Trámite gratuito de DNI electrónico para niños y adultos mayores: revisa los centros habilitados por Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanzó la campaña Verano Inclusivo, dirigida a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad. A través de esta iniciativa, los ciudadanos podrán tramitar de manera gratuita su DNI electrónico durante los meses de enero y febrero en distintas regiones del país.

La jornada se desarrollará en 33 locales habilitados a nivel nacional, gracias a alianzas con municipalidades, instituciones educativas e iglesias, en coordinación con los gobiernos locales. Esta articulación permitirá acercar el servicio a poblaciones vulnerables y facilitar el acceso al documento de identidad.

Lista de los centros habilitados por Reniec

Los puntos de campaña para el DNIe funcionan en locales de atención habilitados de lunes a viernes, con horarios que, en la mayoría de los casos, van desde las 8:45 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Amazonas

Chachapoyas: Biblioteca Municipal, Jr. Ortiz Arrieta 850.

Áncash

Chimbote (Santa): Municipalidad de Chimbote, Jr. Enrique Palacios 321.

Arequipa

Arequipa (Cercado): Municipalidad de Arequipa, Portal de la Municipalidad 110.

Ayacucho

Ayacucho (Huamanga): Local de la Cooperativa Santa María Magdalena, Jr. San Martín N.° 546.

Cajamarca

Cajamarca (Cajamarca) : Subprefectura de Cajamarca, Jr. Dos de Mayo N.° 414.

: Subprefectura de Cajamarca, Jr. Dos de Mayo N.° 414. Jaén (Jaén): Parroquia San Luis Gonzaga, calle San Luis 490–498, sector Morro Alto.

Huancavelica

Huancavelica: DEMUNA Huancavelica, Jr. Manco Cápac s/n (cercado).

Huánuco

Huánuco: Municipalidad Provincial de Huánuco, Jr. General Prado N.° 750.

Ica

Ica (Parcona) : Municipalidad de Parcona, av. John F. Kennedy 500.

: Municipalidad de Parcona, av. John F. Kennedy 500. Ica (Ica): Municipalidad de Ica, av. San Martín (cruce con av. Ayabaca), mercado La Palma.

Junín

Huancayo (El Tambo): Municipalidad de El Tambo, av. Mariscal Castilla N.° 1051.

La Libertad – Trujill

Trujillo: Parque San Luis, entre las calles Espinela y Conalinas.

Parque San Luis, entre las calles Espinela y Conalinas. El Porvenir : Polideportivo Santa Isabel, entre José Béjar y José Crespo y Castillo.

: Polideportivo Santa Isabel, entre José Béjar y José Crespo y Castillo. Víctor Larco: Parque Santa Edelmira, entre la av. Huamán y Las Orquídeas.

Lima Metropolitana

San Juan de Miraflores : Palacio Municipal, av. Belisario Suárez 1075, zona D.

: Palacio Municipal, av. Belisario Suárez 1075, zona D. Villa El Salvador : Villa del Adulto Mayor, sector 3, grupo 8.

: Villa del Adulto Mayor, sector 3, grupo 8. Los Olivos : Municipalidad de Los Olivos, explanada municipal.

: Municipalidad de Los Olivos, explanada municipal. Lima Cercado : Casa Vecinal N.° 1, Jr. Cañete 100 (espaldas de la iglesia Santa Rosa de Lima).

: Casa Vecinal N.° 1, Jr. Cañete 100 (espaldas de la iglesia Santa Rosa de Lima). San Juan de Lurigancho : Subgerencia de Programa Social, av. El Bosque 331, urb. Canto Grande.

: Subgerencia de Programa Social, av. El Bosque 331, urb. Canto Grande. Independencia : DEMUNA, av. Túpac Amaru km 4.5.

: DEMUNA, av. Túpac Amaru km 4.5. Comas : Municipalidad de Comas, av. España N.° 4.

: Municipalidad de Comas, av. España N.° 4. Carabayllo : Estadio Ricardo Palma, av. San Martín 350, urb. Santa Isabel.

: Estadio Ricardo Palma, av. San Martín 350, urb. Santa Isabel. San Borja : IIEI 554 Virgen de Lourdes, av. Arqueología 299.

: IIEI 554 Virgen de Lourdes, av. Arqueología 299. Miraflores :

: Casa Tovar, calle Manuel Tovar 255.

Casa de la Mujer, calle José Gálvez 671.

Jesús María: Casa del Vecino, Jr. Estados Unidos 291.

Loreto

Belén (Maynas) : ONG Manguaré, calle Unión Mz. D Lt. 05, A.H. El Triunfo.

: ONG Manguaré, calle Unión Mz. D Lt. 05, A.H. El Triunfo. Yurimaguas (Alto Amazonas): Biblioteca Municipal, calle Comercio, cdra. 1.

Piura

Piura : I.E. Sánchez Arteaga (ex 21), av. Sánchez Cerro con calle Cusco.

: I.E. Sánchez Arteaga (ex 21), av. Sánchez Cerro con calle Cusco. Castilla: DEMUNA de Castilla, pasaje Alfonso Ugarte 510, frente a la plazuela Luis Montero.

Puno

Puno: Municipalidad de Puno (OMAPED), Jr. Deustua N.° 458, Plaza de Armas.

San Martín

Banda de Shilcayo: Local comunal, Jr. Capirona s/n, asociación Ciudad Satélite (frente a la plaza de armas).

Ucayali

Callería (Coronel Portillo): Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Jr. Tacna N.° 480.

