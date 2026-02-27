HOYSuscripcion LR Focus

Muere Neil Sedaka, legendario cantante a los 86 años: famoso por sus temas ‘Oh carol’ y ‘Calendar girl’

Neil Sedaka, el legendario cantante y compositor, falleció a los 86 años tras sufrir una descompensación. Su legado musical perdurará a través de sus inolvidables éxitos como 'Oh, Carol' y 'Calendar Girl'.

Neil Sedaka era una de las grandes estrellas del género pop en Estados Unidos. Foto: El espectador.
Neil Sedaka era una de las grandes estrellas del género pop en Estados Unidos. Foto: El espectador.

La música está de luto tras la partida de Neil Sedaka, un referente del pop estadounidense en las décadas de los 60 y 70. Su familia confirmó el deceso a través de un comunicado en redes sociales, expresando su devastación por la pérdida de un ser querido que fue una inspiración para millones.

El artista, conocido por su talento como pianista y compositor, dejó una marca indeleble en la industria musical. Su carrera, que abarcó más de seis décadas, estuvo llena de éxitos que resonaron en el corazón de sus seguidores.

¿De qué murió Neil Sedaka?

El reconocido compositor Neil Sedaka falleció a los 86 años tras sufrir una descompensación el viernes 27 de febrero. Sedaka, famoso por éxitos como 'Breaking Up Is Hard to Do', 'Bad Blood' y 'Laughter in the Rain', dejó una huella imborrable en la música.

Según informó TMZ, en la mañana del mismo día, una estación del sheriff del condado de Los Ángeles en West Hollywood recibió un aviso sobre una emergencia médica en la residencia del artista. Tras ser trasladado a un hospital, se confirmó su deceso alrededor de las 8 de la mañana.

¿Por qué Neil Sedaka es tan famoso en el mundo musical?

Desde sus inicios en la música, Neil Sedaka mostró un talento excepcional, formando parte de la misma generación que otros grandes artistas como Barbra Streisand y Carole King. Junto a su amigo Howard Greenfield, compuso numerosos temas que se convirtieron en clásicos, destacándose por su habilidad para crear melodías pegajosas y letras memorables.

Entre sus canciones más emblemáticas se encuentran 'Breaking Up Is Hard to Do', 'Laughter in the Rain' y 'Bad Blood'.

A lo largo de su carrera, Sedaka recibió múltiples nominaciones a los premios Grammy y fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores en 1983. Su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, obtenida en 1978, es un testimonio de su impacto en la música.

