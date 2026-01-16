Servicio militar obligatorio para los que cumplen 17 años o más en 2026: estas son las consecuencias si no tramitas tu inscripción

El nuevo reglamento del Servicio Militar flexibiliza requisitos y amplía beneficios para el personal licenciado. | Foto: Andina

El nuevo reglamento del Servicio Militar flexibiliza requisitos y amplía beneficios para el personal licenciado. | Foto: Andina

Desde 2026, los jóvenes que cumplan 17 años estarán obligados a inscribirse en el Registro Militar a nivel nacional. Este trámite es gratuito y debe realizarse antes de alcanzar la mayoría de edad. El incumplimiento de esta obligación conlleva sanciones económicas y la condición de 'omiso', según lo establecido por la normativa vigente.

Esta exigencia aplica para ciudadanos de todo el país y no implica una incorporación automática al Servicio Militar Voluntario. La inscripción tiene como finalidad que el Estado cuente con un registro actualizado de reservas, mientras que la omisión conlleva consecuencias administrativas que deben ser regularizadas.

¿Quiénes deben inscribirse en el Registro Militar en 2026 y qué pasa si no lo hacen?

La obligación alcanza a todos los jóvenes desde los 17 años hasta un día antes de cumplir los 18, quienes deben acudir a las oficinas de registro militar del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea para completar su inscripción presentando únicamente su DNI vigente. El trámite no tiene ningún costo.

Quienes no se registren dentro del plazo establecido serán considerados omisos a la inscripción militar y deberán pagar una multa equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), monto que asciende a S/ 275. El pago de esta sanción no sustituye el registro, por lo que, tras cancelar la multa, el ciudadano deberá inscribirse obligatoriamente.

La normativa también contempla una alternativa: si el joven decide incorporarse al Servicio Militar Acuartelado por el periodo que establece la ley, quedará exonerado del pago de la multa correspondiente.

Cambios en el reglamento del Servicio Militar: nuevos beneficios y requisitos actualizados

En respaldo a esta obligación, el Poder Ejecutivo actualizó el reglamento del Servicio Militar para ordenar los procedimientos de inscripción, regularización y licenciamiento. Entre las disposiciones vigentes, se flexibilizaron los requisitos de ingreso al Servicio Militar Acuartelado, permitiendo la postulación incluso para quienes se encuentren en condición de omisos.

Además, se ampliaron los beneficios para el personal licenciado, incorporando capacitaciones técnicas orientadoras en transporte terrestre y acuático, gestionadas por el Ministerio de Defensa en coordinación con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

El reglamento también actualiza el régimen de sanciones y faculta al Ejecutivo a extender los periodos de instrucción de las reservas cuando existan razones vinculadas a la seguridad y defensa nacional.

