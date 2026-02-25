Lista de preseleccionados Beca 18-2026: link de los resultados del examen nacional

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación (Minedu) publicó este miércoles 25 de febrero la lista oficial de los estudiantes preseleccionados para la Beca 18-2026. Los aprobados en el Examen Nacional de Preselección (ENP) avanzarán a la siguiente y última fase del concurso.

La nómina incluye a 16.148 postulantes, quienes habían esperado semanas por la publicación, ya que estaba prevista para enero y se anunció casi al finalizar febrero. Además, se confirmó que el presupuesto garantiza la financiación de 10.000 plazas para la beca.

Según la Resolución Jefatural N.º 509-2026-MINEDU-VMGI-PRONABEC-DIBEC, la lista también detalla a 73.162 postulantes no seleccionados y 8.272 descalificados tras la aplicación del ENP.

Resultados del examen de preseleccionados de Beca 18

De acuerdo con el portal del Minedu, los interesados pueden consultar los resultados de la etapa de preselección siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal oficial: www.pronabec.gob.pe/beca-18/ Acceder a la lista de preseleccionados, no seleccionados y descalificados. Buscar con los datos personales del postulante y su puntaje.

Próxima fase del concurso

La Etapa de Selección de Beca 18-2026 es la fase final del concurso y comenzará este miércoles 25 de febrero a las 8:30 a.m. a través de la página web de Pronabec. Esta etapa se divide, como mínimo, en dos momentos: postulación para la Selección, Validación y Subsanación de la Postulación para la Selección, Asignación de puntajes y Selección y Aceptación de la beca.

De manera excepcional, si fuera necesario, se convocará un tercer momento para garantizar la cobertura total de las becas disponibles.

Beca 18 está dirigida a estudiantes de quinto de secundaria o egresados que demuestren alto rendimiento académico y recursos económicos limitados, así como a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad o condiciones especiales. Los beneficiarios de Beca 18-2026 recibirán cobertura total de sus gastos académicos y no académicos.