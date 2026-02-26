El Albergue Municipal S1 PNP Patrick H. Ospina Orihuela alberga actualmente a 125 perros y 32 gatos. | Foto: Municipalidad de Surco

El Albergue Municipal S1 PNP Patrick H. Ospina Orihuela alberga actualmente a 125 perros y 32 gatos. | Foto: Municipalidad de Surco

La mañana del viernes 20 de febrero quedó marcada por un acto que conmovió a todo el Perú. En medio del caudal del río Rímac, un suboficial de la Policía Nacional arriesgó su vida al ver a un perro atrapado y en evidente peligro. Sin dudarlo, ingresó al agua para intentar salvarlo, sin imaginar que ese gesto solidario terminaría en tragedia.

Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, joven rescatista de la PNP, fue vencido por la fuerza de la corriente pese a su preparación y experiencia. Cuando estaba a punto de poner a salvo al animal, el río lo arrastró varios metros. Tras días de intensa búsqueda, su cuerpo fue encontrado a seis kilómetros del lugar del rescate, en la desembocadura cercana de la Base Naval del Callao.

TE RECOMENDAMOS MARISEL LINARES EN PROBLEMAS Y DETIENEN A ADRIÁN VILLAR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Hallan cuerpo sin vida de rescatista arrastrado por el río Rímac tras intentar salvar a perrito

Parque de Surco también llevará nombre de policía héroe, Patrick Ospina

Como muestra de reconocimiento a su entrega, la Municipalidad de Santiago de Surco y la Policía Nacional del Perú realizaron un homenaje póstumo en el Albergue Municipal de Mascotas. Desde ahora, este espacio llevará el nombre del suboficial Patrick Ospina Orihuela, como símbolo permanente de su vocación de servicio y amor por los animales.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Alcalde de Surco nombra albergue de mascotas S1 PNP Patrick H. Ospina Orihuela. Foto: Municipalidad de Surco

Durante la ceremonia, el alcalde Carlos Bruce destacó el valor del agente y anunció que su nombre también será colocado en uno de los parques del distrito. “Ante el heroísmo de Patrick dijimos que este es el lugar donde su nombre debe estar, junto a estos animalitos que él tanto quiso”, señaló la autoridad edil ante los asistentes.

Albergue Municipal Patrick Ospina alberga a más de 150 animales en Surco

El acto conmemorativo contó con la presencia del jefe de la Región Policial Lima, general Francisco Vargas Andonaire, y del jefe de la División de Emergencia Lima Centro, coronel Edward Vidal Jiménez, además de voluntarios del albergue y vecinos que acudieron acompañados de sus mascotas.

El ahora denominado Albergue Municipal S1 PNP Patrick H. Ospina Orihuela brinda refugio a 125 perros y 32 gatos, quienes reciben atención veterinaria, alimentación adecuada y cuidados constantes mientras esperan ser adoptados por familias responsables.