Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras preparse menos de dos meses

Al terminar la secundaria, Edgar García se mudó a la casa de sus tías en el distrito de San Juan de Lurigancho. Desde allí, se movilizaba hasta su academia, donde se preparó durante menos de dos meses para la prueba de admisión.

El estudiante, que aspira a ser el primer ingeniero de su familia, enfrentó desafíos al alejarse de su entorno familiar y sumergirse en una rutina intensa.
El estudiante, que aspira a ser el primer ingeniero de su familia, enfrentó desafíos al alejarse de su entorno familiar y sumergirse en una rutina intensa. | Foto: composición LR/Cortesía.

Tras culminar la secundaria, en diciembre de 2025, Edgar García se preparó poco más de un mes y con apenas 17 años alcanzó el primer puesto en la carrera de Ingeniería de Sistemas en el examen de admisión 2026-II de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

“Terminé en el colegio Alejandro Rosales Torres, en el distrito de Acolla, en Jauja, en el departamento de Junín”, sostuvo. Aunque nació y creció en la sierra central, se mudó a la casa de sus tías y una de sus abuelas, en San Juan de Lurigancho (SJL), en Lima, para postular al centro de educación superior.

El primer ingeniero de la familia

Edgar vendría a ser el primer ingeniero de su familia. Es el segundo de cuatro hermanos y sus padres son docentes en Jauja. Su madre es profesora de educación inicial y su papá de primaria.

Tras evaluar las opciones para su futuro, eligió la carrera por su alta demanda y proyección. Esta especialidad es la más demanda y la tercera mejor pagada en el Perú, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). “Descubrí que es una de las más pedidas en la UNI, entonces por algo tiene que ser eso”, explicó.

Al llegar a Lima, decidió prepararse en la academia César Vallejo por su infraestructura y por la publicidad de ingresos masivos. Sin embargo, reveló que tuvo que poner de su parte para poner alcanzar su meta. Anteriormente, intentó alcanzar una vacante por la modalidad de Ingreso Escolar Nacional, pero quedó a una sola pregunta de lograrlo.  

“Iniciaba a las 8 de la mañana y acababa a las 2 de la tarde. Acostumbraba siempre comprar mi almuerzo fuera de la sede, quedarme almorzando y en las tardes ir a la biblioteca para estudiar. Estudiaba de dos a tres horas, y luego volvía a casa”, detalló.

Debido a que el trayecto, desde la academia hasta su vivienda, le tomaba aproximadamente hora y media, llegaba solo para cenar, ducharse y dormir. Según reveló, la UNI le queda aún más lejos: alrededor de dos horas desde su domicilio.

Durante su periodo de preparación, Edgar reconoció que uno de los mayores desafíos fue alejarse de su entorno familiar y de sus amistades. Sobre la prueba, advirtió que Química puede ser el “talón de Aquiles” para muchos postulantes. “Es fuerte el nivel que tiene el examen de admisión de la UNI”, indicó.

Aunque todavía no ha definido una especialización, prefiere esperar a conocer más sobre las distintas áreas durante sus primeros ciclos. “Voy a ir viendo cómo se van desarrollando las cosas en la universidad”, afirmó.

Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven de 18 años de VMT logra primer lugar en Ingeniería Civil en la UNI y rompe tradición familiar: “Quería dar un paso diferente”

Joven de 18 años de VMT logra primer lugar en Ingeniería Civil en la UNI y rompe tradición familiar: “Quería dar un paso diferente”

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Padre de Adrián Villar contactó a familia de Lizeth Marzano y calificó de “error” el accionar de su hijo, según audio

Padre de Adrián Villar contactó a familia de Lizeth Marzano y calificó de “error” el accionar de su hijo, según audio

Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

