HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano
Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     
EN VIVO

🔴 LÓPEZ ALIAGA, ACUÑA Y KEIKO: crece con la PELEA por el VOTO | #las10deldía

Sociedad

Surco rinde homenaje póstumo al suboficial Patrick Ospina y bautiza con su nombre el Albergue Municipal de Mascotas

El burgomaestre Carlos Bruce adelantó que uno de los parques del distrito tambien llevará el nombre del policía héroe.

El Albergue Municipal S1 PNP Patrick H. Ospina Orihuela alberga actualmente a 125 perros y 32 gatos.
El Albergue Municipal S1 PNP Patrick H. Ospina Orihuela alberga actualmente a 125 perros y 32 gatos. | Foto: Municipalidad de Surco

La mañana del viernes 20 de febrero quedó marcada por un acto que conmovió a todo el Perú. En medio del caudal del río Rímac, un suboficial de la Policía Nacional arriesgó su vida al ver a un perro atrapado y en evidente peligro. Sin dudarlo, ingresó al agua para intentar salvarlo, sin imaginar que ese gesto solidario terminaría en tragedia.

Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, joven rescatista de la PNP, fue vencido por la fuerza de la corriente pese a su preparación y experiencia. Cuando estaba a punto de poner a salvo al animal, el río lo arrastró varios metros. Tras días de intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado a seis kilómetros del lugar del rescate, en la desembocadura cercana de la Base Naval del Callao.

TE RECOMENDAMOS

MARISEL LINARES EN PROBLEMAS Y DETIENEN A ADRIÁN VILLAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac tras intentar salvar a perrito

lr.pe

Parque de Surco también llevará nombre de policía héroe, Patrick Ospina

Como muestra de reconocimiento a su entrega, la Municipalidad de Santiago de Surco y la Policía Nacional del Perú realizaron un homenaje póstumo en el Albergue Municipal de Mascotas. Desde ahora, este espacio llevará el nombre del suboficial Patrick Ospina Orihuela, como símbolo permanente de su vocación de servicio y amor por los animales.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Alcalde de Surco nombra albergue de mascotas S1 PNP Patrick H. Ospina Orihuela. Foto: Municipalidad de Surco

Alcalde de Surco nombra albergue de mascotas S1 PNP Patrick H. Ospina Orihuela. Foto: Municipalidad de Surco

Durante la ceremonia, el alcalde Carlos Bruce destacó el valor del agente y anunció que su nombre también será colocado en uno de los parques del distrito. “Ante el heroísmo de Patrick dijimos que este es el lugar donde su nombre debe estar, junto a estos animalitos que él tanto quiso”, señaló la autoridad edil ante los asistentes.

PUEDES VER: Tía de rescatista fallecido tras intentar salvar a un perro en el río Rimac: “Él amaba ser policía y bombero”

lr.pe

Albergue Municipal Patrick Ospina alberga a más de 150 animales en Surco

El acto conmemorativo contó con la presencia del jefe de la Región Policial Lima, general Francisco Vargas Andonaire, y del jefe de la División de Emergencia Lima Centro, coronel Edward Vidal Jiménez, además de voluntarios del albergue y vecinos que acudieron acompañados de sus mascotas.

El ahora denominado Albergue Municipal S1 PNP Patrick H. Ospina Orihuela brinda refugio a 125 perros y 32 gatos, quienes reciben atención veterinaria, alimentación adecuada y cuidados constantes mientras esperan ser adoptados por familias responsables.

Notas relacionadas
Laura Spoya rompe en llanto al recordar choque de auto en Surco: "Mis hijos se pudieron quedar solos"

Laura Spoya rompe en llanto al recordar choque de auto en Surco: "Mis hijos se pudieron quedar solos"

LEER MÁS
Janet Barboza lanza duras críticas contra Laura Spoya tras accidente en Surco: “Es su segundo choque”

Janet Barboza lanza duras críticas contra Laura Spoya tras accidente en Surco: “Es su segundo choque”

LEER MÁS
Laura Spoya se pronunció en sus redes sociales y revela que será sometida a exámenes médicos tras accidente en Surco

Laura Spoya se pronunció en sus redes sociales y revela que será sometida a exámenes médicos tras accidente en Surco

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Testigo del atropello contra la campeona Lizeth Marzano denuncia que ambulancia tardó casi 27 minutos en llegar

Testigo del atropello contra la campeona Lizeth Marzano denuncia que ambulancia tardó casi 27 minutos en llegar

LEER MÁS
Peruano descargó aplicativo desde Play Store y ladrones le robaron S/9.000 de forma sistemática: “Tenían todos mis datos”

Peruano descargó aplicativo desde Play Store y ladrones le robaron S/9.000 de forma sistemática: “Tenían todos mis datos”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Departamento de Justicia habría eliminado documentos que incriminarían a Trump en el caso Epstein

Incendio en almacén frente al Hospital Guillermo Almenara: local no tendría licencia y deja una familia damnificada

Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del jueves 26 de febrero

Sociedad

Incendio en almacén frente al Hospital Guillermo Almenara: local no tendría licencia y deja una familia damnificada

Kábala en vivo: mira los números ganadores y premios del sorteo del jueves 26 de febrero

Sin cambiar al DNI electrónico: Reniec aclara que puedes usar el DNI azul vigente para trámites y cobrar jubilación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El presidente Balcázar llegó a Arequipa: alcaldes denuncian inacción y un presupuesto de solo S/100 mil por distrito

Elecciones del Colegio de abogados: todo lo que debes saber de los candidatos

¿Cuál es la diferencia entre congresista, senador y diputado para las Elecciones 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025