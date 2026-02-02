HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

COEN emite alerta roja por riesgo de desbordes e inundaciones debido a la crecida de ríos en el Perú

Las intensas lluvias de la última semana elevaron el riesgo de huaicos, con Amazonas, Áncash, Apurímac y Cusco en alerta naranja y los ríos Pisco y Huallaga bajo vigilancia.

Alerta por activación de quebradas. Foto: Amazonas, sector Conrontachaca en el distrito Jamalca, provincia Utcubamba. COEN
Alerta por activación de quebradas. Foto: Amazonas, sector Conrontachaca en el distrito Jamalca, provincia Utcubamba. COEN

El número de regiones en alerta naranja por riesgo de huaicos superó al de alerta roja durante la última semana, según el monitoreo del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). Hasta el lunes 2 de febrero, varias provincias del país presentaron incrementos significativos en los niveles de riesgo, principalmente debido a las intensas lluvias registradas durante el fin de semana.

Los registros de los últimos siete días muestran que regiones como Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Puno tuvieron entre tres y cuatro días en alerta roja, mientras que Apurimac, Cusco, Ica, Loreto, San Martín y Ucayali presentaron un aumento sostenido de alerta naranja con hasta cinco reportes. Este patrón indica que, aunque el nivel crítico (rojo) afectó a algunas zonas, el riesgo moderado se extendió a más regiones, consolidándose como la alerta predominante en el período.

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Alerta por activación de quebradas en Perú. Foto: COEN.

Alerta por activación de quebradas en Perú. Foto: COEN.

Intensas lluvias elevan alerta de desbordes en varios ríos

El comportamiento de los ríos refleja esta situación. El río Pisco, en la provincia de Pisco, registró en la madrugada del lunes 2 de febrero un caudal de 272.3 metros cúbicos por segundo, alcanzando el umbral rojo. Las zonas potencialmente afectadas incluyen los centros poblados de Quinga, La Quinga Chica, Chunchanga, La Llama, Huaya Chica, Pariahuana Alto, Parihuana Bajo, Chanchamayo, Casa Blanca y Letrayoc. Horas antes, este mismo río alcanzó 335.38 m³/s, confirmando que las lluvias intensas del fin de semana provocaron un incremento abrupto de su caudal.

En la provincia de Cañete, el río homónimo registró un nivel de 180.33 m³/s, ubicándose en el umbral naranja. Las localidades con mayor riesgo ante un posible desborde son Socsi, Pinta, El Monte y Santa Sofía. Por su parte, en Cajamarca, el río Crisnejas pasó de un nivel naranja a rojo entre la madrugada del 1 y 2 de febrero, con 417,58 m³/s, afectando a Aguas Calientes, La Grama, Huayo, El Huayo, Carretas Olivo, Victoria y Santa Rosa.

Otros afluentes críticos incluyen el río Marañón, en Amazonas, que llegó al umbral naranja con posible afectación al centro poblado de El Muyo, y el río Huallaga, en Huánuco, que también se mantiene en alerta naranja, amenazando Tingo María, Capitán Manuel Arellano, Jacintillo, Mapresa, Naranjillo, Barbascal, Río Oro, Puente Prado, Puente Pérez y Las Palmas.

Mayor número de regiones bajo alerta naranja que roja

El análisis de la última semana muestra que la alerta naranja ha aumentado en comparación con la roja, alcanzando un máximo de 15 regiones bajo alerta al 3 de febrero, frente a un pico de 14 regiones en alerta roja el 2 de febrero. Esto sugiere que, aunque el riesgo crítico se concentra en zonas específicas, la probabilidad de huaicos moderados se ha expandido y afecta a un mayor número de regiones.

“La catástrofe no es el clima, lo que lo hace catastrófico es la forma en que la población se instala en áreas de riesgo”, explicó Hania Pérez Cuellar, exministra Vivienda para La República. “Lamentablemente, en el Perú no existe esa cultura de prevención, a pesar de que existe la partida presupuestal 068. Los fondos se destinan a la respuesta tras el desastre, no a la prevención”, agregó. “Cuando hablamos de prevención, hablamos de trabajar de manera sistemática, año a año. No basta con hacer el trabajo una sola vez, hay que repetirlo con un plan de prevención. Las autoridades deben asumir su responsabilidad desde el inicio, no solo cuando llega el desastre”.

De acuerdo con el pronóstico para este martes, se espera que las alertas naranjas se mantengan en Amazonas, Áncash, Apurímac, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali, mientras que Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Piura permanecerán en alerta roja. Esto indica que la mayoría del país enfrenta un riesgo moderado que requiere vigilancia constante.

El COEN recomendó a la población de las zonas afectadas monitorear los niveles de los ríos, seguir las indicaciones de las autoridades y extremar precauciones, especialmente en centros poblados identificados como potencialmente vulnerables. La coordinación entre autoridades locales, Policía Nacional y brigadas de emergencia continúa activa para mitigar el impacto de posibles desbordes e inundaciones.

