Sociedad

Cambios en la Ley N.° 29248 para el Registro Militar son redundantes, asegura exviceministro: "Siempre fue obligatorio"

Expertos, como el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, consideran que estas variaciones son poco relevantes, ya que el Registro Militar es obligatorio desde 2008, al igual que las sanciones para quienes incumplen.

El Registro Militar ha sido obligatorio desde el 2008 para todos los jóvenes de 17 años
El Registro Militar ha sido obligatorio desde el 2008 para todos los jóvenes de 17 años | Composición LR | Difusión

El Gobierno de José Jerí aprobó el Decreto Supremo N° 018-2025-DE, que modifica el Reglamento de la Ley N° 29248, Ley del Servicio Militar, la cual establece que los jóvenes deben inscribirse obligatoriamente en el Registro Militar antes de cumplir los 18 años para evitar recibir una sanción equivalente al 5% de la UIT (S/ 275). Asimismo, los cambios también se centran en optimizar los procesos y fortalecer los beneficios del personal.

Sin embargo, para el exviceministro del Interior Ricardo Valdés, esta variación en la normativa no representa mayor relevancia, ya que lo mismo se aplicaba desde 2008. Por ello, el anuncio de los cambios en la Ley N° 29248 a inicios de 2026 son "fuegos artificiales a los que nos tienen acostumbrados en este breve periodo de Gobierno".

El Registro Militar ya era obligatorio desde el 2008

"No le encuentro mayor sentido a lo que están haciendo, porque esto ya se encontraba regulado en la Ley del Servicio Militar Voluntario desde el 2008", sostuvo Valdés. Él explicó que "el Registro Militar siempre fue obligatorio" y que se realizaba a través del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). "Incluso, la multa ya estaba establecida. Esta modificación de la norma es redundante porque las variaciones son muy pequeñas", acotó.

Valdés indicó que los cambios en la Ley N° 29248 están dirigidos a los beneficios para quienes cumplen con el servicio militar. Por ello, remarcó que estas modificaciones no implican que el servicio sea obligatorio, pues no generan un escenario nuevo. Asimismo, la actualización no afecta al artículo 1 de la normativa, donde se establece que el Servicio Militar es voluntario.

Vacantes para el servicio militar

En este contexto, el exviceministro explicó que, cuando las Fuerzas Armadas no alcanzan el cupo de ciudadanos para el Servicio Militar, se produce un sorteo de quienes estén registrados para llenar el número de vacantes. Posteriormente, aquellos jóvenes del Registro Militar seleccionados deberán acercarse a la Unidad de las Fuerzas Armadas donde se inscribieron y presentar los documentos para su exoneración, si fuera el caso.

Por el contrario, cuando el número de jóvenes inscritos excede el número que las Fuerzas Armadas requieren, se realiza un sorteo para determinar quiénes serán seleccionados. "En esos casos, tienen que sortear para ver quiénes se quedan", explicó Valdés con respecto a cómo se manejan las inscripciones al Servicio Militar Voluntario.

¿Cuáles son las modificaciones en la Ley N° 29248?

Las modificaciones realizadas al Reglamento de la Ley N° 29248 después de la aprobación del Decreto Supremo N° 003-2013-DE implican lo siguiente:

  • Mejoras en el proceso de registro: Se realizaron modificaciones en el Artículo 30 respecto a los "omisos" (aquellos que no se registraron en el registro militar). Ahora tienen hasta cumplir los 18 años para completar su inscripción y evitar ser sancionados.
  • Beneficios mejorados para los licenciados: El decreto pone énfasis en mejorar los beneficios para aquellos que han cumplido con su servicio militar. Se especifican derechos adicionales, como un acceso más fácil a la educación y ciertos incentivos financieros.
  • Procedimientos de entrenamiento y movilización: El decreto ajusta ciertos aspectos procedimentales de entrenamiento y movilización, asegurando que el personal se mantenga bien preparado para la defensa nacional.

Las dos caras del Servicio Militar

Los factores que motivan a un joven a inscribirse en el Servicio Militar Voluntario son variados, ya que algunos lo hacen por curiosidad, mientras que otros nunca lo habían considerado. Para el suboficial de tercera, Renzo Rengifo, miembro de la Cuarta Zona Naval de Pucallpa, su motivación principal fue ver a sus familiares en el Ejército Peruano. Asimismo, al postular voluntariamente en febrero de 2016, obtuvo beneficios para su posterior ingreso a la Escuela Militar. "Gracias a mi voluntariado comencé a tener interés en ingresar a la Marina. Hay convenios y facilidades de estudio y experiencia laboral en diferentes áreas", sostuvo.

En contraste, Fabián Amaro, egresado en Ciencias de la Comunicación, consideró que cuando tenía 17 años sus principales objetivos no estaban alineados con los requisitos para ingresar al Ejército Peruano. Además, considera que el servicio debería continuar siendo voluntario, ya que "no todos los ciudadanos están debidamente capacitados para ello, y quienes optan por postular son libres de elegirlo porque les gusta esta forma de vida".

