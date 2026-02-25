HOYSuscripcion LR Focus

Suspenden mítin de Keiko Fujimori en Pichanaki: población lanzó piedras y rechazó presencia de candidata

La comitiva fujimorista que trasladaba a los candidatos a las Elecciones 2026 fue rechazada por la ciudadanía de Pichanaki, Sangani.

Keiko Fujimori no pudo dar su mitin en la selva. Foto: Composición/LR
Keiko Fujimori no pudo dar su mitin en la selva. Foto: Composición/LR

La lideresa y candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue rechazada por la ciudadanía de Pichanaki, Sangani (Perené) este miércoles 25 de febrero cuando se disponía a realizar un mitin electoral.

Los manifestantes rechazaron la presencia de Fujimori y lanzaron piedras a la comitiva que trasladaba en camionetas a los postulantes de las Elecciones Generales 2026 por la región de Junín.

HERNANDO DE SOTO NO FUE ELEGIDO Y JURA NUEVO GABINETE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Por esa razón, el evento tuvo que suspenderse. Según el video difundido por la cuenta de Facebook 7Días, las personas que integraban la comitiva resultaron heridos.

"Hoy nuestra lideresa iba a darles anuncios a ustedes; sin embargo, muchos carros de nuestra comitiva han sido agredidos. Tenemos personas golpeadas, nos han lanzado un piquete antes del puente y tenemos personas heridas. No con el ánimo de que nuestra presidenta no esté aquí, nosotros decimos que no queremos ningún tipo de violencia para nuestros niños y adultos mayores. En otra oportunidad estará acá nuestra lideresa Keiko Fujimori", informó una militante.

Keiko Fujimori: lanzan un globo con agua en su cara durante campaña presidencial en Iquitos

No es la primera vez que la ciudadanía hace esta muestra de rechazo contra Fujimori. El último sábado 21 de febrero, le arrojaron un globo con agua en la cara mientras participaba de una caravana en Iquitos.

El hecho ocurrió en plena actividad proselitista y quedó registrado en video. La candidata optó por proseguir con la celebración sin evidenciar signos de molestia. Durante el recorrido en la carroza, la líder recibió otros impactos y objetos lanzados tanto por opositores como por seguidores. Es importante destacar que la candidata fujimorista no sufrió daños físicos, ya que no se reportaron lesiones tras el incidente.

Encuestas presidenciales: Keiko, a la cabeza del antivoto con un 54%

Keiko Fujimori encabeza el rechazo electoral con un 54%, según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), correspondiente al mes de febrero.

El rechazo hacia la candidata es más pronunciado entre personas de 25 a 39 años, aquellos con educación superior y quienes se identifican con ideologías de izquierda o centro. Las regiones del sur y centro del país son las que muestran una mayor oposición a su candidatura.

