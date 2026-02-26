¿Pueden los colegios impedir el ingreso a escolares por no usar uniforme? Minedu lo aclara

Minedu insta a colegios a priorizar acceso de estudiantes a las aulas sin restricciones. | Foto: composición LR/Minedu

A pocas semanas del inicio del año escolar 2026, el Ministerio de Educación aclaró que los colegios públicos no pueden negar la entrada a un estudiante por no usar uniforme. La entidad recordó que la vestimenta no debe convertirse en una condición para asistir a clases. La aclaración surge a raíz de las preguntas que los padres de familia se suelen realizar a poco del comienzo de las clases educativas.

Minedu pide a colegios priorizar la permanencia de los estudiantes

El sector explicó que la prioridad es que los escolares puedan acceder a las aulas sin restricciones. Por eso, impedir el ingreso por este motivo puede afectar el aprendizaje, sobre todo en familias que todavía están completando las compras de útiles y ropa escolar.

Año escolar en los colegios públicos iniciará el lunes 16 de marzo. Foto: difusión

También se indicó que las escuelas deben cuidar el bienestar de los estudiantes y evitar medidas que generen exclusión o ausencias, especialmente en las primeras semanas del año escolar, cuando muchos padres aún se organizan económicamente.

Uniforme escolar: ¿qué pasa en los colegios particulares?

En los colegios privados, en cambio, sí se puede exigir uniforme, pero solo si la norma está en su reglamento interno y fue comunicada previamente a los padres de familia, con las especificaciones correspondientes.

Escolares volverán a clases en 53.631 instituciones educativas públicas a nivel nacional. Foto: difusión

Aun así, el Ministerio de Educación señaló que ninguna disposición puede afectar el derecho a la educación. La recomendación es aplicar criterios razonables para evitar conflictos y garantizar que todos los estudiantes puedan asistir a clases sin inconvenientes.

