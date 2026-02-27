El estudiante, que aspira a ser el primer ingeniero de su familia, enfrentó desafíos al alejarse de su entorno familiar y sumergirse en una rutina intensa. | Foto: composición LR/Cortesía.

El estudiante, que aspira a ser el primer ingeniero de su familia, enfrentó desafíos al alejarse de su entorno familiar y sumergirse en una rutina intensa. | Foto: composición LR/Cortesía.

Tras culminar la secundaria, en diciembre de 2025, Edgar García se preparó poco más de un mes y con apenas 17 años alcanzó el primer puesto en la carrera de Ingeniería de Sistemas en el examen de admisión 2026-II de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

“Terminé en el colegio Alejandro Rosales Torres, en el distrito de Acolla, en Jauja, en el departamento de Junín”, sostuvo. Aunque nació y creció en la sierra central, se mudó a la casa de sus tías y una de sus abuelas, en San Juan de Lurigancho (SJL), en Lima, para postular al centro de educación superior.

El primer ingeniero de la familia

Edgar vendría a ser el primer ingeniero de su familia. Es el segundo de cuatro hermanos y sus padres son docentes en Jauja. Su madre es profesora de educación inicial y su papá de primaria.

Tras evaluar las opciones para su futuro, eligió la carrera por su alta demanda y proyección. Esta especialidad es la más demanda y la tercera mejor pagada en el Perú, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). “Descubrí que es una de las más pedidas en la UNI, entonces por algo tiene que ser eso”, explicó.

Al llegar a Lima, decidió prepararse en la academia César Vallejo por su infraestructura y por la publicidad de ingresos masivos. Sin embargo, reveló que tuvo que poner de su parte para poner alcanzar su meta. Anteriormente, intentó alcanzar una vacante por la modalidad de Ingreso Escolar Nacional, pero quedó a una sola pregunta de lograrlo.

“Iniciaba a las 8 de la mañana y acababa a las 2 de la tarde. Acostumbraba siempre comprar mi almuerzo fuera de la sede, quedarme almorzando y en las tardes ir a la biblioteca para estudiar. Estudiaba de dos a tres horas, y luego volvía a casa”, detalló.

Debido a que el trayecto, desde la academia hasta su vivienda, le tomaba aproximadamente hora y media, llegaba solo para cenar, ducharse y dormir. Según reveló, la UNI le queda aún más lejos: alrededor de dos horas desde su domicilio.

Durante su periodo de preparación, Edgar reconoció que uno de los mayores desafíos fue alejarse de su entorno familiar y de sus amistades. Sobre la prueba, advirtió que Química puede ser el “talón de Aquiles” para muchos postulantes. “Es fuerte el nivel que tiene el examen de admisión de la UNI”, indicó.

Aunque todavía no ha definido una especialización, prefiere esperar a conocer más sobre las distintas áreas durante sus primeros ciclos. “Voy a ir viendo cómo se van desarrollando las cosas en la universidad”, afirmó.

