Sociedad

Trámite gratuito de DNI electrónico para niños y adultos mayores: revisa los centros habilitados por Reniec

Durante enero y febrero, 33 locales en diversas regiones brindarán asistencia para el trámite gratuito del documento de identidad, en colaboración con municipalidades y otras instituciones.

Conoce los 33 locales habilitados por Reniec para la campaña Verano Inclusivo
Conoce los 33 locales habilitados por Reniec para la campaña Verano Inclusivo

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanzó la campaña Verano Inclusivo, dirigida a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad. A través de esta iniciativa, los ciudadanos podrán tramitar de manera gratuita su DNI electrónico durante los meses de enero y febrero en distintas regiones del país.

La jornada se desarrollará en 33 locales habilitados a nivel nacional, gracias a alianzas con municipalidades, instituciones educativas e iglesias, en coordinación con los gobiernos locales. Esta articulación permitirá acercar el servicio a poblaciones vulnerables y facilitar el acceso al documento de identidad.

PUEDES VER: Reniec confirma precio especial del DNI electrónico 3.0: solo este grupo paga menos en 2026

Lista de los centros habilitados por Reniec

Los puntos de campaña para el DNIe funcionan en locales de atención habilitados de lunes a viernes, con horarios que, en la mayoría de los casos, van desde las 8:45 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Amazonas

Chachapoyas: Biblioteca Municipal, Jr. Ortiz Arrieta 850.

Áncash

Chimbote (Santa): Municipalidad de Chimbote, Jr. Enrique Palacios 321.

Arequipa

Arequipa (Cercado): Municipalidad de Arequipa, Portal de la Municipalidad 110.

Ayacucho

Ayacucho (Huamanga): Local de la Cooperativa Santa María Magdalena, Jr. San Martín N.° 546.

Cajamarca

  • Cajamarca (Cajamarca): Subprefectura de Cajamarca, Jr. Dos de Mayo N.° 414.
  • Jaén (Jaén): Parroquia San Luis Gonzaga, calle San Luis 490–498, sector Morro Alto.

Huancavelica

Huancavelica: DEMUNA Huancavelica, Jr. Manco Cápac s/n (cercado).

Huánuco

Huánuco: Municipalidad Provincial de Huánuco, Jr. General Prado N.° 750.

Ica

  • Ica (Parcona): Municipalidad de Parcona, av. John F. Kennedy 500.
  • Ica (Ica): Municipalidad de Ica, av. San Martín (cruce con av. Ayabaca), mercado La Palma.

Junín

Huancayo (El Tambo): Municipalidad de El Tambo, av. Mariscal Castilla N.° 1051.

La Libertad – Trujill

  • Trujillo: Parque San Luis, entre las calles Espinela y Conalinas.
  • El Porvenir: Polideportivo Santa Isabel, entre José Béjar y José Crespo y Castillo.
  • Víctor Larco: Parque Santa Edelmira, entre la av. Huamán y Las Orquídeas.

Lima Metropolitana

  • San Juan de Miraflores: Palacio Municipal, av. Belisario Suárez 1075, zona D.
  • Villa El Salvador: Villa del Adulto Mayor, sector 3, grupo 8.
  • Los Olivos: Municipalidad de Los Olivos, explanada municipal.
  • Lima Cercado: Casa Vecinal N.° 1, Jr. Cañete 100 (espaldas de la iglesia Santa Rosa de Lima).
  • San Juan de Lurigancho: Subgerencia de Programa Social, av. El Bosque 331, urb. Canto Grande.
  • Independencia: DEMUNA, av. Túpac Amaru km 4.5.
  • Comas: Municipalidad de Comas, av. España N.° 4.
  • Carabayllo: Estadio Ricardo Palma, av. San Martín 350, urb. Santa Isabel.
  • San Borja: IIEI 554 Virgen de Lourdes, av. Arqueología 299.
  • Miraflores:
  • Casa Tovar, calle Manuel Tovar 255.
  • Casa de la Mujer, calle José Gálvez 671.
  • Jesús María: Casa del Vecino, Jr. Estados Unidos 291.

Loreto

  • Belén (Maynas): ONG Manguaré, calle Unión Mz. D Lt. 05, A.H. El Triunfo.
  • Yurimaguas (Alto Amazonas): Biblioteca Municipal, calle Comercio, cdra. 1.

Piura

  • Piura: I.E. Sánchez Arteaga (ex 21), av. Sánchez Cerro con calle Cusco.
  • Castilla: DEMUNA de Castilla, pasaje Alfonso Ugarte 510, frente a la plazuela Luis Montero.

Puno

Puno: Municipalidad de Puno (OMAPED), Jr. Deustua N.° 458, Plaza de Armas.

San Martín

Banda de Shilcayo: Local comunal, Jr. Capirona s/n, asociación Ciudad Satélite (frente a la plaza de armas).

Ucayali

Callería (Coronel Portillo): Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Jr. Tacna N.° 480.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

