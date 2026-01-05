HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro
Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro     Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro     Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro     
Sociedad

¿Cómo inscribirse al servicio militar obligatorio en Perú? Requisitos, pasos y documentos que necesitas

La norma no implica reclutamiento forzoso, solo busca actualizar el padrón militar. Se deberán registrar tanto hombres como mujeres, independientemente de su interés en el servicio militar voluntario.

La normativa otorga un plazo adicional para regularizar la situación; pasado ese tiempo, se aplica una multa equivalente al 5% de la UIT.
La normativa otorga un plazo adicional para regularizar la situación; pasado ese tiempo, se aplica una multa equivalente al 5% de la UIT. | Foto: La República

El Estado aprobó nuevas disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N.° 018-2025-DE relacionadas con el empadronamiento militar de jóvenes peruanos que cumplen los 17 años este 2026. Esta medida fija la obligación de realizar un registro formal ante las Fuerzas Armadas dentro de un plazo determinado. No cumplir con este paso conlleva consecuencias legales, entre ellas multas para quienes no regularicen su situación a tiempo.

Desde el Gobierno se aclaró que esta disposición no implica un regreso al reclutamiento forzoso. El objetivo es contar con un padrón actualizado de ciudadanos que se encuentran dentro del rango de edad militar, sin que ello signifique una incorporación automática a cuarteles ni un llamado inmediato al servicio.

TE RECOMENDAMOS

TACHAS RECHAZADAS, PARTIDOS EN CRISIS Y UNA REGIÓN MARCADA POR LA GUERRA | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Peruanos que cumplan 18 años y no se inscriban en el Registro Militar serán multados con S/275: Gobierno oficializó los cambios, vía El Peruano

lr.pe

¿A quiénes les corresponde registrarse en 2026?

La norma alcanza a:

  • Ciudadanos que cumplen 17 años durante el 2026.
  • Jóvenes que no realizaron el trámite antes de cumplir la mayoría de edad (18 años), quienes pasan a la condición de omisos.
  • La obligación aplica tanto a hombres como a mujeres, sin importar si tienen intención de realizar servicio militar voluntario.

¿Cómo realizar el registro militar?

El trámite se puede efectuar de manera presencial y no tiene costo. Para ello, se debe acudir a una oficina de registro del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea con el DNI vigente. En el lugar se solicitan los datos personales y se entrega una constancia al finalizar el proceso.
Los peruanos que residen fuera del país pueden cumplir con este trámite en el consulado correspondiente.

PUEDES VER: ¿Qué pasa si no te inscribes al Servicio Militar 2026? Multas en el Ejército, FAP y Marina

lr.pe

Registro virtual

Existe una modalidad digital para iniciar el proceso, pensada para facilitar el acceso desde cualquier lugar. Sin embargo, el sistema en línea se encuentra temporalmente fuera de servicio, por lo que, por ahora, la única alternativa disponible es la atención presencial. Cuando la plataforma se reactive, permitirá completar datos personales, elegir la institución armada y obtener un comprobante digital.

  1. Ingresa al link oficial: https://www.gob.pe/519-inscribirte-en-el-registro-militar-obligatorio
  2. Completa los datos personales solicitados: nombres, DNI, dirección de residencia y otros.
  3. Selecciona la institución armada en la que te registrarás: Ejército, Marina o Fuerza Aérea.
  4. Envía la preinscripción y guarda o imprime el comprobante digital como constancia de tu registro inicial

¿Qué pasa si no se cumple con el registro?

Quienes no se inscriban antes de cumplir 18 años serán considerados omisos. La normativa otorga un plazo adicional para regularizar la situación; pasado ese tiempo, se aplica una multa equivalente al 5% de la UIT, que para 2026 asciende a S/275. El pago se realiza en el Banco de la Nación.
Además, no estar registrado puede generar dificultades para realizar ciertos trámites oficiales. No obstante, la sanción puede quedar sin efecto si la persona decide ingresar y completar el Servicio Militar Acuartelado dentro del plazo legal.

Notas relacionadas
Servicio Militar Voluntario 2026 en la Marina de Guerra: qué beneficios ofrece y cómo postular

Servicio Militar Voluntario 2026 en la Marina de Guerra: qué beneficios ofrece y cómo postular

LEER MÁS
Gobierno presentará proyecto de ley para establecer servicio militar y policial obligatorio

Gobierno presentará proyecto de ley para establecer servicio militar y policial obligatorio

LEER MÁS
Soldado gana primer puesto de Beca 18 F.F.A.A. y se prepara para estudiar administración: "Es mi forma de agradecer a mis padres"

Soldado gana primer puesto de Beca 18 F.F.A.A. y se prepara para estudiar administración: "Es mi forma de agradecer a mis padres"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alcalde Renzo Reggiardo anuncia inicio de la marcha blanca del bypass Las Torres tras meses de caos vehicular en la zona

Alcalde Renzo Reggiardo anuncia inicio de la marcha blanca del bypass Las Torres tras meses de caos vehicular en la zona

LEER MÁS
Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

LEER MÁS
Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10

Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10

LEER MÁS
San Marcos abre inscripciones para maestrías y doctorados 2026-I: requisitos y cómo postular

San Marcos abre inscripciones para maestrías y doctorados 2026-I: requisitos y cómo postular

LEER MÁS
Vecinos del Callao protestan por el retiro de árboles para obras de la Vía Expresa Santa Rosa: “Los chalacos ya estamos cansados”

Vecinos del Callao protestan por el retiro de árboles para obras de la Vía Expresa Santa Rosa: “Los chalacos ya estamos cansados”

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Ica HOY, 5 de enero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Pretemporada de Alianza Lima 2026: últimas noticias del club blanquiazul en sus primeros días de entrenamientos

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 5 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Sociedad

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Familia denuncia posible secuestro tras desaparición de adolescente en Juliaca

¿Qué pasa si no te inscribes al Servicio Militar 2026? Multas en el Ejército, FAP y Marina

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

Gobierno de José Jerí se deslinda de responsabilidad del control de minería ilegal: "No es obligación del Estado"

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente lista presidencial de Perú Primero y lo deja fuera de las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025