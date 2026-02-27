➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 27 de febrero, según Jhan Sandoval

Lee el horóscopo de hoy, 27 de febrero. | Foto: La República

Este viernes 27 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 27 de febrero?

Aries: Ya lo tienes decidido, te arriesgas a invertir tiempo y dinero en ese nuevo proyecto laboral. Tu constancia y voluntad serán clave para que logres el éxito. En el amor, controla el deseo y la pasión.

Tauro: Estarás muy cerca de una persona joven que tiende a provocar enfrentamientos. Tienes que ignorar sus comentarios y dejará de incomodarte. En el amor, no actúes con tanta desconfianza.

Géminis: Aunque sientas que sin el apoyo de tu entorno no podrás avanzar, te equivocas. Hoy estarás solo afrontando una agenda muy complicada, pero tendrás el manejo de todo y destacarás.

Cáncer: Una persona joven te ayudará a avanzar todas esas gestiones que han quedado pendientes. Su apoyo será inigualable. En el amor, recibirás mensajes de alguien que despierta tu deseo.

Leo: No puedes manejar tantas cosas al mismo tiempo. Tratar de sostener tu actual agenda puede afectar tu salud. Tienes que aprender a delegar y a dedicarle un tiempo al descanso. Lo necesitas.

Virgo: Conoces a personas influyentes que pueden darte la mano. Que el orgullo no te detenga y da el primer paso. En el amor, si te sigues distanciando, esa persona pensará que no tienes interés.

Libra: Tienes que cuidar tus palabras, especialmente si te vas a dirigir a un familiar que sabes es muy sensible y que tiende a dramatizarlo todo. Si evitas juzgamientos te sabrá escuchar y comprender.

Escorpio: A pesar de esa emergencia, no es conveniente que solicites un préstamo más. Tienes que ser precavido y no tomar decisiones impulsivas, aun menos si estás comprometerán tu economía.

Sagitario: Asistirás a una reunión donde se acordarán temas importantes. Todo lo que digas destacará. Luego tendrás que salir a realizar distintas gestiones. Será un día cargado de mucha actividad.

Capricornio: Sabes que el mundo laboral es cada vez más competitivo. No lo pienses tanto y anímate a iniciar esa maestría o formación que sabes te abrirá muchas puertas. Ahora es el momento.

Acuario: Le dedicarás parte de tu tiempo a realizar una actividad que te brinda placer. Ordénate y no descuides la agenda laboral por distracción. En el amor, momentos de armonía y reconciliación.

Piscis: El trabajo que vienes realizando es valorado por las personas que te rodean y hoy lo comprobarás. En el amor, esa persona no se percata de tus necesidades afectivas. Exprésate con claridad.