Julio César Uribe, en una reciente entrevista, se pronunció sobre los incidentes ocurridos tras finalizar el partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, que se llevó a cabo en el Estadio Alberto Gallardo por el Torneo Apertura de la Liga 1. Como se sabe, tras el silbato final se difundió en redes sociales un video en el que se puede ver a Javier Rabanal, junto con Jairo Concha y Caín Fara, teniendo un fuerte intercambio de palabras con hinchas del club rimense.

En este contexto, se conoció mediante información del periodista Kevin Pacheco que Alianza Lima presentó una demanda contra la 'U' en la Comisión Disciplinaria por los hechos suscitados en dicho encuentro. Es por eso que el 'Diamante' no dudó en pronunciarse sobre esta denuncia, señalando que no debieron participar en este asunto, mostrando así su desacuerdo con los íntimos.

Julio César Uribe rechazó la denuncia de Alianza hacia Universitario por lo sucedido con hinchas de Cristal

De igual manera, Uribe aclaró que espera que esta situación no trascienda, dejando entrever que no presentarían ninguna demanda contra los 'cremas', ya que considera que es un asunto que ya quedó en el pasado.

"Ese tema no lo hemos tocado porque hemos estado conversando sobre lo que sucedió en la Copa Libertadores. Igual esa actitud la rechazamos categóricamente y de la forma más enérgica posible. Felicitar a las autoridades por el gran trabajo y a los hinchas decirles que controlen sus emociones y disfruten del fútbol. No hemos tocado el tema pero esperemos que no pase nada más", empezó diciendo para el programa 'Fútbol como Cancha'.

No obstante, dejó en claro que, en su posición como director deportivo, su tarea es no generar conflictos, sino más bien buscar soluciones, dejando además una picante frase.

"Trato de entenderlo porque si uno se pone a observar las cosas que pasan en otros partidos, como una expulsión o si es que le hacen una falta y no la cobran, entonces entran en conflicto. Desde mi posición, mi tarea no es generar conflicto sino buscar soluciones. Cuando hay una fiesta a la que no te invitan, no me parece participar. Así que estoy en total desacuerdo con esa decisión pero siempre lo diré con mucho respeto", sentenció el 'Diamante'.

¿Qué pasó con Universitario tras el empate contra Sporting Cristal?

En un video que se viralizó rápidamente en redes sociales, se observa a Javier Rabanal, Jairo Concha y Caín Fara protagonizando un tenso cruce de palabras con hinchas de Cristal, quienes les gritan “gallinas”. En las imágenes se aprecia cómo el entrenador y los jugadores encaran a los aficionados que lanzaron los insultos. Sin embargo, el incidente no escaló, ya que finalmente fueron retirados hacia los túneles.