Espectáculos

Marisel Linares pide que su audiencia sea virtual tras ser incluida en investigación por encubrimiento de Adrián Villar, afirma Fernando Díaz

Periodista Marisel Linares buscaría evitar ser captada por los medios de comunicación tras ser incluida en la investigación por encubrimiento personal. “Ha pedido que sea virtual”, afirmó Fernando Díaz. 

Marisel Linares fue separada recientemente de Willax, canal donde se desempeñaba como conductora del noticiero. Foto: Composición LR/Willax/ATV.

Marisel Linares fue incluida en la investigación fiscal por el delito de encubrimiento personal hacia su hijastro, Adrián Villar, de 21 años, quien atropelló y acabó con la vida de la deportista Lizeth Marzano en San Isidro, antes de darse a la fuga.

Por esa razón, este martes 2 de marzo, la exconductora del noticiero de Willax fue citada para declarar a las 9 de la mañana en la sede de la División de Tránsito, ubicada en La Victoria. Sin embargo, ella pidió no asistir presencialmente.  

Fernando Díaz afirma que Marisel Linares pidió que su audiencia sea virtual

El presentador Fernando Díaz, del programa ‘Arriba mi gente’, aseguró desde el lugar de los hechos que Marisel Linares solicitó que su audiencia “sea virtual” en lugar de presencial. Esto lo habría solicitado con el fin de evitar a los medios de comunicación que estarán presentes para cubrir el hecho.

“El día martes, aquí en esta dependencia a las 9:00 a.m., Marisel Linares estaría viniendo a dar su declaración. Sin embargo, se ha podido conocer que ella ha pedido que esta audiencia pueda ser de manera virtual. Ella tiene que venir para dar su manifestación luego de haber sido incluida en la investigación por el delito de encubrimiento personal”, señaló el periodista en vivo para el programa de Latina.

Cabe recordar que Marisel Linares tenía conocimiento de que Adrián Villar había cometido el crimen, pese a que ella negó en un comunicado conocer quién manejaba su auto, identificado en el delito, alegando que supuestamente se lo había “traspasado a un tercero”.  

Marisel Linares es separada de Willax

Rodrigo Gonzales ‘Peluchín’ confirmó que Marisel Linares fue separada de Willax a raíz de la muerte de Lizeth Marzano y las imágenes en las que se le ve reunida con su hijastro Adrián Villar tras cometerse el delito.

“La periodista Marisel Linares ha sido separada de Willax. Marisel Linares no pertenece más a la familia de Willax. Y con esto nuestro compromiso de siempre, que es encontrar la justicia para la verdadera víctima, que es Lizeth Marzano. Imágenes de las cámaras de seguridad se han hecho públicas y revelan que, mientras Lizeth agonizaba, este homicida planeaba con anuencia de las autoridades ver cómo aminoraba su pena", señaló el conductor.

