINETE EN PROBLEMAS! RENOVACIÓN NO DARÁ CONFIANZA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Advierten "que los procesos de ejecución no admiten demoras, puesto que el sistema electoral depende de un financiamiento inmediato y suficiente".

Resaltaron que a pesar del comunicado inicial donde exigían el presupuesto necesario aún permanece un saldo pendiente de S/ 189 millones
correspondiente al requerimiento institucional. "Este monto es indispensable para completar el financiamiento mínimo operativo", enfatizaron.

"La demanda adicional responde exclusivamente a necesidades operativas esenciales definidas para el proceso 2026. Entre ellas figuran la instalación y funcionamiento oportuno de los Jurados Electorales Especiales (JEE), el despliegue logístico y jurisdiccional a nivel nacional y la contratación de personal para fiscalización electoral y soporte operativo", indicaron.

Además mencionaron que la cercanía de las elecciones exigen que se inicie los "procesos de contratación e implementación territorial. Cada fase tiene fechas estrictas que no permiten reprogramaciones. Un retraso afectaría la instalación de órganos temporales y el flujo operativo nacional".

Notas relacionadas
Es falso que Charlie Carrasco lidere encuestas presidenciales en centro, sur y oriente del Perú con 35%

Es falso que Charlie Carrasco lidere encuestas presidenciales en centro, sur y oriente del Perú con 35%

LEER MÁS
Gobierno transfiere S/702 millones para comicios generales de 2026, pese a que el JNE solicitó S/1,736 millones adicionales

Gobierno transfiere S/702 millones para comicios generales de 2026, pese a que el JNE solicitó S/1,736 millones adicionales

LEER MÁS
Multa por no votar: esto es lo que pagarás si faltas a las Elecciones Perú 2026, según distrito

Multa por no votar: esto es lo que pagarás si faltas a las Elecciones Perú 2026, según distrito

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Multa por no votar: esto es lo que pagarás si faltas a las Elecciones Perú 2026, según distrito

Multa por no votar: esto es lo que pagarás si faltas a las Elecciones Perú 2026, según distrito

LEER MÁS
Gabinete de Denisse Miralles en la mira: seis ministros cuentan con investigaciones en trámite

Gabinete de Denisse Miralles en la mira: seis ministros cuentan con investigaciones en trámite

LEER MÁS
López Aliaga se queda en 14.6% y crece el electorado que elige candidato en las encuestas presidenciales

López Aliaga se queda en 14.6% y crece el electorado que elige candidato en las encuestas presidenciales

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

JNE advierte impacto negativo en las Elecciones 2026 si el Ejecutivo entrega financiamiento fraccionado

Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano desea cantar con Alejandro Sanz en el Estadio Nacional: "Esperando que hoy este sueño se haga realidad"

Caso Urresti: ¿El tiempo lava la sangre?, por Marco Zileri

Política

Artista Mario Colán, líder de ‘De qué color son tus muertos’, busca llegar al Senado para fortalecer el sector de las artes

Debate presidencial del 24 de marzo de 2026: candidatos entre propuestas vacías y populistas para la lucha contra la criminalidad y corrupción

ONPE anuncia que miembros de mesa y personeros ya pueden capacitarse de manera virtual para las elecciones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNE advierte impacto negativo en las Elecciones 2026 si el Ejecutivo entrega financiamiento fraccionado

Artista Mario Colán, líder de ‘De qué color son tus muertos’, busca llegar al Senado para fortalecer el sector de las artes

Debate presidencial del 24 de marzo de 2026: candidatos entre propuestas vacías y populistas para la lucha contra la criminalidad y corrupción

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025