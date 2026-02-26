Caso Lizeth Marzano: abogado Jefferson Moreno renunció a la defensa de Adrián Villar, investigado por la muerte de la deportista
La carta de renuncia de la defensa de Adrián Villar fue presentada a la Fiscalía de San Isidro-Lince sin revelar los motivos, solicitando a su vez que se designe un nuevo abogado en un plazo razonable.
Mediante una carta dirigida a la Fiscalía de San Isidro–Lince, el abogado Jefferson Moreno Nieves comunicó su renuncia a la defensa de Adrián Villar, investigado por el atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano Noguera el martes 17 de febrero en San Isidro. En el escrito se solicita que el investigado sea notificado para que pueda designar a un nuevo abogado en un plazo razonable.
La comunicación fue presentada ante el Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro–Lince y está firmada por Moreno Nieves junto a Miguel Campos Maldonado y Edwin Torres Izquierdo. Los letrados señalan que asumieron la representación desde el 19 de febrero y que los motivos de su retiro se mantienen en reserva por secreto profesional.
Carta de renuncia del abogado de Adrian Villar. Foto: difusión
Abogado renunció a la defensa de Adrián Villar ante la Fiscalía de San Isidro
En la carta, el abogado indicó que, pese a la renuncia, su equipo continuará participando en las diligencias programadas para los días 26, 27 y 28 de febrero, con el objetivo de evitar que Villar quede sin defensa mientras se desarrollan actuaciones ya agendadas por el despacho fiscal. Cabe resaltar que en la misiva no detalló los motivos por los cuales dejó de representar al acusado de la muerte de la deportista Lizeth Marzano.
El escrito también pide que se deje sin efecto el domicilio procesal y los canales de comunicación previamente establecidos por la defensa saliente, a fin de que las notificaciones y coordinaciones posteriores se realicen conforme a la nueva representación que el investigado decida.
Acciones de la defensa de Adrián Villar antes de renunciar: escrito a Fiscalía, plazo de flagrancia y versión sobre exámenes
En otra intervención pública sobre el caso, el abogado del detenido sostuvo que Villar pudo guardar silencio, pero optó por presentarse dentro del plazo de flagrancia. Según esa versión, el 19 de febrero a las 22:21 se envió un escrito a la Fiscalía y a la Policía en el que se reconocía ser el conductor del vehículo involucrado.
La defensa afirmó además que se realizaron exámenes en una clínica que descartaron consumo de alcohol. Durante una audiencia, sin embargo, el fiscal señaló que el vehículo ya había sido identificado, y un familiar de la víctima cuestionó que la presentación se haya realizado por correo electrónico y no de manera presencial ante las autoridades.
