➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 27 de febrero, según Jhan Sandoval
Este 27 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.
Este viernes 27 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 27 de febrero?
Aries: Ya lo tienes decidido, te arriesgas a invertir tiempo y dinero en ese nuevo proyecto laboral. Tu constancia y voluntad serán clave para que logres el éxito. En el amor, controla el deseo y la pasión.
Tauro: Estarás muy cerca de una persona joven que tiende a provocar enfrentamientos. Tienes que ignorar sus comentarios y dejará de incomodarte. En el amor, no actúes con tanta desconfianza.
Géminis: Aunque sientas que sin el apoyo de tu entorno no podrás avanzar, te equivocas. Hoy estarás solo afrontando una agenda muy complicada, pero tendrás el manejo de todo y destacarás.
Cáncer: Una persona joven te ayudará a avanzar todas esas gestiones que han quedado pendientes. Su apoyo será inigualable. En el amor, recibirás mensajes de alguien que despierta tu deseo.
Leo: No puedes manejar tantas cosas al mismo tiempo. Tratar de sostener tu actual agenda puede afectar tu salud. Tienes que aprender a delegar y a dedicarle un tiempo al descanso. Lo necesitas.
Virgo: Conoces a personas influyentes que pueden darte la mano. Que el orgullo no te detenga y da el primer paso. En el amor, si te sigues distanciando, esa persona pensará que no tienes interés.
Libra: Tienes que cuidar tus palabras, especialmente si te vas a dirigir a un familiar que sabes es muy sensible y que tiende a dramatizarlo todo. Si evitas juzgamientos te sabrá escuchar y comprender.
Escorpio: A pesar de esa emergencia, no es conveniente que solicites un préstamo más. Tienes que ser precavido y no tomar decisiones impulsivas, aun menos si estás comprometerán tu economía.
Sagitario: Asistirás a una reunión donde se acordarán temas importantes. Todo lo que digas destacará. Luego tendrás que salir a realizar distintas gestiones. Será un día cargado de mucha actividad.
Capricornio: Sabes que el mundo laboral es cada vez más competitivo. No lo pienses tanto y anímate a iniciar esa maestría o formación que sabes te abrirá muchas puertas. Ahora es el momento.
Acuario: Le dedicarás parte de tu tiempo a realizar una actividad que te brinda placer. Ordénate y no descuides la agenda laboral por distracción. En el amor, momentos de armonía y reconciliación.
Piscis: El trabajo que vienes realizando es valorado por las personas que te rodean y hoy lo comprobarás. En el amor, esa persona no se percata de tus necesidades afectivas. Exprésate con claridad.