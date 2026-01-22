Trámite gratuito de DNI electrónico para niños y adultos mayores: revisa los centros habilitados por Reniec
Durante enero y febrero, 33 locales en diversas regiones brindarán asistencia para el trámite gratuito del documento de identidad, en colaboración con municipalidades y otras instituciones.
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) lanzó la campaña Verano Inclusivo, dirigida a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad. A través de esta iniciativa, los ciudadanos podrán tramitar de manera gratuita su DNI electrónico durante los meses de enero y febrero en distintas regiones del país.
La jornada se desarrollará en 33 locales habilitados a nivel nacional, gracias a alianzas con municipalidades, instituciones educativas e iglesias, en coordinación con los gobiernos locales. Esta articulación permitirá acercar el servicio a poblaciones vulnerables y facilitar el acceso al documento de identidad.
Lista de los centros habilitados por Reniec
Los puntos de campaña para el DNIe funcionan en locales de atención habilitados de lunes a viernes, con horarios que, en la mayoría de los casos, van desde las 8:45 a.m. hasta las 4:00 p.m.
Amazonas
Chachapoyas: Biblioteca Municipal, Jr. Ortiz Arrieta 850.
Áncash
Chimbote (Santa): Municipalidad de Chimbote, Jr. Enrique Palacios 321.
Arequipa
Arequipa (Cercado): Municipalidad de Arequipa, Portal de la Municipalidad 110.
Ayacucho
Ayacucho (Huamanga): Local de la Cooperativa Santa María Magdalena, Jr. San Martín N.° 546.
Cajamarca
- Cajamarca (Cajamarca): Subprefectura de Cajamarca, Jr. Dos de Mayo N.° 414.
- Jaén (Jaén): Parroquia San Luis Gonzaga, calle San Luis 490–498, sector Morro Alto.
Huancavelica
Huancavelica: DEMUNA Huancavelica, Jr. Manco Cápac s/n (cercado).
Huánuco
Huánuco: Municipalidad Provincial de Huánuco, Jr. General Prado N.° 750.
Ica
- Ica (Parcona): Municipalidad de Parcona, av. John F. Kennedy 500.
- Ica (Ica): Municipalidad de Ica, av. San Martín (cruce con av. Ayabaca), mercado La Palma.
Junín
Huancayo (El Tambo): Municipalidad de El Tambo, av. Mariscal Castilla N.° 1051.
La Libertad – Trujill
- Trujillo: Parque San Luis, entre las calles Espinela y Conalinas.
- El Porvenir: Polideportivo Santa Isabel, entre José Béjar y José Crespo y Castillo.
- Víctor Larco: Parque Santa Edelmira, entre la av. Huamán y Las Orquídeas.
Lima Metropolitana
- San Juan de Miraflores: Palacio Municipal, av. Belisario Suárez 1075, zona D.
- Villa El Salvador: Villa del Adulto Mayor, sector 3, grupo 8.
- Los Olivos: Municipalidad de Los Olivos, explanada municipal.
- Lima Cercado: Casa Vecinal N.° 1, Jr. Cañete 100 (espaldas de la iglesia Santa Rosa de Lima).
- San Juan de Lurigancho: Subgerencia de Programa Social, av. El Bosque 331, urb. Canto Grande.
- Independencia: DEMUNA, av. Túpac Amaru km 4.5.
- Comas: Municipalidad de Comas, av. España N.° 4.
- Carabayllo: Estadio Ricardo Palma, av. San Martín 350, urb. Santa Isabel.
- San Borja: IIEI 554 Virgen de Lourdes, av. Arqueología 299.
- Miraflores:
- Casa Tovar, calle Manuel Tovar 255.
- Casa de la Mujer, calle José Gálvez 671.
- Jesús María: Casa del Vecino, Jr. Estados Unidos 291.
Loreto
- Belén (Maynas): ONG Manguaré, calle Unión Mz. D Lt. 05, A.H. El Triunfo.
- Yurimaguas (Alto Amazonas): Biblioteca Municipal, calle Comercio, cdra. 1.
Piura
- Piura: I.E. Sánchez Arteaga (ex 21), av. Sánchez Cerro con calle Cusco.
- Castilla: DEMUNA de Castilla, pasaje Alfonso Ugarte 510, frente a la plazuela Luis Montero.
Puno
Puno: Municipalidad de Puno (OMAPED), Jr. Deustua N.° 458, Plaza de Armas.
San Martín
Banda de Shilcayo: Local comunal, Jr. Capirona s/n, asociación Ciudad Satélite (frente a la plaza de armas).
Ucayali
Callería (Coronel Portillo): Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Jr. Tacna N.° 480.
