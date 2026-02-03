HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cambian los precios de peajes en 2026: estas son las nuevas tarifas para la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla

Esta disposición afecta de manera directa a miles de conductores que transitan a diario por estas carreteras para desplazarse entre diversos distritos de Lima. La medida ya está en vigencia.

Desde este 03 de febrero del 2026, el peaje en la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla se actualiza a S/ 6.30.
Desde este 03 de febrero del 2026, el peaje en la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla se actualiza a S/ 6.30.

Desde hoy, 03 de febrero del 2026, comenzó a regir una nueva tarifa de peaje en las pistas administradas por Lima Expresa. El importe fue actualizado a S/ 6.30 y se aplica tanto en la Vía de Evitamiento como en la vía expresa Línea Amarilla, dos de los principales corredores viales de la capital.

El ajuste impacta directamente en miles de conductores que utilizan estas rutas a diario para movilizarse entre distintos distritos de Lima. La medida ya se encuentra activa en las casetas, por lo que los usuarios deben considerar el nuevo monto al momento de planificar sus desplazamientos.

La variación del peaje en la Vía de Evitamiento

El peaje en la Vía de Evitamiento ha registrado variaciones en los últimos años como parte de los reajustes establecidos en el contrato de concesión. Antes de 2021, la tarifa para vehículos livianos se ubicaba alrededor de S/ 5.20, monto que luego se incrementó a S/ 5.90 en julio de ese año. Posteriormente, en febrero de 2022, el cobro pasó a S/ 6.30, aplicándose tanto a autos como por eje en el caso de vehículos pesados.

En febrero de 2023 se produjo un nuevo ajuste que elevó a S/ 6.60, tarifa que se mantuvo vigente durante 2024 y 2025. Estos cambios respondieron a la fórmula de actualización anual basada en inflación y tipo de cambio.

Nueva tarifa de peaje en la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla. Foto: X

Nueva tarifa de peaje en la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla. Foto: X

Esta carretera es una de las principales arterias viales de Lima y recorre aproximadamente 30 kilómetros, conectando los distritos del norte, centro y sur de la ciudad. Es una ruta fundamental para el transporte de mercancías y para los vehículos que buscan evitar el congestionado tránsito urbano. Esta ruta concentra un alto flujo vehicular durante todo el día, especialmente en horas punta, y cuenta con varios accesos y salidas que enlazan con avenidas importantes.

