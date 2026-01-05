La normativa otorga un plazo adicional para regularizar la situación; pasado ese tiempo, se aplica una multa equivalente al 5% de la UIT. | Foto: La República

La normativa otorga un plazo adicional para regularizar la situación; pasado ese tiempo, se aplica una multa equivalente al 5% de la UIT. | Foto: La República

El Estado aprobó nuevas disposiciones establecidas en el Decreto Supremo N.° 018-2025-DE relacionadas con el empadronamiento militar de jóvenes peruanos que cumplen los 17 años este 2026. Esta medida fija la obligación de realizar un registro formal ante las Fuerzas Armadas dentro de un plazo determinado. No cumplir con este paso conlleva consecuencias legales, entre ellas multas para quienes no regularicen su situación a tiempo.

Desde el Gobierno se aclaró que esta disposición no implica un regreso al reclutamiento forzoso. El objetivo es contar con un padrón actualizado de ciudadanos que se encuentran dentro del rango de edad militar, sin que ello signifique una incorporación automática a cuarteles ni un llamado inmediato al servicio.

¿A quiénes les corresponde registrarse en 2026?

La norma alcanza a:

Ciudadanos que cumplen 17 años durante el 2026.

Jóvenes que no realizaron el trámite antes de cumplir la mayoría de edad (18 años), quienes pasan a la condición de omisos.

La obligación aplica tanto a hombres como a mujeres, sin importar si tienen intención de realizar servicio militar voluntario.

¿Cómo realizar el registro militar?

El trámite se puede efectuar de manera presencial y no tiene costo. Para ello, se debe acudir a una oficina de registro del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea con el DNI vigente. En el lugar se solicitan los datos personales y se entrega una constancia al finalizar el proceso.

Los peruanos que residen fuera del país pueden cumplir con este trámite en el consulado correspondiente.

Registro virtual

Existe una modalidad digital para iniciar el proceso, pensada para facilitar el acceso desde cualquier lugar. Sin embargo, el sistema en línea se encuentra temporalmente fuera de servicio, por lo que, por ahora, la única alternativa disponible es la atención presencial. Cuando la plataforma se reactive, permitirá completar datos personales, elegir la institución armada y obtener un comprobante digital.

Ingresa al link oficial: https://www.gob.pe/519-inscribirte-en-el-registro-militar-obligatorio Completa los datos personales solicitados: nombres, DNI, dirección de residencia y otros. Selecciona la institución armada en la que te registrarás: Ejército, Marina o Fuerza Aérea. Envía la preinscripción y guarda o imprime el comprobante digital como constancia de tu registro inicial

¿Qué pasa si no se cumple con el registro?

Quienes no se inscriban antes de cumplir 18 años serán considerados omisos. La normativa otorga un plazo adicional para regularizar la situación; pasado ese tiempo, se aplica una multa equivalente al 5% de la UIT, que para 2026 asciende a S/275. El pago se realiza en el Banco de la Nación.

Además, no estar registrado puede generar dificultades para realizar ciertos trámites oficiales. No obstante, la sanción puede quedar sin efecto si la persona decide ingresar y completar el Servicio Militar Acuartelado dentro del plazo legal.