Pakistán declara “guerra abierta” al gobierno talibán de Afganistán tras tensiones en la frontera

Asif destacó que su país ha llegado al límite de la paciencia ante la situación. | Foto: Video

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, declaró en la madrugada del viernes la “guerra abierta” contra el gobierno talibán de Afganistán, tras una serie de ataques mortales entre ambos países. “Nuestra paciencia ha llegado al límite. A partir de ahora, es la guerra abierta entre nosotros y ustedes”, escribió el funcionario en la red social X, confirmando la gravedad de la escalada militar.

Horas antes, Islamabad había confirmado bombardeos sobre objetivos talibanes en las ciudades afganas de Kabul y Kandahar, así como en la provincia de Paktia. El ministro de Información pakistaní, Attaullah Tarar, aseguró que los ataques estuvieron dirigidos contra posiciones de defensa del Talibán, en respuesta a una ofensiva previa contra tropas pakistaníes en la frontera común.

Reacción talibán tras ataque

Por su parte, las autoridades talibanes afirmaron haber ejecutado operaciones de represalia a gran escala contra posiciones del ejército pakistaní. El portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, indicó que las acciones se produjeron tras los bombardeos lanzados por Pakistán contra Kabul, Kandahar y otras provincias, en lo que calificó como una respuesta directa a la ofensiva aérea.

La escalada marca uno de los episodios más graves en las tensiones recientes entre ambos países vecinos, que comparten una extensa y conflictiva frontera. Las declaraciones oficiales y las acciones militares reflejan un rápido deterioro de las relaciones bilaterales, elevando el riesgo de un conflicto más amplio en una región históricamente inestable.

Víctimas del enfrentamiento

Según Al Jazeera, la situación en la frontera entre ambos países ha sido marcada por graves enfrentamientos, con 10 soldados paquistaníes muertos y 13 puestos de avanzada capturados por las fuerzas talibanas afganas. En respuesta, Pakistán reportó haber matado a 133 combatientes talibanes y herido a más de 200, además de destruir 27 puestos talibanes y capturar 9 más.

Cabe mencionar que el medio catarí también señala que Pakistán rechazó las afirmaciones de Afganistán sobre las muertes de civiles, mientras que el gobierno afgano insistió en que los ataques aéreos paquistaníes resultaron en muertes civiles, incluidas mujeres y niños.