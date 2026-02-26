ONPE anuncia que miembros de mesa y personeros ya pueden capacitarse de manera virtual para las elecciones

Debido a que solo falta mes y medio para los comicios generales, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que, desde este jueves 26 de febrero, los electores, miembros de mesa y personeros de agrupaciones políticas pueden capacitarse de manera virtual accediendo a la plataforma oficial ONPEDUCA.

La entidad informó que ha adelantado sus actividades de capacitación por la complejidad de las elecciones del 12 de abril, por lo que pidió a los actores electorales ingresar con su DNI a la página web capacitate.onpe.gob.pe para acceder a los respectivos videos instructivos.

“En esa plataforma, los actores electorales encontrarán cursos virtuales, además de materiales complementarios, como manuales y cartillas, que podrán ver y descargar”, señaló.

Estos contenidos han sido actualizados, precisó la ONPE, y contienen información necesaria para que cada actor electoral cumpla correctamente con las tareas que le corresponden durante las elecciones generales.

En el caso de miembros de mesa y personeros, por ejemplo, conocerán detalles referidos a las dos modalidades de elaboración de actas: la convencional y la que usa la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE).

Habrá capacitación presencial

Pero también habrá capacitaciones presenciales, aclaró la ONPE tras agregar que sus Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) han abierto sedes en distritos y centros poblados, donde realizarán actividades de capacitación para electores, miembros de mesa y personeros.

Los equipos de las ODPE aplicarán estrategias y metodologías diversas, dependiendo de la función que desempeñe cada actor electoral. Además, impartirán conocimientos y dirigirán ejercicios prácticos con materiales y equipos similares a los que se utilizarán el domingo 12 de abril.

En el caso de los miembros de mesa, la ONPE realizará dos grandes jornadas de capacitación presencial los domingos 29 de marzo y 5 de abril, que tendrán alcance nacional, por medio de instituciones educativas.

Dispensas y justificaciones

Por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) señaló que las solicitudes de dispensa (por no votar) o justificación (por no instalar la mesa de sufragio) en las elecciones generales se podrán tramitar desde el día siguiente de la jornada; es decir a partir del 13 de abril, de acuerdo con la normativa vigente.

Como causales para solicitar la justificación o dispensa figuran: viajes al extranjero por salud o estudios, desastres naturales, fallecimiento de familiar directo, función electoral, error en el padrón electoral, discapacidad, entre otros.