HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Hallan cuerpo de Marleni Rucana, la suboficial PNP desaparecida en Áncash: su colega confesó el crimen

La agente policial estaba desaparecida desde el 21 de febrero, cuando se le vio subiendo a la camioneta de su colega, José Villafán.

Hallan el cadáver de suboficial PNP Marleni Rucana. José Villafán confesó el crimen en Huaraz, Ancash.
Hallan el cadáver de suboficial PNP Marleni Rucana. José Villafán confesó el crimen en Huaraz, Ancash. | Composición LR

Las autoridades a cargo de la investigación por la desaparición de Marleni Martha Rucana Silvestre (27)—entre ellas el juez del caso, el fiscal, agentes de la Policía Nacional y familiares— se desplazaron hasta un barranco cercano a Paltay (Huaraz) luego de que el principal sospechoso, el también suboficial PNP José Enrique Villafán Arteaga (52), admitiera haber abandonado allí el cadáver.

Por orden judicial, un agente descendió al lugar y confirmó el hallazgo de un cuerpo humano femenino, lo que coincide con la versión del investigado y respalda su confesión. El fiscal provincial William Loayza indicó que las diligencias continuarán para determinar el móvil del asesinato y poder aplicar la justicia correspondiente.

TE RECOMENDAMOS

¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Dictan prisión preventiva contra suboficial PNP José Villafán, investigado por el secuestro de su colega en Huaraz

lr.pe

Policía dio el lugar de los restos

El testimonio que reveló el paradero de Rucana se produjo tras la audiencia de prisión preventiva. Durante ella, la abogada del efectivo investigado cuestionó el peligro de fuga y la obstaculización alegada por la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva. Sobre lo primero, dijo que su patrocinado ya no cuenta con su vehículo personal, pues ha sido incautado, lo que imposibilitaría su traslado.

Además, señaló entonces que su defendido se había mostrado dispuesto a colaborar con las diligencias, dado que autorizó el ingreso a su domicilio en busca de pruebas.

Horas antes, la Policía descubrió indicios que apuntarían a un posible intento de ocultar pruebas en el vehículo involucrado. Dentro de este, se encontró un cinturón de seguridad con aparentes manchas de sangre, el cual estaba escondido en una bolsa plástica junto a varios productos de limpieza y aromatizantes.

PUEDES VER: Suboficial PNP desaparece en Huaraz tras salir de su trabajo: cámaras registran su ingreso a camioneta de colega

lr.pe

Antes del crimem

La suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú estaba desaparecida desde el sábado 21 de febrero tras salir de su puesto de trabajo en el sector Paltay. Cámaras de seguridad la captaron cerca del mediodía, abordando una camioneta roja, perteneciente a Villafán. Ella había salido a almorzar durante su turno de 24 horas en la Unidad de Medio Ambiente.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Suboficial PNP desaparece en Huaraz tras salir de su trabajo: cámaras registran su ingreso a camioneta de colega

Suboficial PNP desaparece en Huaraz tras salir de su trabajo: cámaras registran su ingreso a camioneta de colega

LEER MÁS
Turista identificada por video viral en TikTok enfrentaría multa de hasta S/55.000 por bañarse en la laguna 69, pese a prohibición

Turista identificada por video viral en TikTok enfrentaría multa de hasta S/55.000 por bañarse en la laguna 69, pese a prohibición

LEER MÁS
Mujer muere tras quemaduras graves en la vía pública luego de acudir a hospital del Minsa en Áncash

Mujer muere tras quemaduras graves en la vía pública luego de acudir a hospital del Minsa en Áncash

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Reportan caída de parte del techo por posible fuga de agua del Mall Plaza Bellavista

Reportan caída de parte del techo por posible fuga de agua del Mall Plaza Bellavista

LEER MÁS
Decano del CAL sostiene que padre de Francesca Montenegro y exdefensa de Adrián Villar podrían ser expulsados: ''Problemas éticos y legales''

Decano del CAL sostiene que padre de Francesca Montenegro y exdefensa de Adrián Villar podrían ser expulsados: ''Problemas éticos y legales''

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cuerpo de Marleni Rucana, la suboficial PNP desaparecida en Áncash: su colega confesó el crimen

Polémica en 'Yo soy': imitadores de Jowell y Randy habrían sido expulsados tras supuesto intento de agresión en Latina

[Vía L1 Max] Melgar vs Los Chankas EN VIVO HOY por la Liga 1 2026: el Dominó gana de local

Sociedad

Emergencia por lluvias en Perú EN VIVO: más de 800 zonas críticas en Lima, Cajarmarca, Tumbes y Piura tras inicio de El Niño costero 2026

Notaría desmiente traspaso de vehículo de Marisel Linares a Adrian Villar, vinculado al atropello de la deportista Lizeth Marzano

Resultados examen nacional Beca 18-2026: link para ver la lista de preseleccionados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sanciones severas para corruptos ofrecen candidatos que estarán en la segunda fecha del debate

Keiko Fujimori casi sufre caída tras incidente con el escenario donde daba su discurso a comunidad asháninka

Elecciones CAL 2026: fecha, hora, dónde votar y todos los candidatos al decanato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025